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Экс-президента банка «Югра» отправили в СИЗО в рамках дела о растрате

Суд арестовал экс-главу банка «Югра» Нефедова в рамках дела о растрате средств банка
Банк «Югра» лишился лицензии в 2017 году. Руководителей банка обвинили в растрате, общая сумма которой превышает 300 млрд руб. Нефедов ранее находился под запретом определенных действий

Экс-президент банка «Югра» Алексей Нефедов заключен под стражу в связи с воспрепятствованием производству по делу о растрате свыше 23 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

«Мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Нефедова в связи с его воспрепятствованием производству по делу изменена на заключение под стражу, срок которой установлен на три месяца, то есть до 30 сентября 2023 года», — сказала представитель суда.

В 2019 году Нефедова отправили под домашний арест, в 2020-м меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

Банк «Югра» лишился лицензии в 2017 году, его крах стал крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — вкладчики получили 170 млрд руб. страховых выплат. Руководство банка оказалось под следствием в рамках дела о растрате средств «Югры».

Один из главных фигурантов — владелец «Югры» Алексей Хотин, он находится под домашним арестом. Против него было возбуждено несколько уголовных дел о растрате на 7,5 млрд руб., 283 млрд руб. и 23,6 млрд руб. В феврале Генпрокуратура сообщила, что дело о растрате последней суммы было направлено в суд. Помимо Хотина и Нефедова, по делам о растрате проходят председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев и директор филиала в Москве Нина Чернова.

АСВ подавало иск против Хотина по взысканию средств на основании наличия «схемных операций по предоставлению банком [«Югра»] кредитов техническим компаниям в интересах Хотина или переводу средств на счета аффилированных с ним организаций». В июле Замоскворецкий суд постановил взыскать с Хотина и подконтрольных ему юридических лиц 180 млрд руб.

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В 2019 году в агентстве заявляли, что почти все выданные «Югрой» кредиты (около 240 млрд руб.) направлялись на финансирование бизнеса Хотина в сфере недвижимости и нефтедобычи. Бизнес приобретался за счет денег, полученных в разных банках, и там закладывался в обеспечение долга, затем кредиты гасились деньгами вкладчиков, выведенными из «Югры». «Коммерсантъ» писал, что Хотин предлагал план урегулирования задолженности перед АСВ в течение семи лет за счет выручки от сдачи недвижимости, а также нефтяных активов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Банк Югра Алексей Нефедов Алексей Хотин
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