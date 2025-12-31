Кто из знаменитостей умер в 2025 году. Фотогалерея

Экстремал Феликс Баумгартнер (1969–2025)

17 июля погиб австрийский парашютист-экстремал Феликс Баумгартнер. Смерть наступила в результате несчастного случая во время полета на параплане у побережья Адриатического моря в Центральной Италии.

Согласно первоначальной версии, Баумгартнер почувствовал себя плохо, из-за чего потерял контроль над парапланом. Однако позже эта версия не подтвердилась. Как сообщил прокурор Раффаэле Ианнелла, причиной случившегося стала «человеческая ошибка»: экстремал вошел в спираль и не смог выполнить маневр, чтобы из нее выйти.

В 2012 году Баумгартнер совершил прыжок из стратосферы. Он установил три мировых рекорда, прыгнув с высоты более 38 км и развив скорость 1173 км/ч. Уникальный прыжок был осуществлен в рамках проекта Red Bull Stratos с приземлением в пустыне штата Нью-Мехико в США, за полетом следили 8 млн интернет-зрителей.

