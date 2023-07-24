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Экс-координатор штаба Навального в Барнауле получил девять лет колонии

Суд дал экс-координатору штаба Навального в Барнауле Останину девять лет колонии
Вадим Останин
Вадим Останин (Фото: из личного архива)

Центральный районный суд Барнаула приговорил экс-главу местного штаба Алексея Навального Вадима Останина (штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и запрещены) к девяти годам колонии общего режима, сообщает «Деловой Бийск».

Останина признали виновным по статьям об организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК) и участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК). Обвинение запрашивало для него 11 лет колонии.

Соратника Навального задержали в Бийске в конце декабря 2021 года. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, но в марте 2022 года изменил ее на содержание в СИЗО, затем арест продлевали.

Останин работал депутатом городской думы Бийска пятого созыва. По данным издания, свидетелем обвинения по его делу выступал в том числе один депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, который ранее работал вместе с Останиным в штабе Навального.

В июне суд приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима экс-главу штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву. Обвинение требовало для нее 12 лет. Чанышева с ноября 2021 года находилась в СИЗО.

Чанышевой вменили три статьи Уголовного кодекса: призывы к экстремизму (ч. 1 ст. 280), организацию экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239). Она не признала вину и назвала свое преследование политическим.

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