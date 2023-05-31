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Суд приговорил бойцов с «Азовстали» к 25 годам за убийство мирных граждан

СК: суд в Донецке приговорил двух бойцов «Азова» к 25 годам за убийство мирных граждан
Бойцов «Азова» обвинили в убийстве двух мирных жителей при охране «Азовстали» в прошлом марте. СК указывал, что служащие признались в преступлении в ходе допроса
Евгений&nbsp;Высоцкий
Евгений Высоцкий (Фото: СК России)

Суд в Донецке приговорил военнослужащих бригады «Азов» (формирование внесено в список террористических организаций и запрещено в России) Евгения Высоцкого и Александра Педака к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве двух мирных граждан, сообщил Следственный комитет.

Ведомство сообщало, что 14 марта прошлого года они вместе с сослуживцами охраняли завод «Азовсталь» в Мариуполе, который в то время контролировала Украина. Педак и Высоцкий заняли пост, который располагался в доме с окнами на проспект Мира. Около 14:00 они заметили двух мужчин в гражданской одежде, двигавшихся в их сторону.

«После этого Высоцкий и Педак открыли по ним прицельный огонь. В результате полученных ранений двое гражданских лиц скончались», — утверждают в СК.

Александр&nbsp;Педак
Александр Педак (Фото: СК России)

Спустя два месяца служащих пленили российские военные. Ведомство настаивает, что во время допроса они признались в преступлении для «запугивания местного населения». Их осудили по статьям о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (ч. 1 ст. 356 УК) и убийстве двух лиц, совершенное с особой жестокостью (пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК).

Бои за Мариуполь продолжались до середины мая прошлого года, 18 мая Минобороны опубликовало видео с выводом украинских военных, которые укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Часть пленных бойцов «Азова» были обменяны на украинского политика Виктора Медведчука и российских военных.

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«Мы отдали 215 человек, в том числе часть из них — это и представители нацбатов. Это военные преступники, мы все прекрасно понимали, но задача — вернуть наших ребят в кратчайшие сроки», — пояснил врио главы ДНР Денис Пушилин. До этого он говорил, что трибунал над бойцами «Азова» неизбежен.

В начале этого года «Азов» стал бригадой Нацгвардии Украины. Как пояснял телеканал ТСН, бригада являет собой увеличенный или усиленный полк. Две или более бригад могут составлять дивизию. Командиром бригады, как правило, становится бригадный генерал или генерал-майор, в некоторых случаях — полковник.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Азовсталь батальон Азов Донецк ДНР Украина Мариуполь
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