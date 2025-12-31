Кто из знаменитостей умер в 2025 году. Фотогалерея
Артисты, музыканты, режиссеры, политики, ученые и спортсмены. Кто из известных людей ушел из жизни в 2025 году — в фотогалерее РБК
10 декабря в возрасте 87 лет умер один из разработчиков ядерного щита страны, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Радий Илькаев.
Направления его работ были связаны с созданием образцов ядерного и термоядерного оружия, обеспечением их надежности, развитием методов моделирования процессов, происходящих в условиях ядерного взрыва. Илькаев руководил более чем десятью ядерными испытаниями, в том числе уникальными облучательными опытами. Ряд зарядов, разработанных при его участии и по его инициативе, до сих пор на вооружении.
29 марта умер американский актер Ричард Чемберлен, сыгравший в сериалах «Сегун» и «Поющие в терновнике». Причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта.
Чемберлен также играл главную роль — доктора Килдэра — в одноименном сериале, ставшем хитом. Среди других работ актера — «Ад в поднебесье», «Казанова», «Три мушкетера» и «Копи царя Соломона».
17 июля погиб австрийский парашютист-экстремал Феликс Баумгартнер. Смерть наступила в результате несчастного случая во время полета на параплане у побережья Адриатического моря в Центральной Италии.
Согласно первоначальной версии, Баумгартнер почувствовал себя плохо, из-за чего потерял контроль над парапланом. Однако позже эта версия не подтвердилась. Как сообщил прокурор Раффаэле Ианнелла, причиной случившегося стала «человеческая ошибка»: экстремал вошел в спираль и не смог выполнить маневр, чтобы из нее выйти.
В 2012 году Баумгартнер совершил прыжок из стратосферы. Он установил три мировых рекорда, прыгнув с высоты более 38 км и развив скорость 1173 км/ч. Уникальный прыжок был осуществлен в рамках проекта Red Bull Stratos с приземлением в пустыне штата Нью-Мехико в США, за полетом следили 8 млн интернет-зрителей.
30 августа во Львове убили бывшего спикера Верховной рады Украины, активного участника «оранжевой революции» и Евромайдана Андрея Парубия. Переодетый в курьера преступник несколько раз выстрелил в политика и скрылся на электровелосипеде. Парубий умер до приезда медиков.
По обвинению в убийстве спустя несколько дней арестовали 52-летнего Михаила Сцельникова. Мужчина признал вину, объяснив свои действия «местью украинской власти».
Сцельников настаивал, что действовал по собственной инициативе, и отрицал связь со спецслужбами России. О такой связи заявляла Служба безопасности Украины. Во Львовской областной прокуратуре, под процессуальным руководством которой велось расследование, заявляли, что такой информации у ведомства нет.
Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Парубию звание Героя Украины.
Жан-Мари Ле Пен — одна из наиболее значимых и самая противоречивая политическая фигура в современной Франции. Он основал и почти 40 лет возглавлял главную правую партию страны «Национальный фронт», а также пять раз участвовал в президентских выборах, хотя и безуспешно.
Ле Пен выступал за сокращение числа иммигрантов и отказ от евроинтеграции. Политика неоднократно судили за публичные оскорбления и разжигание ненависти, и за это же исключили из основанной им партии. Жан-Мари Ле Пен умер 7 января 2025 года в больнице, где провел несколько недель. Ему было 96 лет.
10 января в возрасте 60 лет умерла народная артистка России актриса Евгения Добровольская. Последний год она боролась с тяжелой болезнью, сообщили в МХТ им. А.П. Чехова.
По информации ТАСС, у Добровольской был рак. 60-летний юбилей она отметила в больнице, не захотев ложиться в хоспис, сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
Добровольская участвовала почти в 30 постановках МХТ, одной из последних была роль Полины Андреевны в «Чайке». Также она появилась в спектакле Кирилла Серебренникова «Кому на Руси жить хорошо» на сцене «Гоголь-центра». Кроме того, актриса снялась более чем в 100 фильмах и сериалах. Среди них — «Королева Марго», «Время года зима», «Артистка», «Небесный суд», «Монастырь», «Полет» и др.
Дэвид Линч — один из классиков авторского кино, запомнившийся сюрреалистичными работами. Хотя его дебютный «Голова-ластик» был встречен прохладно, следующие работы — сериал «Твин Пикс», фильмы «Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и «Человек-слон» — стали классикой. Его вклад в кинематограф отмечен высшими наградами — «Золотой пальмовой ветвью» Канн, почетным «Золотым львом» и «Оскаром» за выдающиеся заслуги в кинематографе.
Последним крупным проектом режиссера стал вышедший в 2017 году «Твин Пикс: Возвращение» — продолжение культового сериала, два сезона которого вышли еще в начале 1990-х. В августе 2024 года режиссер сообщил, что после долгих лет курения у него диагностировали эмфизему легких, из-за которой он не мог выйти из дома. Линч умер 15 января 2025 года, он не дожил четырех дней до своего 79-летия.
26 января в возрасте 73 лет умер актер и медиаменеджер Игорь Янковский — сын народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянник народного артиста СССР Олега Янковского.
По информации Shot, Игорь Янковский страдал онкологическим заболеванием. Mash назвал предварительной причиной смерти осложнения на фоне цирроза печени. По информации канала, у Янковского также были двусторонняя пневмония, отек легких и мозга.
Игорь Янковский — один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России, которую возглавил в 2004 году. Также служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной до 1992 года. Снимался в кино и сериалах, в частности в цикле «Следствие ведут ЗнаТоКи» (1975) и телефильме «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» («Приключения принца Флоризеля», 1981).
Будущий актер родился в 1929 году в Благовещенске в семье военного. Стриженов сначала планировал стать театральным художником, но в итоге все-таки выбрал профессию актера как более подходящую его характеру. Всенародная известность пришла к Стриженову после выхода на экраны в 1955 году фильма «Овод» Александра Файнциммера с актером в главной роли.
Стриженов всю свою карьеру сопротивлялся «дрянной киношной традиции» брать актеров в разные фильмы на похожие роли и каждый раз старался экспериментировать и создавать на сцене новый образ. Он играл князя в «Звезде пленительного счастья» (1975), купца-путешественника в «Хождении за три моря» (1958), начальника отдела по борьбе с бандитизмом в «Приступить к ликвидации» (1983) и даже робота — в «Его звали Роберт» (1967). Всего Стриженов снялся более чем в 30 фильмах. Также актер много работал на драматической сцене, в числе прочего 12 лет выступал во МХАТе им. Горького.
Стриженов умер 9 февраля в возрасте 95 лет.
Мишель Трахтенберг снималась с детства — дебютную роль она исполнила в девять лет в сериале «Приключения Пита и Пита» на Nickelodeon. Большинству зрителей она запомнилась по сериалам «Сплетница» и «Баффи, истребительница вампиров». Среди других известных работ — фильмы «Евротур» и «Папе снова 17», сериалы «Доктор Хаус», «Закон и порядок», «Клиент всегда мертв» и другие.
Трахтенберг умерла 26 февраля в возрасте 39 лет. Причиной стали осложнения от диабета.
Джин Хэкмен — один из самых популярных и успешных американских киноактеров второй половины XX века. Благодаря брутальной внешности и опыту службы он легко вживался в роли военных, разведчиков, детективов и полицейских. Би-би-си назвала его одним из величайших «крутых парней» Голливуда. Он двукратный лауреат премии «Оскар» — за главную роль в фильме «Французский связной» и роль второго плана в фильме «Непрощенный». Хэкмен известен по работам в фильмах «Враг государства», «Вердикт за деньги», «Бонни и Клайд» и «Миссисипи в огне». В 2004 году он объявил о завершении актерской карьеры.
27 февраля 2025 года Хэкмена и его супругу, пианистку Бетси Аракаву, нашли мертвыми в их доме в Санта-Фе. Причины смерти не сообщались.
27 февраля на 89-м году жизни умер десятый чемпион мира шахматист Борис Спасский.
В 1955 году Спасский выиграл чемпионат мира среди юношей. Спустя 11 лет завоевал право на матч на первенство мира, но потерпел поражение от Тиграна Петросяна. В 1969-м выиграл у него матч, став чемпионом. В 1972 году Спасский проиграл американцу Роберту Фишеру.
Спустя четыре года эмигрировал во Францию, в Россию вернулся в 2012-м. Продолжал выступать на высшем уровне до конца 1980-х.
Российский боец вольного стиля Бувайсар Сайтиев умер 2 марта. Ему было 49 лет. Вдова спортсмена Индира Сайтиева сообщила, что он выпал из окна на втором этаже, и сочла случившееся несчастным случаем.
Сайтиев — один из самых титулованных борцов. Он трижды выигрывал Олимпиаду, шесть раз — чемпионат мира и столько же чемпионат Европы. Четырехкратный чемпион России, заслуженный мастер спорта страны. В 2016–2021 годах был депутатом Госдумы от Дагестана.
Бедрос Киркоров — отец Филиппа Киркорова — был известным эстрадным певцом и стал первым советским артистом, который выступил с сольной программой под оркестровую фонограмму. Киркоров-старший написал около 50 песен («Алеша», «Судьба», «Я люблю тебя, Россия»), а также выступал с Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими артистами.
Бедрос Киркоров умер 18 марта в возрасте 92 лет от остановки сердца. До этого артист несколько раз попадал в больницу.
Актриса театра и кино Лариса Голубкина умерла 22 марта в возрасте 85 лет.
Смерть наступила после продолжительной болезни. По данным источника ТАСС, у актрисы была рак — лимфоплазмоцитарная лимфома и сопутствующие проблемы со слухом и зрением.
Голубкина дебютировала в кино в 1962 году с главной ролью в «Гусарской балладе». Среди других ее работ — роли в фильмах «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки». Голубкина служила в Центральном академическом театре Российской (до 1993 года — Советской) армии, выступала на эстраде и была телеведущей.
Килмер родился в Лос-Анджелесе в 1959 году. В кино он дебютировал в 1984 году в фильме «Совершенно секретно!». Пик карьеры Килмера пришелся на 1990-е. Килмер известен как исполнитель главной роли в фильме The Doors и «Бэтмен навсегда», также снялся в «Схватке» с Аль Пачино и Робертом Де Ниро, в мелодраме «С первого взгляда», фэнтези «Виллоу» — всего в фильмографии Килмера около сотни фильмов. Последний фильм с Килмером вышел в 2022 году — «Топ Ган: Мэверик».
В 2014 году актер сумел победить онкологическое заболевание — рак горла. Килмер умер от пневмонии 1 апреля, ему было 65 лет.
Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо) — первый в истории понтифик из Нового Света и первый иезуит на этом посту.
В 2013 году, вскоре после избрания, его выбрали человеком года по версии Time за то, что он смог изменить имидж католической церкви, отказавшись от роскоши и став ближе к простым верующим. Он признал, что разводы могут быть необходимы в определенных ситуациях, например при домашнем насилии, и смягчил позицию церкви по абортам. Также Франциск отменил «папскую тайну» в делах о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Его популярность вышла за рамки католического мира: в 2016 году он был признан самым популярным мировым лидером, опередив глав государств и правительств. В том же году состоялось историческое событие — первая встреча папы римского с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Во внешней политике Франциск выступал за мир и гуманитарные ценности — за день до кончины в пасхальном обращении он призвал прекратить огонь в секторе Газа и продолжить усилия по достижению «справедливого и прочного мира» на Украине.
Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. В середине февраля его госпитализировали с бронхитом, позже у него выявили двустороннюю пневмонию и несколько раз подключали к ИВЛ.
Церетели родился в грузинской семье в Тбилиси, там же в 24 года окончил факультет живописи в местной академии художеств. После работал по специальности в Тбилиси, в 1964 году совершил поездку во Францию, где познакомился с Пабло Пикассо и Марком Шагалом. По возвращении занимался художественно-монументальным оформлением зданий и комплексов, в том числе за пределами Грузинской СССР. В 1970–80-х работал по заказам МИДа, оформлял советские посольства за рубежом, был главным художником XXII летних Олимпийских игр (Олимпиада-80) в Москве. В 1996 году Церетели служил послом доброй воли ЮНЕСКО. С 1997 по 2025 год занимал должность президента Российской академии художеств.
Работы Церетели известны монументальностью, он также часто воплощал образы из исторических и мифологических сюжетов. Среди его работ монумент «Добро побеждает зло», установленный в 1990 году перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. Памятник Христофору Колумбу в испанской Севилье был признан комиссией ЮНЕСКО по культуре лучшим произведением пластики XX столетия. Памятник Петру I на искусственном острове на Москве-реке, фонтанный комплекс на Манежной площади рядом с Кремлем, «Слеза скорби», установленная в Нью-Джерси в память о жертвах теракта 11 сентября. Также Церетели возглавлял живописную и скульптурную работу при восстановлении храм Христа Спасителя. Также художник занимался живописью и шелкографией, всего он создал более 5 тыс. работ.
Работы Церетели часто становились причиной общественных дискуссий. Памятник Петру I хотели перенести, москвичи устраивали пикеты и митинги с требованием демонтировать памятник. «Слезу скорби» должны были установить в Джерси-Сити, но жители вышли на митинги, и монумент установили в соседнем Бейонне. А московский памятник «Трагедия народов», изображающий истощенных людей, превращающихся в надгробные плиты, по просьбе москвичей пришлось перенести в менее заметное место.
Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни, причиной смерти стала остановка сердца.
Актриса Нина Гребешкова получила известность благодаря ролям в лентах супруга Леонида Гайдая: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и других. Одной из последних работ Нины Гребешковой стала роль бабушки в драматическом телесериале «Содержанки 2» Дарьи Жук. Картина вышла в год ее 90-летия.
Заслуженная артистка России умерла 10 мая в возрасте 94 лет.
11 мая на 88-м году жизни умер экономист Виктор Геращенко. Он последний председатель Государственного банка СССР, бывший глава Центробанка России.
Под его руководством было проведено несколько денежных реформ. В их числе павловская денежная в 1991 году, по которой банкноты номиналом 50 и 100 руб. можно было обменять в течение двух дней на купюры нового образца, но крупные суммы со сберегательных книжек снимать было нельзя. По реформе 1993-го оставшиеся в обращении денежные знаки 1991–1992 годов следовало обменять на новые, но на руки невозможно было получить более 35 тыс. руб.
В 2004 году Геращенко стал председателем совета директоров нефтяной компании ЮКОС — после ареста ее главы Михаила Ходорковского (признан Минюстом иноагентом). В 2006 году ЮКОС признали банкротом.
13 мая на 57-м году жизни умер основатель бренда «У Палыча» Андрей Сульдин. Причина смерти не сообщалась. У Сульдина были проблемы со здоровьем, включая диабет, говорил источник «РИА Новости».
«У Палыча» производит кондитерские изделия (торты, пирожные, десерты), выпечку, а также замороженные полуфабрикаты и готовые блюда (супы, салаты и ланчи). Портал 63.ru уточнял, что в последние годы Сульдин уже не являлся хозяином торговой марки.
Будущий балетмейстер родился в 1927 году в Ленинграде. Окончил хореографическое училище и выступал в качестве солиста в Ленинградском театре оперы и балета. С 1953 года Григорович занимался постановкой сначала отдельных танцев, а потом полноценных балетов в Мариинке, с 1961 по 1964 год работал там балетмейстером. Первая полноценная постановка Григоровича — «Каменный цветок» на музыку Сергея Прокофьева — прославила хореографа. После работы в Северной столице Григоровича позвали в Большой театр, где он служил главным балетмейстером более 30 лет.
Среди работ Григоровича — балет «Легенда о любви» на музыку Арифа Меликова, «Спящая красавица» и «Щелкунчик» Петра Чайковского, «Спартак» Арама Хачатуряна, «Иван Грозный» Сергея Прокофьева и другие.
Балетмейстер умер 19 мая в возрасте 98 лет.
Композитор Евгений Дога создал более 200 произведений. Он писал музыку для советских фильмов («Табор уходит в небо», «Лаутары»), его песни исполняли главные звезды эстрады: София Ротару, Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха и Лариса Долина. Его вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» не просто саундтрек — он звучал на открытиях Олимпиад в Москве (1980) и Сочи (2014) и стал в России частью свадебной церемонии.
Композитор умер 3 июня в возрасте 88 лет.
Актриса театра и кино Наталья Тенякова умерла 18 июня в возрасте 80 лет. У нее остановилось сердце.
Тенякова известна по роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». Ее первая роль в кино — младшая сестра, Лида, в фильме «Старшая сестра». В 1967 году Тенякова исполнила главную роль в фильме «Зеленая карета». В цикле «Следствие ведут ЗнаТоКи» сыграла завбазой Евдокию Матвеевну Стольникову, в «Грозе над Белой» — Сашу Вихрову. В труппе МХТ Тенякова была с 1988 года. Начинала служить в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. С 1967 года работала в БДТ, с 1979-го — в Театре Моссовета.
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина умерла 21 июня в возрасте 90 лет. По информации источника ТАСС, она долго болела, у актрисы был рак. Весной Талызина опровергала сообщения о диагнозе.
Актриса сыграла более чем в 100 фильмах и сериалах. Дебютной стала роль Инны в детективе «Человек, который сомневается» в 1963 году. Среди других работ — роли в фильмах «Путь в Сатурн», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Большая перемена» и другие.
В фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Талызина с Лией Ахеджаковой сыграли подруг главной героини. Талызина также озвучила главную героиню, Надю, которую играла польская актриса Барбара Брыльска. Также артистка озвучила маму Римму в серии мультфильмов «Простоквашино».
Мэдсен снялся более чем в 170 картинах, но наибольшую известность приобрел благодаря фильмам «Бешеные псы», «Донни Браско», «Убить Билла», «Город грехов», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в Голливуде».
Перед тем как стать актером, Мэдсен работал на заправке, был маляром, автомехаником, санитаром скорой помощи. Его актерский талант раскрыл режиссер Мартин Брест. Впоследствии Мэдсен стал любимчиком Квентина Тарантино. Режиссер снял его в дебютной полнометражной картине «Бешеные псы», в которой Мэдсен сыграл мистера Блондина.
Помимо актерской деятельности, Мэдсен увлекался поэзией. Он выпустил восемь поэтических сборников, а за один из них (Burning in Paradise) получил литературную премию Firecracker Award, которая присуждается в США за достижения в независимом издательстве.
Старовойт родился в 1972 году в Курске. В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет, после чего занимал должность исполнительного директора в «Региональном инвестиционном агентстве». В 1995–2001 годах был гендиректором компании по управлению активами негосударственного пенсионного фонда «Промышленный». С 2002 по 2005 год возглавлял компанию «Стройинвест».
Политическую карьеру начал в правительстве Санкт-Петербурга, где сначала также занимался инвестициями. В 2010 году Старовойт перешел на должность замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры правительства России, а два года спустя стал руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Эту должность он занимал до октября 2018 года, когда на десять дней был назначен замминистра транспорта.
11 октября 2018 года Старовойт стал врио губернатора Курской области и остался на посту после успешных выборов. Возглавлял регион около пяти с половиной лет. В мае 2024 года Старовойт вступил в должность министра транспорта. За время его работы министром произошло крушение двух танкеров и разлив мазута в Черном море, а из-за атак дронов в аэропортах участились задержки и отмены рейсов. А в апреле 2025 года бывшему первому заместителю Старовойта и экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову предъявили обвинения в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений. Тогда сообщалось, что в отношении Старовойта подозрений нет.
7 июля стало известно, что Старовойт освобожден от должности министра транспорта, а днем его тело с огнестрельным ранением обнаружили вблизи личного автомобиля. Основная версия — самоубийство.
Митта родился под фамилией Рабинович и сначала окончил архитектурный факультет, после чего работал графиком-карикатуристом. В возрасте 27 лет получил второй диплом — на этот раз режиссера ВГИКа. Там он учился у Михаила Ромма, его однокурсниками были Василий Шукшин и Андрей Тарковский.
Среди киноработ Митты — «Друг мой, Колька!..», «Без страха и упрека», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». За драму «Звонят, откройте дверь» Митта получил награду Венецианского фестиваля. В качестве актера Митта снялся в фильме «Июльский дождь» своего друга Марлена Хуциева (кстати, потом Хуциев ответно снялся в фильме Митты — он исполнил роль князя в картине «Гори, гори, моя звезда»). В 1979 году Митта снял «Экипаж» — первый масштабный проект фильма-катастрофы в советском кино, который также называли «первым советским блокбастером». Картина стала одним из лидеров проката за всю историю советского кино.
В 1999 году Митта выпустил книгу «Кино между адом и раем» о написании сценариев и режиссерской работе. Также Митта преподавал сначала в киношколе Гамбургского университета и на Высших курсах сценаристов и режиссеров, а потом открыл Киношколу Александра Митты в Москве. «Принципы драмы были построены еще во времена Аристотеля… Если мы рассказываем историю в виде драматического действия, то это всегда будет преодоление препятствий в конфликтах. За счет этой простоты история имеет возможность общаться с людьми и воздействовать на них сильнее большой литературы… Драма — это последовательность событий, которая имеет единую структуру. Событие — это всегда изменение. Вот этому надо учить», — рассказывал Митта о своей концепции обучения.
Режиссер и педагог скончался 14 июля на 93-м году жизни. Известно, что при жизни режиссер боролся с онкологическим заболеванием.
Мороз родился в 1956 году в городе Краснодоне (современная Луганская республика). Окончил Школу-студию МХАТ, в качестве актера работал в 18 фильмах, в числе которых «Принцесса цирка», «Мэри Поппинс, до свидания» и «Визит к Минотавру».
Через девять лет после получения первого образования получил диплом режиссера ВГИКа, снимал фильмы с 1990 по 2023 год. В числе работ Мороза сериалы «Апостол», «Каменская», «Пелагия и белый бульдог», «Угрюм-река», в качестве продюсера он также работал над сериалом «Ликвидация», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Княжна Мери».
Актер и режиссер умер 14 июля в возрасте 68 лет.
Кара родился в 1954 году в Сталино (современный Донецк). Сначала получил физико-математическое образование, работал инженером и защитил кандидатскую. А потом решил стать режиссером и поступил во ВГИК. В 1987 году в качестве дипломной работы Кара снял экранизацию повести Бориса Васильева о сталинских репрессиях «Завтра была война» — картина до сих пор, согласно рейтингу «Кинопоиска», остается его лучшей работой.
Также Кара снял фильм «Воры в законе» с Валентином Гафтом и Анной Самохиной, «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» с Алексеем Петренко, экранизацию «Мастера и Маргариты» с Анастасией Вертинской. Всего в кресле режиссера Юрий Кара снял 14 фильмов. Последний фильм Кары — о конструкторе Сергее Королеве — вышел в 2015 году.
Кара скончался 16 июля в Ялте в возрасте 70 лет. Причиной смерти стал инфаркт.
Подносова родилась в Пскове и получила юридическое образование в Ленинградском государственном университете им. А.А. Жданова (училась на одном курсе с Владимиром Путиным).
Карьеру судьи начала в 1990 году в Лужском городском суде Ленинградской области. Спустя 13 лет, в 2003-м, она его возглавила и проработала на этой позиции 10 лет. В 2016 году Подносова стала членом Совета судей России, а в 2017–2018 годах была председателем Ленинградского областного суда.
В июле 2020 года Подносову в рекордный срок назначили заместителем председателя Верховного суда России, а в апреле 2024-го она его возглавила. При Подносовой Верховный суд внес в Госдуму пять законопроектов, направленных на совершенствование правосудия, подготовил 60 официальных отзывов на законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс, дал более 380 заключений на законодательные предложения.
22 июля 2025 года Подносова умерла. Председатель Верховного суда больше года боролась с тяжелой болезнью.
Британский музыкант Оззи Осборн (настоящее имя — Джон Майкл Осборн) вошел в историю как пионер хэви-метала и знаковый артист этого жанра. Карьеру он начал в группе Black Sabbath, которая быстро завоевала мировую славу. Вскоре из-за разногласий с коллективом Оззи покинул группу и начал сольную карьеру.
Он выпустил более десяти студийных альбомов и синглов, несколько концертных альбомов и сборников. Музыкант был дважды включен в Зал славы музыки Великобритании и Зал славы рок-н-ролла США — в составе Black Sabbath и как сольный исполнитель. У него есть звезда на «Аллее славы» в Голливуде, а также 12 номинаций и пять премий «Грэмми». Он стал легендой и благодаря эпатажным выходкам — например, бросал со сцены сырое мясо, а однажды откусил голову летучей мыши.
Осборн умер 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет — через две недели после прощального концерта Black Sabbath в родном для группы Бирмингеме.
Халк Хоган (настоящее имя — Терри Джин Боллеа) более 30 лет был одной из главных звезд американского рестлинга. За карьеру он 12 раз становился чемпионом мира. Параллельно Хоган снимался в кино, в том числе в фильме «Рокки 3», в сериалах «Команда «А», «Крутой Уокер».
Хоган умер 24 июля в возрасте 71 года. В последние годы у него были проблемы со здоровьем из-за употребления стероидов и травм, полученных за 40 лет выступлений на ринге.
Народному артисту России было 94 года. Он перенес коронавирус и по меньшей мере два инсульта, в начале августа попал в реанимацию. «Даже в последние годы, несмотря на недуги, он оставался сильным, светлым и невероятно добрым человеком», — писал депутат Александр Ржаненков, который дружил с актером.
Краско снялся в ряде фильмов и сериалов, включая картины «Конец императора тайги» (1978), «Таможня» (1982), «Афганский излом» (1991), «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000), «Тарас Бульба» (2009), «Мы из будущего 2» (2010), «Лед» (2013) и другие. В телеспектакле «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса» (1985) сыграл мага Гэндальфа.
До того, как стать актером, Краско окончил Балтийское высшее военно-морское училище и командовал десантным кораблем Дунайской речной флотилии. Артист был капитан-лейтенантом в отставке.
С 1965 по 2021 год Краско служил в Театр имени В.Ф. Комиссаржевской. В 2021 году актер переболел коронавирусом, а после проходил реабилитацию после отслоения сетчатки глаза. В июле 2022 года его вновь госпитализировали из-за проблем с сердцем и жидкости в легких. Краско перенес по меньшей мере два инсульта. В 2023 году попал в реанимацию, тогда у него отказала левая часть тела.
Будущий театральный режиссер родился в 1961 году в Ленинградской области. Бутусов окончил Ленинградский кораблестроительный институт, а в 1996 году получил второе образование, став театральным режиссером, после чего работал в Санкт-Петербургском театре Ленсовета. Известность Бутусову принес дипломный спектакль «В ожидании Годо» по одноименной пьесе Сэмюэля Беккета, получивший две премии на фестивале «Золотая маска». Позже Бутусов стал сначала главным режиссером Театра Ленсовета, а потом его худруком.
С 2018 года четыре года занимал пост главного режиссера Театра им. Е.Б. Вахтангова. В 2020 году набрал свой первый и единственный режиссерский курс в ГИТИСе. В 2022 году Бутусов покинул Россию и уволился из театра.
Бутусов трагически погиб во время отпуска 9 августа — его утащило в море в Болгарии.
Ярослав Евдокимов был известен хитом «Фантазер», который обрел новую популярность в последние годы в соцсетях. Среди других его известных работ — песни «За Дунаем», «Калины куст», «Майский вальс» и другие.
Евдокимов умер 22 августа 2025 года в возрасте 78 лет. Причиной смерти стал рак легких.
Будущий композитор родился в 1932 году в семье композитора и сотрудницы планово-экономического отдела Большого театра. Получил профессиональное музыкальное образование, окончил Московскую государственную консерваторию с отличием сразу по двум специальностям: композитор и пианист. Первый фортепианный концерт написал в возрасте 21 года, первую оперу — в 28. В 1977 году Щедрин представил вызвавшую значительный общественный резонанс оперу «Мертвые души», также им написаны оперы «Лолита», «Очарованный странник», «Боярыня Морозова» и другие.
В 1958 году Щедрин женился на балерине Майе Плисецкой, для которой написал несколько балетов, включая одно из самых исполняемых сочинений в мире академической музыки «Кармен-сюиту», а также «Анну Каренину», «Чайку» и «Даму с собачкой». Всего композитор создал более сотни камерных, хоровых и симфонических произведений, также писал музыку к драматическим спектаклям и кинофильмам — в числе последних «Высота» (1957) с Николаем Рыбниковым и «Анна Каренина» (1967) с Татьяной Самойловой. Многие из произведений Щедрина ставились в Большом театре.
Щедрин умер 29 августа в возрасте 92 лет после продолжительной болезни.
Армани родился в 1934 в Италии. Поступив на медицинский факультет, но решив отказаться от профессии врача, Армани начал работал на модельера Нино Черрути, который был главой семейного модного дома Cerutti. Черрути стал для Армани наставником. Он также был одним из первых модельеров, который стал активно сотрудничать с производителями кино, предоставляя одежду для актеров в кадре. В 1975 году Армани вместе с близким другом и бизнес-партнером Серджо Галеотти открыл в Милане дом моды Giorgio Armani.
Успех пришел к Армани, когда в 1980 году в прокат вышел фильм «Американский жиголо», над костюмами героев которого работал дизайнер. Всего за время карьеры Армани «одел» героев более сотни фильмов. Он же сыграл главная роль в формировании традиции показывать наряды на красной дорожке — одежду от его модного дома на протяжении лет носят многие актеры включая Мишель Пфайффер, Джулию Робертс и Роберта де Ниро. Армани также неоднократно разрабатывал наряды для спортивных команд. Также под именем модельера функционируют несколько кафе, ресторанов и отелей, выпускаются автомобили, мебель, парфюмы и ювелирные украшения.
Армани значительно изменил представления о гендерном разделении предметов гардероба, фасонов и тканей. «Я был первым, кто смягчил образ мужчины и сделал более строгим образ женщины. Я одевал мужчин в женские ткани и брал у мужчин то, что хотели женщины, — костюм», — писал о себе Армани. До конца жизни модельер оставался и креативным директором, и CEO, и единственным владельцем бренда.
Армани скончался 4 сентября на 92-м году жизни. На момент смерти он занимал 234-е место в списке самых богатых людей Forbes.
Кирк был американским праворадикальный активистом и сторонником президента Трампа. Родился в 1993 году, в возрасте 18 лет совместно с 71-летним бизнесменом Биллом Монтгомери основал консервативную организацию Turning Point USA (TRUSA) для работы с молодежью в школах, колледжах и университетах, за деятельность в которой получил прозвище «заклинатель молодежи». Придерживался христианских взглядов, выступал против марксизма и ислама, во время пандемии называл требования по вакцинации «медицинским апартеидом». Деятельность Кирка помогла привлечь на сторону консерваторов молодых избирателей, в том числе во время президентских выборов 2024 года.
Кирка ранили во время выступления в Университете долины Юта, он скончался в больнице, активисту был 31 год. Убийство вызвало политическую дискуссию по поводу недопустимости применения насилия. После смерти сторонника Трамп написал: «Великий и даже Легендарный Чарли Кирк мертв. Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки так, как Чарли. Его любили и уважали все, особенно я». Трамп посмертно наградил Кирка президентской медалью Свободы — самой престижной гражданской наградой США, во время церемонии вдова Кирка призналась: если бы ее муж остался в живых, он бы наверняка в какой-то момент баллотировался в президенты.
Будущий актер родился в 1936 году в семье американского молочника. Мечтал стать художником, но, по его собственным словам, не хватило таланта. Успех к Редфорду-актеру пришел довольно поздно — в 33 года после исполнения главной роли в фильме «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», где он играл вместе с тогдашней звездой Полом Ньюманом.
Среди более поздних знаковых фильмов Редфорда криминальная комедия об Америке времен Великой депрессии «Афера» (также с Ньюманом), драмы «Какими мы были» с Барброй Стрейзанд, «Из Африки» с Мэрил Стрип, и «Непристойное предложение» с Деми Мур, а также экранизация роман «Великий Гэтсби» с Мией Фэрроу и детектив «Вся президентская рать» с Дастином Хоффманом. Также Редфорд получил признание в качестве режиссера — он снял девять фильмов. За свою дебютную работу — психологическую драму «Обыкновенные люди» он получил «Оскар».
Актер умер 16 декабря на 90-м году жизни.
Клод Жозефин Роз Кардинале, впоследствии известная как Клаудия, родилась в 1938 году в Тунисе, где в возрасте 18 лет выиграла конкурс красоты как самая красивая итальянка и в качестве награды получила возможность поехать на Венецианский кинофестиваль. Там она познакомилась со своим будущим мужем и кинопродюсером Франко Кристальди, который заключил с ней многолетний контракт.
Международную известность Кардинале получила после роли в ленте Лукино Висконти «Рокко и его братья». C начала 1960-х годов Кардинале стала одной из самых популярных актрис итальянского кино. После успеха «Рокко» она продолжала работать с Висконти, появившись в фильмах «Леопард» 1963 года, «Туманные звезды Большой Медведицы» 1965-го и «Семейный портрет в интерьере» 1974-го. Параллельно со съемками в «Леопарде» Кардинале снялась в еще одном шедевре итальянского кино 1960-х — трагикомедии «Восемь с половиной» Федерико Феллини.
Кардинале снималась в кино до старости — последний фильм с ее участием датируется 2022 годом. Среди фильмов с ее участием драма «Мать» (1991) Анри Вернёя, комедия «Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны» (1958) Марио Моничелли и драма «Красная палатка» (1969) Михаила Калатозова.
Клаудия Кардинале скончалась 23 сентября в возрасте 87 лет в окружении семьи, причина смерти не разглашалась.
Кеосаян родился в 1966 году в семье режиссера Эдмонда Кеосаяна. После окончания школы он недолго проработал на «Мосфильме», потом поступил на режиссерский факультет ВГИКа. В 1992 году Кеосаян представил свой первый фильм — криминальную мелодраму «Катька и Шиз». Также снял картины «Бедная Саша» с Александром Збруевым и «Президент и его внучка» с Олегом Табаковым, мюзикл «Ландыш серебристый» и боевик «Мираж», работал над сериалами. Всего он снял в качестве режиссера 18 полнометражных фильмов и сериалов. Кеосаян часто появлялся на телевидении, у него были авторские программы. Так, с 2016-го и до конца 2024 года он был ведущим вечерней «Международной пилорамы», в которой показывал сатирические скетчи на политические темы (программа неоднократно подвергались критике в России и за рубежом). В начале карьеры Кеосаян создал компанию, которая делала на заказ видеоклипы и рекламные ролики.
Первой женой Кеосаяна была актриса Алена Хмельницкая, второй — главред информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. В последние годы Кеосаян снял несколько картин по сценариям своей жены: «Море. Горы. Керамзит» про подготовку сочинской олимпиады, «Актриса», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и последний свой фильм «Семь дней Петра Семеныча» о человеке, узнавшем о собственном смертельном диагнозе.
Кеосаян умер 26 сентября в возрасте 59 лет. До этого, в 2008 и 2010 годах он пережил два инфаркта, а 8 января 2025 года Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и впал в кому, из которой так и не вышел.
Именно Джейн Гудолл обнаружила, что обезьянам не чужды человеческие эмоции. Британский приматолог посвятила более 45 лет изучению социальной жизни и интеллекта шимпанзе и первой заметила, что они могут скучать, злиться, а также танцевать и обниматься. А еще используют примитивные орудия, совместно ходят на охоту и ведут групповые конфликты. Кроме того, Гудолл первой начала давать исследуемым животным имена вместо номеров.
В 2002 году Гудолл была назначена Посланником мира ООH. Также она являлась почетным членом Совета будущего мира, дамой-командором ордена Британской империи и лауреатом Президентской медали Свободы (США).
Китон родилась в 1946 году в Лос-Анджелесе. Получила профессиональное образование, играла в пьесах на Бродвее. Прославиалсь в 1972 году как исполнительница роли Кей Адамс в трилогии «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. На протяжении 1970-х играла преимущественно в фильмах Вуди Аллена, всего за свою карьеру Китон снялась в восьми его фильмах. Главная женская роль в картине Аллена «Энни Холл» 1977 года принесла Китон «Оскар». Как считали критики, зрители и сама Китон, картина была автобиографической и основана на отношениях Китон и Аллена, однако сам режиссер это отрицал (кстати, имя актрисы при рождении — Дайан Холл).
Также актриса сыграла мелодраме «Любовь по правилам и без» и драмах «Комната Марвина» и «Красные», за которые была удостоена номинации на «Оскар». Всего фильмография актрисы включает почти 80 проектов. Китон также работала в качестве продюсера и режиссера и даже сняла одну серию второго сезона «Твин Пикс».
Дайан Китон умерла 11 октября на 80 году жизни от пневмонии.
Актер и комик Роман Попов широкому зрителю запомнился по роли следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки» и его спин-оффе «Детективное агентство Мухича». До актерской карьеры он играл в КВН и был финалистом «Comedy Баттл» в составе дуэта «20:14. Город Сочи» с Оганесом Григоряном.
Роман Попов умер 28 октября 2025 года в возрасте 40 лет, причиной смерти стал рецидив рака головного мозга.
Чейни родился в 1941 году. Попробовал учиться в Йельском университете, но его дважды выгоняли за неуспеваемость. В итоге получил звание магистра в университете Вайоминга и кандидата наук — в университете Висконсина. В 27 лет Чейни прошел стажировку в Конгрессе США, потом работал в администрации Ричарда Никсона и Джералда Форда. В 1975 году стал главой администрации — самым молодым в истории США, ему тогда было 34 года. Потом Чейни стал депутатом в Палате представителей, куда переизбирался пять раз. А 1989 до 1993 года Чейни был министром обороны США при Джордж Буш — старший, на посту курировал участие США в Войне в Персидском заливе. После поражения республиканцев на выборах Чейни ушел из политики и работал исследовательском институте и бизнесе.
В 2000 году Чейни стал 46-м вице-президентом при Джордже Буше-младшем и занимал этот пост на протяжении восьми лет. Чейни сыграл решающую роль в том, что США начали Иракскую войну. Президент позднее писал о Чейни, что его называли Дартом Вейдером администрации и считали «мрачным и бессердечным», а Джо Байден в 2008 году назвал Чейни «самым опасным вице-президентом за всю американскую историю».
Чейни умер на 85-м году жизни. В течение жизни он пережил пять инфарктов, а в 2012 году Чейни пересадили сердце.
Юрий Николаев начал телевизионную карьеру с музыкальной программы «Утренняя почта». По воскресеньям вся страна собиралась у экранов, чтобы послушать письма и увидеть выступления звезд первой величины — от Пугачевой до Леонтьева.
Но главным делом его жизни стала «Утренняя звезда» — первое детское шоу, ставшее стартовой площадкой для многих будущих звезд, в том числе Валерии, Алсу, Сергея Лазарева. Николаев выходил за рамки утреннего эфира, вел «Голубой огонек», «Песню года» и «Спокойной ночи, малыши». Николаев умер 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет.
Эрик Булатов — классик советского и российского концептуализма. Его картины-конструкции, сочетающие пейзажи с плакатными или текстовыми вставками («Слава КПСС», «Не прислоняться», «Тучи растут», «Свобода есть»), сделали его одним из самых узнаваемых отечественных художников. Он также был самым дорогим ныне живущим российским художником — в 2008 году его картина «Слава КПСС» (1975 год) была продана за $2,1 млн.
С 1989 года Булатов жил за границей, но охотно делал проекты и в России. Булатов скончался 9 ноября 2025 года в Париже. Ему было 92 года.
Владимир Симонов сыграл почти все главные роли классического репертуара театра — «Война и мир», «Дядя Ваня», «Отелло», «Принцесса Турандот» и другие. А его фильмография насчитывает более сотни работ, в том числе в фильмах и сериалах «Граница: Таежный роман», «Одиноким предоставляется общежитие», «Каменская».
Симонов умер 9 ноября 2025 года в возрасте 68 лет. Причиной стало хроническое заболевание, которое развилось на фоне артериальной гипертензии.
Симонян — легенда мирового футбола и лучший бомбардир в истории московского «Спартака». Он забил 160 голов за любимый клуб и очень рано, в 33 года, возглавил «Спартак».
Он попал в клюб в 1949 году, а через пять лет дебютировал в сборной СССР и стал первым футболистом, забившим первый гол за советскую сборную в истории чемпионата мира. В чемпионатах СССР Симонян провел в качестве игрока 285 матчей, забил 145 голов. Он становился чемпионом СССР в составе «Спартака» в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах, обладателем Кубка СССР — в 1950 и 1958 годах. В качестве тренера Симонян дважды приводил московский «Спартак» к золотым медалям чемпионата СССР (1962 и 1969), а также один раз — ереванский «Арарат» (1973).
Симонян не дожил почти год до своего столетия. За два дня до 99-летия тренеру было присвоено звание Героя Труда — за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.
Дубинин занимал пост главы ЦБ в 1995–1998 годах, а до этого возглавлял Министерство финансов, был первым зампредседателя правления банка «Империал», входил в состав правления «Газпрома».
При Дубинине правительство России объявило дефолт. Курс рубля к доллару за полгода упал более чем в три раза — c 6 руб. за доллар перед дефолтом до 21 руб. за доллар на начало января 1999 года.
Как отметили в Банке России, Дубинин «внес большой вклад в реализацию стабилизационной экономической программы, выход экономики из состояния гиперинфляции первых лет переходного периода, оказал значительное влияние на формирование банковской системы страны».
При жизни он пережил несколько покушений: неизвестные обстреливали окна его квартиры. После ухода из ЦБ в последующем Дубинин был членом совета директоров и советником «ВТБ Капитала», а также занимал пост председателя наблюдательного совета ВТБ (2011–2015 годы, с 14 декабря 2016 по 2017 год).
Томаш Штраусслер, впоследствии известный как Том Стоппард, родился в еврейской семье в 1937 году на территории тогдашней Чехословакии в британской семье, которая после нескольких лет странствий перебралась на родину. Школу бросил, работал репортером. В 1960 году Стоппард начал писать, в 1966 году была поставлена его пьеса «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», в которой в качестве главных героев были выведены два второстепенных персонажа «Гамлета» Уильяма Шекспира. (кстати, на русский язык пьесу перевел поэт Иосиф Бродский). Пьеса прославила Стоппарда на весь мир, и драматург быстро заслужил репутацию самого интеллектуального из современных англоязычных драматургов (кстати, на русский язык пьесу перевел поэт Иосиф Бродский). Среди других пьес Стоппарда трилогия «Берег Утопии» о России XIX века, «Рок-н-ролл» о событиях Пражской весны, «Ночь и день» — о работе журналиста в Африке во время войны и многие другие — всего более 30 работ. Последняя пьеса автора — «Леопольдштадт» о жизни еврейской семьи в Вене на протяжении второй половины XX века — была поставлена в 2020 году.
Стоппард активно работал в кино. В 1990 году по пьесе Стоппарда вышел одноименный фильм, режиссером и сценаристом которого также выступил автор. Главные роли в картине исполнили Гари Олдман и Тим Рот, картина получила главный приз Венецианского кинофестиваля. В 1999 году Стоппард получил «Оскар» за сценарий к фильму «Влюбленный Шекспир», также в качестве сценариста работал над фильмами «Империя солнца» Стивена Спилберга, «Анна Каренина» Джо Райта и другими.
Умер в возрасте 88 лет в собственном доме в Дорсете в окружении семьи.
Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) — один из самых ярких представителей отечественного хип-хоп-андеграунда. В начале нулевых он основал группу Kunteynir (читается как «контейнер»), которая обрела популярность в нише. Пока группа неоднократно распадалась и воссоединялась, Техник записывал сольные треки.
Но широкую известность ему принесла не музыка, а эпатажные выходки — он выступал в маске гориллы, мог раздеться на сцене и регулярно попадал в скандалы. В последние годы он стал живым мемом — его фразы, образы и шутки разлетелись по сети.
Техник страдал наркотической зависимостью и неоднократно проходил лечение в реабилитационных центрах, но не поборол ее. В конце марта рэпер в тяжелом состоянии попал в тайскую больницу. Там его ввели в искусственную кому, а 4 апреля он скончался в возрасте 40 лет.
Народная артистка России получила мировую известность благодаря роли Катерины в фильме «Москва слезам не верит», которая в 1981 году получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Среди других знаковых кинокартин с ее участием — «Завтра была война», «Время желаний», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Алентова посвятила работе в кино и театре больше 60 лет. Большую часть творческой жизни она прослужила в театре имени Пушкина, где играла вплоть до самой смерти.
Актриса преподавала во ВГИКе, где вместе с супругом Владимиром Меньшовым вела актерско-режиссерскую мастерскую. В браке с Меньшовым Алентова прожила больше 60 лет, режиссер скончался в 2021 году от последствий коронавирусной инфекции.
Известный телевещуший и актер РАМТа Алексей Веселкин умер на 64 году жизни. Он начал театральную карьеру в труппе РАМТа, где играл с 1983 года до последних дней. За годы работы в театре он исполнил около 60 ролей, среди которых Павел Фамусов в «Горе от ума», судья Айвз в «Нюрнберге», Меннерс в «Алых парусах», Эраст Фандорин в «Инь и Ян», Эдгар в «Короле Лире» и сразу несколько ролей в «Береге утопии». В 1996 году Веселкин получил звание заслуженного артиста России.
Широкому зрителю актер был известен по популярным молодежным телепроектам и работе на радио. В молодости Веселкин вел телепрограммы «Будильник», «До 16 и старше», «Детский час», «Царь горы», «50×50». В более зрелом возрасте артист был ведущим передач «Разум и чувства», «Программа П» и «Сергей Стиллавин и его друзья» на радиостанции «Маяк».
Звезда кинематографа французской новой волны и признанный секс-символ эпохи Брижит Бардо умерла в на 92-м году жизни.
Ее образы на экране стали символом раскрепощения женщин, фильмы с ее участием ограничивали к показу из-за наличия откровенных сцен. Дебют актрисы в кино состоялся в 1952 году в фильме «Нормандская дыра». Но настоящая слава пришла к ней после роли в картине «И Бог создал женщину» (1956), снятой ее мужен Роже Вадимом. В ленте Бардо представала в откровенных образах, а ее героиня демонстрировала поведение, которое шло вразврез с консервативными представлениями о поведении женщин.
Бардо исполнила больше 50 ролей в кино, среди них фильмы «Истина», «Частная жизнь», «Презрение», «Если бы Дон Жуан был женщиной», «Мужское — женское» и «Бабетта идет на войну» (последний был особо популярен в Советском Союзе). Драма «Истина» Анри-Жоржа Клузо была номинирована на «Оскар».
Актрису приглашали в Голливуд, но она предпочла остаться на родине, во Франции. Параллельно со съемками в кино она занималась музыкальным творчеством. Бардо выпустила несколько музыкальных альбомов, самыми популярными композициями в ее исполнении стали песни «Je t’aime… moi non plus» и «Bonnie and Clyde», написанные Сержем Генсбуром.
В 1973 году Бардо завершила актерскую карьеру, чтобы посвятить себя защите животных. По словам актрисы, только забота о животных придали ее жизни смысл и позволила достойно состариться.
Лесневская — создательница первого крупнейшего частного телеканала в России. Она основала REN-TV в 1991 году вместе с сыном Дмитрием. Для того, чтобы начать бизнес, Лесневская заложила собственную квартиру. Поначалу телекомпания делала передачи для других каналов (канал начинал астрологических прогнозов и прогнозов погоды), а одноименный телеканал начал вещание в 1997-м.
При Лесневской на REN-TV работали звезды российского телевидения: Марианна Максимовская, Урмас Отт, Василий Стрельников, Артемий Троицкий, Игорь Прокопенко и другие известные ведущие. «Мне казалось, что можно делать настоящее хорошее телевидение, с интересными собеседниками, интересными политическими, музыкальными, историческими, поэтическими программами. Что мы будем раскрывать тайны, то, что от нас скрывали. И рассказывать нашей стране про самих себя. То, чего не делали, ни до, ни после», — говорила о своем телеканале Лесневская.
В 2005 году основатели канала продали его акции и покинули REN-TV. После этого Лесневская учредила журнал The New Times, где была издателем и главным редактором. Ирена Лесневская — академик Академии российского телевидения, академик Российской академии кинематографических искусств «Ника» и кавалер ордена Почетного легиона.
Зампелла известен как геймдизайнер, сооснователь и руководитель студий Infinity Ward и Respawn Entertainment. Он был ключевой фигурой в создании франшиз Call of Duty, Medal of Honor и Titanfall, а в последние годы жизни курировал серию Battlefield в Electronic Arts.
Зампелла начинал карьеру в середине 1990-х. Он не имел профильного образования и самостоятельно освоил графический дизайн и работу с цифровым видео.
Разработик игр погиб в результате дорожно-транспортного происшествия 21 декабря. Будучи за рулем Ferrari 296 GTS, он на высокой скорости врезался в бетонное ограждение при выезде из тоннеля к северу от Лос-Анджелеса. Зампелле было 55 лет. Как заявили в студии Infinity Ward, «наследие Зампеллы в создании культовых и долговечных развлекательных произведений невозможно переоценить». А в студии Treyarch его назвали легендой индустрии.
Британский певец и автор песен родился в 1951 году в семье итальянца и ирландки. Ри в возрасте 22 лет присоединился к первой группе — Magdalene, вскоре перешел в Beautiful Losers, и уже в 1974 году выпустил личный дебютный сингл So Much Love. Успех пришел к Ри, когда в 1978 году его песня Fool (If You Think It’s Over) поднялась на 12-е место в американском чарте, а сам Ри был номинирован на «Грэмми». Пик популярности музыканта пришелся на вторую половину 1980-х.
В песнях Ри часто фигурируют машины и дорога. Сам певец любил автоспорт и даже работал в качестве механика в команде «Джордан» во время сезона «Формулы-1» 1995 года.
За жизнь он выпустил 25 студийных альбомов. Песни Ри были на стыке поп-музыки, блюза, соула и софт-рока. Среди хитов Ри Looking for the Summer, The Road to Hell, а также рождественская песня Driving Home For Christmas, которая сначала вышла почти незамеченной, а с 2007 года стала каждый год появляться в британских чартах в преддверии праздника. Всего Ри продал более 30 млн альбомов.
Ри умер 22 декабря в возрасте 74 лет. Музыкант скончался в больнице после непродолжительной болезни. При жизни Ри страдал от язвы желудка, рака поджелудочной железы и диабета, а также пережил инсульт.
Советский и российский фокусник Эмиль Кио — сын известного иллюзиониста Эмиля Теодоровича Кио (старшего), который одним из первых начал работать на арене цирка. Кио-младший буквально с ранних лет находился в цирке, а когда вырос, продолжил дело отца вместе с братом Игорем.
Эмиль Кио усложнял номера отца и придумывал новые. Например, его находкой стал номер с «двойным распиливанием», в котором был продемонстрирован более сложный вариант классического номера.
Также Кио-младший усовершенствовал трюк с канатом. При подбрасывании в воздух он превращался в твердый шест, по которому взбирался гимнаст. А после вновь становился мягким и приземлялся на манеж. Еще одна из находок Эмиля Кио — номер «Неисчерпаемый автомобиль»: в нем из маленького «Запорожца» появлялось 18 человек.
Народный артист скончался 30 декабря в возрасте 97 лет.
