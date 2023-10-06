Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины к 13 годам за шпионаж

Гражданин Украины Цыгипа признан виновным по статье о шпионаже и приговорен к 13 годам колонии строгого режима. В ФСБ заявили, что он передавал украинским спецслужбам информацию о российских военных

Сергей Цыгипа (Фото: vskrmsud / VK)

Верховный суд Крыма признал гражданина Украины Сергея Цыгипу виновным по делу о шпионаже и приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Суд квалифицировал действия подсудимого по ст.276 Уголовного кодекса России «Шпионаж». Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие гостайну.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ рассказали ТАСС, что Сергей Цыгипа 1961 года рождения передал представителям СБУ и ВСУ данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений российских военных в зоне проведения спецоперации и применяемых ими видах военной техники и вооружений.

Эту информацию украинские военные должны были использовать для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по российским позициям.

По данным спецслужбы, осужденный — агент СБУ. Уголовное дело расследовал следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю.

ФСБ регулярно отчитывается о задержании россиян, передававших данные Украине. В сентябре сотрудники спецслужбы задержали в Севастополе мужчину, который в 2022 году уклонился от мобилизации, уехал в одну из стран СНГ, а потом был завербован ГУР Минобороны Украины.

По данным ФСБ, по заданию украинской стороны россиянин устроился в организацию, которая строит фортификационные сооружения в Крыму, собирал и передавал данные Киеву.