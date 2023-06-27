ФСБ прекратила уголовное дело против Пригожина о мятеже

ФСБ сообщила, что участники дела о вооруженном мятеже «прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления»

Евгений Пригожин (Фото: Елена Копылова / РИА Новости)

Дело о вооруженном мятеже 27 июня прекращено, сообщили в ФСБ. При расследовании было установлено, что мятежники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, сообщает ЦОС ФСБ, передает ТАСС.

Кроме того, ФСБ учла «и иные имеющие значение для расследования обстоятельства».

Уголовное дело против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина завели вечером 23 июня по ст. 279 УК (мятеж): она грозит заключением на срок от 12 до 20 лет. Этому предшествовали обвинения бизнесмена в адрес «военного руководства». Пригожин утверждал, что оно поручило нанести удар по позициям ЧВК, пообещал ответить на это и объявил марш ЧВК «Вагнер» на Москву. В Минобороны обвинения отвергли и назвали провокацией.

ФСБ призвала бойцов частной военной компании не исполнять приказов Пригожина и задержать его.

На следующее утро, 24 июня, Пригожин заявил о контроле над военными объектами в Ростове-на-Дону и провел переговоры в штабе Южного военного округа с замминистра обороны генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым и замначальника ГУ Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым. Колонны ЧВК «Вагнер» двинулись на Москву и были замечены в Липецкой и Воронежских областях.

Корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова сообщала о сбитом бойцами ЧВК самолете Ил-22. По ее словам, на борту находились десять человек, все они погибли. Сам Пригожин 24 июня говорил, что его бойцами было сбито два военных вертолета.

Президент Владимир Путин назвал происходящее предательством и пообещал жесткий ответ.

Днем с Пригожиным провел переговоры белорусский президент Александр Лукашенко. В результате стороны договорились, что колонны ЧВК «Вагнер» вернутся в места расположения, а самому Пригожину позволят выехать в Белоруссию. Кремль отметил, что гарантией тому служит обещание Путина. «Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», — заявил позднее президент.