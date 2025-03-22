Умерла звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина
Умерла народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, сообщил телеведущий Андрей Малахов. Ей было 85 лет.
«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса Лариса Голубкина…», — написал он в телеграм-канале.
Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Среди ее работ — роли в фильмах — «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки».
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