Стрелков решил выдвинуться в президенты

Стрелков подчеркнул, что его выдвижение — «шанс объединиться перед лицом внешней и внутренней угрозы». Его заявление зачитал его соратник Олег Нельзин, сам бывший министр находится под арестом по делу об экстремизме

Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), арестованный в июле по делу об экстремизме, в письме из СИЗО призвал своих сторонников сформировать штаб по его выдвижению на президентских выборах весной 2024 года в качестве самовыдвиженца. Заявление Стрелкова зачитал его соратник Олег Нельзин на заседании «Русского движения за Стрелкова.

«Обращаюсь с предложением начать работу по выдвижению меня в качестве кандидата в президенты согласно действующему законодательству России, формированию инициативной группы по поддержке выдвижения кандидата в президенты и сбора подписей для участия в выборах в качестве самовыдвиженца в порядке, установленном действующим законодательством России», — процитировал заявление Стрелкова Нельзин.

Выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года. Официально Совет федерации определит дату выборов в декабре. Статус обвиняемого по уголовному делу не мешает выдвижению в президенты. Однако, если Стрелкову вынесут приговор до выборов, он не сможет принять участие в предвыборной кампании.

Стрелков в 2014 году был одним из лидеров ополчения в Донбассе и занимал пост министра обороны ДНР, но уже в августе того же года от должности его отстранили. С тех пор Стрелков не участвовал в боевых действиях, но неоднократно выражал намерение поехать в зону военной операции. Вместе с тем экс-министр критиковал руководство страны и Минобороны, главу Генштаба Валерия Герасимова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Его арестовали в июле этого года за призывы к экстремизму (по ч. 2 ст. 280 УК). Источники РБК рассказывали, что заявление на Стрелкова написал экс-сотрудник ЧВК «Вагнер», а расследование ведет ФСБ. Адвокат Александра Молохова говорил, что следствие засекретило дело. По словам самого Стрелкова, поводом для дела стали два поста в его телеграм-канале о событиях в Крыму и проблемах с денежным довольствием военных.

Экс-министр обороны ДНР не признал вину и просил отправить его под домашний арест, поскольку у него стенокардия второй степени, а также трое детей и бабушка на иждивении. 19 августа адвокат Стрелкова заявил, что у его подзащитного в СИЗО «обострились хронические заболевания, начала отниматься рука, затруднено дыхание». В октябре Мосгорсуд оставил в силе арест экс-министра обороны ДНР до 18 декабря. В ноябре его адвокат сообщил, что следствие завершено.