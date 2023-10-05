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Путин сообщил об осколках гранат в телах погибших в крушении с Пригожиным

Путин сообщил об осколках гранат в телах погибших в крушении с Пригожиным
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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме клуба «Валдай» рассказал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил ему об отсутствии внешнего воздействия на самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, при этом в телах погибших были найдены осколки гранаты.

«Руководитель Следственного комитета докладывал мне буквально на днях, что в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручной гранаты, внешнего воздействия на самолет не было», — сказал Путин.

Он отметил, что «это уже установленный факт, результаты экспертизы», проведенной следствием, хотя само оно еще не завершено.

Путин также сообщил, что «после известных событий» в компании Пригожина в Санкт-Петербурге ФСБ нашла «10 млрд наличными», а также 5 кг кокаина. «К сожалению, на наличие алкоголя и наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась <...>. На мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу», — добавил глава государства.

Материал дополняется
 

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Евгений Пригожин Владимир Путин авиакатастрофа
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