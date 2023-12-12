Кагарлицкого освободили в зале суда

Социолога Кагарлицкого оштрафовали на 600 тыс. руб. по делу об оправдании терроризма и отпустили. Прокуратура просила для него пять с половиной лет тюрьмы

Борис Кагарлицкий (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Социолога Бориса Кагарлицкого (внесен Минюстом в реестр иноагентов) освободили в зале суда. При этом Верховный суд Коми оштрафовал его на 609 тыс. руб. по делу об оправдании терроризма, передает «Комиинформ».

Сторона обвинения запрашивала для него лишение свободы в 5,5 года.

Уголовное дело против Кагарлицкого было возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК (максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы) в июле 2023 года. Суд в Республике Коми 26 июля арестовал социолога, срок его содержания под стражей последний раз продлили до 13 мая 2024 года.

По словам адвоката социолога Сергея Ерохова, дело было связано с видео Кагарлицкого о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Кагарлицкий говорил, что обвинение было построено на двух словах в названии ролика, при этом его содержание не учитывалось. Он отметил, что название видео было сделано таким, чтобы привлечь внимание. «Одно дело двусмысленность, другое — умысел. <...> Мне приписывают мнение, которое не подтверждено. А мое мнение игнорируют. Это некорректно», — сказал социолог.

Гособвинение утверждало, что лингвистическая и психологическая экспертиза подтвердила наличие в видео признаков поддержки Кагарлицким практики взрывов в качестве решения вопроса о прекращении спецоперации. Адвокат Кагарлицкого не согласился с этой позицией, отметив, что социолог осуждал насилие. Этот посыл есть и в видео, подчеркивала сторона защиты.

В ходе форума «Валдай» в октябре президент России Владимир Путин пообещал изучить ситуацию с Кагарлицким. Профессор кафедры политических исследований Университета Манитобы Радика Десаи передала главе государства письмо по делу социолога. «Я в деталях не знаю, кто такой Кагарлицкий. Я, конечно, возьму вашу бумагу, посмотрю ее, отреагирую. Обещаю», — заявил Путин.

Борис Кагарлицкий — российский социолог и политолог, преподаватель «Шанинки» (Московская высшая школа социальных и экономических наук). В 2012 году к нему пришли с обысками по «болотному делу», а в 2021 году арестовали на десять суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

Он попал в реестр иноагентов в мае 2022 года.