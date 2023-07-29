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Следователи завели новое дело о нападении на Милашину и Немова в Чечне

Адвокатская палата: Следователи завели новое дело о нападении на Милашину и Немова в Чечне
На адвоката Немова и журналистку Милашину напали в Чечне и жестко избили. Сначала дело завели по статьям о причинении вреда средней и легкой тяжести, но теперь обратились к статьям, защищающих юристов и сотрудников СМИ
Фото: Сергей Бабинец / ТАСС
Фото: Сергей Бабинец / ТАСС

Дела о нападении в Чечне на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину соединили в одно, причем его возбудили по статьям о воспрепятствовании профессиональной деятельности адвокатов и журналистов. Об этом сообщила Адвокатская палата со ссылкой на следственное управление СК по Чечне.

«Положительно удивило наличие статьи о воспрепятствовании правосудию. То есть следствие восприняло мои показания о том, что нападение было связано с моей работой по уголовному делу в качестве защитника», — сказал Немов.

Его адвокат, советник Адвокатской палаты Евгений Рубинштейн отметил, что возбуждение уголовного дела по статье, где потерпевшим является адвокат, — «редкое явление в правоприменительной практике». Он назвал примечательным решение следствия пойти «логичным и обоснованным путем», заведя дело по статьям по преступлениям против профессиональных участников — журналиста и адвоката. Это стало возможным благодаря детальным показаниям пострадавших, считает юрист.

Сначала дело возбудили по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК) и умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК). Теперь — по статьям о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, соединенному с насилием и с повреждением или уничтожением их имущества (ч. 3 ст. 144 УК), угрозе убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника, эксперта, специалиста, сотрудника органов принудительного исполнения (ч. 4 ст. 296 УК), разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия (ч. 2 ст. 162), незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 127 УК), а также похищении, уничтожении, повреждении или сокрытии официальных документов, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 1 ст. 325 УК).

Немов призвал завести дело по поводу ножевого ранения в ногу по статье о причинении вреда здоровью, повлекшее смерть (ч. 4 ст. 111 УК). «Всем известно, что в ноге проходят жизненно важные сосуды. И человек, наносящий удар, должен был это понимать», — пояснил он.

На Милашину и Немова напали рано утром 4 июля, когда они приехали в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Женщина впоследствии получила пять с половиной лет колонии по обвинению в насилии над силовиком. Родственники Мусаевой связывают уголовное дело с правозащитной деятельностью ее сыновей.

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По дороге из аэропорта вооруженные люди заблокировали автомобиль, в котором ехали адвокат и журналистка, отобрали их технику и жестоко избили. Кроме того, Милашиной обрили голову и облили зеленкой, а адвоката ранили ножом в ногу. Врачи обнаружили у журналистки закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук (до 14), множественные ушибы мягких тканей. У Немова кроме ножевого ранения нашли многочисленные переломы, говорил омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цогоев.

Кремль назвал нападение серьезным происшествием, которое требует энергичных мер. Президенту Владимиру Путину доложили о нападении, глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал разобраться с ситуацией. Милашину выписали из больницы 12 июля.

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Елена Милашина Чечня адвокаты журналистика
Елена Милашина фото

Елена Милашина

журналист

28 октября 1977 года
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