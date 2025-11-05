Каким был телеведущий Юрий Николаев. Фотогалерея

Хотя работать на телевидении Юрий Николаев внештатно начал в 1973 году, настоящая известность к нему пришла через два года, когда он возглавил музыкальное шоу «Утренняя почта» (в нем музыканты исполняли песни по заявкам зрителей). Затем он создал телевизионную продюсерскую фирму «ЮНИКС» («Юрий Николаев Студия»), которая начала выпускать новое утреннее шоу — «Утренняя звезда», в котором участие принимали дети. Впоследствии многие участники «Утренней звезды» стали знаменитыми: Валерия, Юлия Началова, Ани Лорак, Алсу, Сергей Лазарев, Влад Топалов, Пелагея, Зара, Прохор Шаляпин, Алексей Чумаков и другие.

На фото — Юрий Николаев с участниками телепрограммы «Утренняя звезда» в зале гостиницы «Космос» на съемках финального тура конкурса. 1 октября 1991 г.