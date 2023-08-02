МВД нашло связь между поджогами военкоматов и телефонными мошенниками

За несколько дней на территории России попытались поджечь 16 зданий военных комиссариатов - поджигателей провоцировали телефонные мошенники. Опрошенные РБК юристы оценили, должен ли этот фактор учитывать суд

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС

За несколько дней в России было предпринято 16 попыток поджога зданий военных комиссариатов, рассказал РБК источник, близкий к МВД, информацию подтвердил другой источник в полиции.

Собеседник РБК отметил, что в половине случае уже установлено, что задержанные за попытки поджогов, действовали по указаниям телефонных мошенников и людей, использующих приемы психологической манипуляции. Во всех случаях никто не пострадал.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД с просьбой подтвердить данную информацию.

Где пытались поджечь военкоматы

В понедельник вечером, 31 июля, в подмосковном Подольске сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего мужчину, менеджера кафе «Вкусно и точка», который бросил в дверь центрального входа в военкомат бутылку с зажигательной смесью, рассказал источник. По его словам, «коктейль Молотова» не сработал: возгорания не произошло, здание не пострадало. Задержанный пояснил силовикам, что 26 июля ему позвонил неизвестный, представился сотрудником Центрального Банка и убедил его взять кредит в размере 35 тыс. руб. и перевести деньги на указанные им счета. После того, как житель Подольска понял, что его обманывают и потребовал вернуть деньги, злоумышленник уверил, что это можно сделать, бросив бутылку с зажигательной смесью в военкомат.

Спустя полчаса полицейские задержали у этого же здания 76-летнего жителя города, который поджог тамбур здания. Пенсионер признался полицейским, что в апреле ему на мобильный позвонил неизвестный, представился сотрудником «Сбербанка» и убедил его взять в кредит 2,5 млн. руб. По словам задержанного, злоумышленник сообщил ему, что в военкомате воруют денежные средства, и чтобы пресечь данное деяние, нужно сжечь здание.

По указаниям неизвестных, звонивших на телефон, действовал и пенсионер из Москвы, который пытался поджечь военкомат Бутырского района на улице Хачатуряна.

В Нижнекамске студентка Рязанского агротехнологического университета забросала учреждение «коктейлями Молотова». В этом случае частично обгорела входная дверь. Девушка призналась в том, что действовала по указаниям неустановленных лиц, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

В тот же день еще один инцидент произошел в Татарстане. 31-летняя жительница Казани кинула «коктейль Молотова» под автомобиль «УАЗ Патриот» у здания военкомата Ново-Савиновского и Авиастроительного районов. Она также действовала по указанию неизвестных, представившихся силовиками.

В Саратовской области полиция задержала жительницу Москвы, пытавшуюся поджечь военный комиссариат Вольска и Хвалынска. Женщина накануне прилетела в Саратов и, получая телефонные инструкции от неизвестного мужчины, приехала в Вольск. В ее пакете полиция обнаружила 3 бутылки с «коктейлем Молотова».

В Башкирии в городе Ишимбай продавщица «Детского мира» вылила горючую жидкость на крыльцо военкомата и подожгла ее. А в Ставрополе 55-летняя жительница города пыталась сжечь отделение подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата города, бросив стеклянную бутылку во въездные ворота. Женщину задержали, она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ и путем обмана вынудил ее совершить поджог.

Во вторник, 1 августа, в Копейске Челябинской области инженер Челябинского завода металлоконструкций бросила стеклянную бутылку с зажигательной смесью в медицинский кабинет военкомата. В этот же день девушка, работающая оператором на заправке «Лукойл» бросила бутылку со смесью в стену здания военного комиссариата по Верхнеуральскому и Нагайбагскому району Челябинской области.

В столице Адыгеи Майкопе 20-летняя неработающая девушка попыталась поджечь здание комиссариата. У задержанной изъяли 4 бутылки с «коктейлем Молотова».

Не смогла объяснить свой поступок 54-летняя жительница Санкт-Петербурга. Полицейские задержали ее после того, как 1 августа дежурная по военкомату вывела женщину на улицу, когда та обещала сжечь здание. У задержанной изъяли 3 бутылки с бензином. Тогда же в Санкт-Петербурге неизвестная попыталась поджечь Центр социального обеспечения военного комиссариата Санкт-Петербурга. Ее разыскивает полиция.

В Волгограде сотрудники уголовного розыска задержали 83-летнюю пенсионерку, пытавшуюся поджечь военный комиссариат Красноармейского района. В ночь с 1 на 2 августа неизвестный совершил попытку поджога военкомата в городе Находка Приморского края. В Бурятии полиция ищет мужчину и женщину, которые забросали неэксплуатируемое здание комиссариата бутылками с горючей смесью.

На момент большинства задержаний полиция проводила проверки, уголовные дела еще не были возбуждены, сообщил источник.

Что говорят о поджогах военкоматов в ФСБ

На резкий рост числа поджогов военкоматов в последние дни отреагировало управление ФСБ по Свердловской области. В telegram-канале ведомства «Антитеррор Урал» было опубликовано сообщение, в котором говорится об особенностях «совершения преступлений террористической направленности в отношении административных зданий», зафиксированных в последние дни. Спецслужба выделяют у них 4 признака:

действия исполнителей были следствием мошеннических действий,

мошенники находились за пределами России,

жертвами телефонных террористов как правило были социально-уязвимые категории граждан или лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, которые легко поддаются внушению,

Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и требовали совершить заведомо сомнительные финансовые операции. Они обманом получали данные, которые впоследствии использовали для манипулирования сознаниями жертв. Для возврата денег жертвам предлагалось совершить террористический акт.

В ФСБ призвали граждан «сохранять холодный разум» и предупредить об этой угрозе пожилых родственников. «Ни сотрудники ФСБ, ни представители иных силовых структур не вправе с использованием телефонной связи требовать от граждан участия в «спецоперациях», связанных с любыми финансовыми инструментами», — подчеркнули в свердловсском управлении спецслужбы.

Ранее Росгвардия сообщала об усилении защиты зданий военкоматов из-за участившихся случаев нападений, сообщал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»). Он написал в своем телеграмм-канале, что около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. И они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО (отдел вневедомственной охраны. — РБК).

Будет ли суд учитывать подстрекательство мошенников

В сентябре прошлого года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявлял, что поджоги зданий военкоматов расцениваются как теракты или публичные призывы к террористической деятельности, за это грозит до 15 лет лишения свободы.

Юристы не уверены, что суд будет учитывать психологические манипуляции мошенников как смягчающие обстоятельства. Глава юридической компании AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев считает, что в теории суд может учесть любые обстоятельства в качестве смягчающих, так как перечень таких обстоятельств не является исчерпывающим. «По закону в качестве такого обстоятельства может учитываться совершение преступления из сострадания, а также негативное влияние подстрекателя. Однако в отношении поджогов военкоматов пока что подобных прецедентов не было», — говорит юрист.

Эти обстоятельства вряд ли будут учитываться судом в порядке ст.64 УК (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление), считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Единственным вариантом будет, если в ходе следствия или судебного разбирательства будет установлено, что человек при поджоге полностью или частично не мог отдавать отчет своим действиям. Как правило это устанавливается в ходе психолого-психиатрического экспертного исследования», — говорит юрист. В таком случае это действительно будет влиять на уголовное преследование.

Председатель московской коллегии адвокатов «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров считает, что эти обстоятельства будут приниматься во внимание и здесь у законодателя есть 3 инструмента: первый — внутри санкции за каждое преступление предусмотрена, так называемая, вилка либо альтернативное наказание (общественные работы, штрафы), второе — согласно статье 64 УК, суд в исключительных случаях, в том числе касающихся целей и мотивов преступлений, может назначать наказание ниже низшего предела, указанного в статье, здесь речь может идти о любом очень мягком наказании и третий путь, который мы уже видим в работе это квалификация деяний.

«Сейчас в Краснодаре и в Бурятии в суды уже поступили дела в отношении лиц, которые поджигали военкоматы, исходя из своих внутренних убеждений и их действия следователи и прокуроры оценили как терроризм, в то время как в отношении лиц, которые поджигают военкоматы по указанию «телефонных злодеев», возбуждаются дела по статье 167 УК «Уничтожение или повреждение чужого имущества», — говорит юрист. По его словам, разница в мотивах может вызывать колоссальную разницу в квалификации, так как у поджигателей не было цели создать общественный резонанс, запугать, нарушить работу государственных учреждений, то это не квалифицируется как терроризм.