 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Стрелков решил выдвинуться в президенты

Игорь Стрелков решил сформировать штаб по выдвижению в президенты России
Сюжет
Выборы президента России
Стрелков подчеркнул, что его выдвижение — «шанс объединиться перед лицом внешней и внутренней угрозы». Его заявление зачитал его соратник Олег Нельзин, сам бывший министр находится под арестом по делу об экстремизме
Игорь Стрелков (Гиркин)
Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), арестованный в июле по делу об экстремизме, в письме из СИЗО призвал своих сторонников сформировать штаб по его выдвижению на президентских выборах весной 2024 года в качестве самовыдвиженца. Заявление Стрелкова зачитал его соратник Олег Нельзин на заседании «Русского движения за Стрелкова. 

«Обращаюсь с предложением начать работу по выдвижению меня в качестве кандидата в президенты согласно действующему законодательству России, формированию инициативной группы по поддержке выдвижения кандидата в президенты и сбора подписей для участия в выборах в качестве самовыдвиженца в порядке, установленном действующим законодательством России», — процитировал заявление Стрелкова Нельзин.

Адвокат сообщил о завершении следствия по делу Игоря Стрелкова
Политика
Игорь Стрелков

Выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года. Официально Совет федерации определит дату выборов в декабре. Статус обвиняемого по уголовному делу не мешает выдвижению в президенты. Однако, если Стрелкову вынесут приговор до выборов, он не сможет принять участие в предвыборной кампании.

Песков заявил, что следующий президент должен быть «таким же, как Путин»
Политика
Дмитрий Песков

Стрелков в 2014 году был одним из лидеров ополчения в Донбассе и занимал пост министра обороны ДНР, но уже в августе того же года от должности его отстранили. С тех пор Стрелков не участвовал в боевых действиях, но неоднократно выражал намерение поехать в зону военной операции. Вместе с тем экс-министр критиковал руководство страны и Минобороны, главу Генштаба Валерия Герасимова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Его арестовали в июле этого года за призывы к экстремизму (по ч. 2 ст. 280 УК). Источники РБК рассказывали, что заявление на Стрелкова написал экс-сотрудник ЧВК «Вагнер», а расследование ведет ФСБ. Адвокат Александра Молохова говорил, что следствие засекретило дело. По словам самого Стрелкова, поводом для дела стали два поста в его телеграм-канале о событиях в Крыму и проблемах с денежным довольствием военных.

Читайте на РБК Pro
Как наше здоровье зависит от тысяч людей, которых мы даже не знаем лично
Почему плохие люди чаще добиваются власти и что с этим делать
Исход китайских миллиардеров: что спровоцировало утечку мозгов из КНР
«Летуны» или «долгожители»: кому сегодня проще найти работу в России

Экс-министр обороны ДНР не признал вину и просил отправить его под домашний арест, поскольку у него стенокардия второй степени, а также трое детей и бабушка на иждивении. 19 августа адвокат Стрелкова заявил, что у его подзащитного в СИЗО «обострились хронические заболевания, начала отниматься рука, затруднено дыхание». В октябре Мосгорсуд оставил в силе арест экс-министра обороны ДНР до 18 декабря. В ноябре его адвокат сообщил, что следствие завершено.

В ноябре 2022 года суд в Гааге признал Стрелкова виновным в крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в августе 2014 года и заочно приговорил его к пожизненному заключению. Он не участвовал в судебных заседаниях и отрицал свою вину.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Елена Чернышова
Игорь Стрелков выборы президента Россия самовыдвижение
Материалы по теме
Адвокат сообщил о завершении следствия по делу Игоря Стрелкова
Политика
Суд продлил арест Стрелкову по делу о призывах к экстремизму
Политика
Мосгорсуд оставил в силе арест Стрелкова до 18 декабря
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
Восемь перспективных направлений для будущих ученых РБК и Росатом, 23:39
Байден заявил, что народ Палестины заслуживает своего государства Политика, 23:38
Стрелков решил выдвинуться в президенты Политика, 23:10
Промолчать или пошутить: психолог – о поведении на рабочих созвонах РБК и SberJazz, 23:09
Виктора Орбана переизбрали на пост лидера правящей партии Венгрии Политика, 23:08
Словакия назвала «красную черту» в 12-м пакете санкций ЕС против России Политика, 22:35
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 22:35
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Нетаньяху заявил об отсутствии сделки по освобождению заложников Политика, 22:29
Топ-10 аварийных ситуаций на дороге: как их избежать РБК и Ингосстрах, 22:02
Число погибших с начала операции в Газе израильских военных выросло до 56 Политика, 21:57
Тарпищев объяснил поражение Медведева в полуфинале Итогового турнира ATP Спорт, 21:43
Сийярто заявил, что лидеры ЕС «управляют Украиной» как в игре Fortnite Политика, 21:41
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя — пять историй РБК и ВТБ, 21:34
Еще одна группа эвакуированных из Газы россиян вылетела в Москву Политика, 21:21