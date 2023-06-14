Экс-главу штаба Навального в Уфе Чанышеву приговорили к 7,5 годам колонии

Лилии Чанышевой вменяли призывы в экстремизме и участие в НКО, посягающем на личность и права граждан. Она не признала вину и назвала свое преследование политическим. Защита обжалует приговор

Лилия Чанышева (Фото: lchanysheva / instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Суд приговорил бывшую главу штаба Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву (штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и запрещены) к семи с половиной годам колонии общего режима, сообщил РБК ее адвокат Рамиль Гизатуллин.

«Текст приговора на еще не дали, получим его позже. В чем-то осудили, в чем-то освободили от наказания за истечением срока давности, это смешанный приговор. Обжаловать приговор будем, считаем его несправедливым», — сказал он.

Гособвинение требовало назначить Чанышевой 12 лет колонии.

Чанышева с ноября 2021 года находится в СИЗО. Женщине вменили три статьи уголовного кодекса: призывы к экстремизму (ч. 1 ст. 280), организацию экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239). В совокупности ей грозило до 18 лет тюрьмы.

Она не признала вину и назвала свое преследование политическим. «Политик — это тоже профессия. Поэтому признавать вину для меня — это все равно, что учительнице признать вину в том, что она — учительница, а врачу, что она — врач», — цитировал Чанышеву «Коммерсантъ-Уфа». В последнем слове женщина заявила о нарушении политических прав граждан в Башкирии. Чанышева также обратилась к судье со словами: «Если вы посадите меня на 12 лет, то я уже не успею родить ребенка. Дайте мне шанс стать мамой». Сейчас ей 41 год.

Евросоюз призывал освободить Чанышеву. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано назвал ее дело политически мотивированным и «направленным на запугивание тех, кто осмеливается высказываться».

Чанышева в 2013 году начала работать волонтером на кампании кандидата в мэры столицы Навального. С 2017-го она была руководителем уфимского штаба Навального, а в апреле 2021 года она покинула эту должность. Штабы были признаны экстремистскими через два месяца.