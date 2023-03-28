Обвиненного в дискредитации Москалева приговорили к двум годам колонии

Обвиненного в дискредитации Москалева приговорили к 2 годам колонии, но он не пришел в суд

Представитель суда сообщил РБК, что Москалев отсутствовал на оглашении приговора, поскольку ночью скрылся из-под домашнего ареста. Защита Москалева заявила, что не знает, почему его не было на суде

Ефремовский межрайонный суд приговорил жителя Тульской области Алексея Москалева к двум годам лишения свободы в колонии общего режима по уголовному делу о дискредитации армии, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Тульской области.

Москалев на оглашении приговора отсутствовал, так как, по словам представителя суда, ночью «скрылся из-под домашнего ареста».

Адвокат Москалева Владимир Билиенко сообщил РБК, что «однозначно будет» обжаловать приговор. Он уточнил, что не знает, по какой причине его подзащитного не было в зале суда.

Шестиклассница из Ефремова Мария Москалева в апреле 2022 года сделала на уроке ИЗО рисунок с антивоенным лозунгом, ракетами, а также флагами России и Украины. Отца девочки Алексея Москалева, воспитывающего ее в одиночку, в том же апреле оштрафовали на 32 тыс. руб. по административному делу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за поста в «Одноклассниках».

Адвокат Москалева Владимир Билиенко утверждал, что правоохранительные органы обратили внимание на его подзащитного именно после рисунка дочери. Мария после инцидента в школе длительное время не посещала занятия.

В декабре 2022 года против Москалева завели уголовное дело по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). В управлении СК по Тульской области сообщали, что ранее привлеченный к ответственности мужчина продолжил «высказывать лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии, посредством одной из социальных сетей».

Москалева задержали 1 марта, а его дочь направили в социально-реабилитационный центр в городе Ефремов. На следующий день суд отправил мужчину под домашний арест.

Глава комиссии Светлана Давыдова сообщала РБК о подаче иска об ограничении родительских прав и отца девочки, и ее матери. Последняя, говорила Давыдова, жила отдельно и не интересовалась жизнью дочери. В комиссии также говорили, что Москалевы с прошлого года состояли на «профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении», а отец Марии не предпринимал попыток вернуть девочку к обучению в школе.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод заявлял, что взял ситуацию на контроль и находится на связи с детским омбудсменом Тульской области Татьяной Лариной. По его словам, основной причиной претензий со стороны соцзащиты является то, что Москалев «не исполнял своих обязательств как родитель». «Никто за сам рисунок никаких препятствий девочке не чинит, наверное, здесь имеет место сознательная демонизация органов социальной защиты», — говорил он.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина говорила, что «органы опеки, да и образовательное учреждение, где учится ребенок, прежде чем предпринимать такие меры, должны были сделать все для того, чтобы и отцу ребенка уделить внимание, и самому ребенку уделить внимание».