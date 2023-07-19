Экс-главу ростовского областного суда и ее экс-заместителя арестовали по делу о взятках

Экс-главу ростовского облсуда и ее экс-зама арестовали по делу о взятках

Экс-председатель Золотарева и ее бывшая заместитель Юрова арестованы на два месяца. Им вменяют по несколько эпизодов получения крупных взяток, за которые были вынесены «нужные» приговоры

Елена Золотарева (Фото: donland.ru)

Бывшего председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее бывшего заместителя Татьяну Юрову арестовали на два месяца по статье о взятке, сообщает ТАСС. Они обе будут под стражей до 17 сентября.

Обе судьи — фигуранты уголовного дела, которое коснулось десятков ростовских судей и чиновников. Золотареву и Юрову подозревают в участии в коррупционной схеме по вынесению «нужных» приговоров, пишет 161.ru. В начале апреля их отправили под домашний арест, после чего обыски прошли во многих судах города и области.

Первым под стражу в рамках этого дела в апреле отправился начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский, ему вменяют посредничество в особо крупном взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В мае Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России разрешила возбудить против Золотаревой и Юровой. «Коммерсантъ» пишет, что Золотареву подозревают в семи эпизодах взяточничества: четыре по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и три по ч. 5 ст. 290 УК (в крупном размере, с вымогательством или группой лиц по предварительному сговору). Юровой вменяют ч. 4 ст. 291.1 УК и четыре эпизода взяток (ч. 5,6 ст. 290 УК). Максимальный срок по этим частям — от 12 до 15 лет лишения свободы.

Источник издания сообщал, что за вознаграждения судьи изменяли меры пресечения на не связанные с содержанием под стражей, выносили мягкие приговоры и нужные решения по гражданским делам.

14 июля ВККС лишила Золотареву неприкосновенности, прекратив ее отставку. Как пишет 161.ru, в тот же день судья пыталась покончить жизнь самоубийством. Ее госпитализировали с сильным медикаментозным отравлением.

Однако утром 17 июля Золотареву экстренно выписали из больницы и отправили на допрос в Москву, как и Юрову. Источник 161.ru рассказал, что дело в отношении Золотаревой выделили в отдельное производство, Юрова проходит по нему как подозреваемая. Также она является «свидетелем по другому [делу] в рамках расследования о «деле судей».