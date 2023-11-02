Суд продлил арест Беркович и Петрийчук до конца января

Суд продлил арест Евгении Беркович и Светлане Петрийчук до 24 января 2024 года

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (слева направо) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест театрального режисcера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук на два с половиной месяца, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Беркович и Петрийчук останутся под арестом до 24 января 2024 года, сообщили в суде. Срок их ареста истекал 4 ноября. Адвокаты обжаловали это решение, но Мосгорсуд оставил его без изменений.

Евгению Беркович и Светлану Петрийчук задержали в начале мая 2023 года. Поводом для дела об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК, предусматривает до семи лет лишения свободы) против них стал спектакль «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по сценарию Петрийчук.

Пьеса рассказывает о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски».

Следствие полагает, что в постановке содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России).

В основу дела в отношении женщин легли результаты экспертизы, согласно которым в пьесе содержится «героизация боевиков ИГИЛ», а также идеология радикального феминизма. «Вина Беркович якобы выразилась в том, что она выложила ролик с читкой этой пьесы на YouTube», — поясняла ее адвокат Ксения Карпинская.

Позднее Карпинская сообщила, что по делу Беркович и Петрийчук назначили новую экспертизу, ее проведет ФСБ.