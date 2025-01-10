Добровольской было 60 лет. Она более 30 лет служила в МХТ им. Чехова, сыграла более чем в 100 фильмах и сериалах. Вторым мужем актрисы был Михаил Ефремов

Евгения Добровольская (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

На 61-м году жизни умерла народная артистка России Евгения Добровольская, сообщил МХТ имени А.П. Чехова, где она играла.

«Невероятно трудно это произнести и невозможно принять… Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей», — говорится в сообщении театра.

В МХТ уточнили, что Добровольская последний год «боролась с тяжелой болезнью». Mash называет предварительной причиной смерти артистки острую сердечную недостаточность.

Актриса родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м она окончила ГИТИС (курс Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова). После этого играла в МХАТ им. М. Горького, театре Олега Табакова и «Современнике-2». В 1991-м пришла в труппу МХТ им. Чехова.

Первую роль в МХТ она сыграла в спектакле «Чайка» по пьесе Чехова (Нина Заречная). Всего она участвовала почти в 30 постановках МХТ, одной из последних была роль Полины Андреевны — тоже в «Чайке». Также она появилась в спектакле Кирилла Серебренникова «Кому на Руси жить хорошо» на сцене «Гоголь-центра».

Добровольская также известна как экранная актриса, она снялась более чем в 100 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных — «Королева Марго», «Время года зима», «Артистка», «Небесный суд», «Монастырь», «Полет» и др.

Актриса трижды была замужем. Первым ее супругом был актер Вячеслав Баранов, вторым — актер и режиссер Михаил Ефремов, третьим — кинооператор Дмитрий Мананников. У нее четверо детей — сыновья Степан, Николай и Ян и дочь Анастасия.