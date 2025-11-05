Каким был телеведущий Юрий Николаев. Фотогалерея
Скончался народный артист Юрий Николаев, известный прежде всего как ведущий шоу «Утренняя звезда» и «Утренняя почта». Он работал на радио и телевидении с 1973 года, снимался в кино. Путь артиста — в фотогалерее РБК.
Хотя работать на телевидении Юрий Николаев внештатно начал в 1973 году, настоящая известность к нему пришла через два года, когда он возглавил музыкальное шоу «Утренняя почта» (в нем музыканты исполняли песни по заявкам зрителей). Затем он создал телевизионную продюсерскую фирму «ЮНИКС» («Юрий Николаев Студия»), которая начала выпускать новое утреннее шоу — «Утренняя звезда», в котором участие принимали дети. Впоследствии многие участники «Утренней звезды» стали знаменитыми: Валерия, Юлия Началова, Ани Лорак, Алсу, Сергей Лазарев, Влад Топалов, Пелагея, Зара, Прохор Шаляпин, Алексей Чумаков и другие.
На фото — Юрий Николаев с участниками телепрограммы «Утренняя звезда» в зале гостиницы «Космос» на съемках финального тура конкурса. 1 октября 1991 г.
В «Утренней почте» пели Людмила Гурченко, Алла Пугачева, София Ротару, Николай Караченцов, Александр Градский, Валерий Леонтьев и многие другие. Часто в конце передачи появлялись иностранные артисты, которых зрители ждали больше всего.
На фото — шведский ведущий Якоб Далин (слева), Юрий Николаев и участники поп-дуэта из Швеции Gemini — брат и сестра Карен и Андерс Гленмарк — на съемках совместной советско-шведской телепередачи «Лестница Якоба» в гостях у «Утренней почты» в студии телецентра «Останкино» в Москве
Сам Николаев признавался, что, когда ему поступило приглашение вести «Утреннюю почту», он принял его без особого энтузиазма. «Провел ее, не особо врубившись в суть, — говорил он. — И первое ощущение, когда увидел себя на экране, было: «Какой ужас! Зачем браться за то, что не умеешь делать?». Тем не менее программа быстро стала чрезвычайно популярной. В эфире шоу, выходившего утром по воскресеньям, ведущий зачитывал письма зрителей, после чего по их заявках включали видео с выступлениями популярных артистов, напоминающие современные музыкальные клипы.
На фото — Николаев принимает участие в фестивале видеоклипов «Поколение-94» в составе жюри в клубе «Пилот», 1995 год.
Николаев, помимо утренних шоу, вел многие другие программы на радио и телевидении. Он был ведущим новогоднего «Голубого огонька», детской передачи «Спокойной ночи, малыши!» и фестиваля «Песня года». Известность Николаева была так велика, что, по его собственным словам, ему зачастую приходилось покидать телецентр через запасной выход, чтобы не столкнуться с поклонницами.
На фото — парад ТАСС «Музыкальный Олимп», ведущий Юрий Николаев представляет участников
Несмотря на участие в кинопроектах и постановках, главным призванием Николаева все же было телевидение. «Утренняя звезда» имела большой успех у зрителей и просуществовала 12 лет. Ее закрытие связывали с началом музыкальным реалити-шоу «Фабрика звезд», стартовавшим в 2002 году на «Первом канале». Как и в передаче Николаева, в новом проекте молодые артисты соревновались друг с другом. Руководство телеканала посчитало, что два похожих шоу идти в эфире не должны.
На фото — Юрий Николаев принимает участие в театральной фестивале «Bosco di Ciliegi» 31 мая 2009 года
Еще до становления телеведущим Николаев снимался в телепостановках. В ходе своей карьеры он снялся в нескольких фильмах: «Большие перегоны» (1971, режиссер Анатолий Дудоров), «Девушка из камеры № 25» (1971, Давид Рондели), «Прежде, чем расстаться» (1984, Александр Косарев), многосерийной ленте «Хождение по мукам» по произведениям Алексея Толстого (1974, Василий Ордынский) и других.
На фото — Николаев и кинорежиссер Никита Михалков
В 1978 году Николаев попал в крупный скандал: он вышел в прямой эфир и зачитал программу передач, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Тогда глава Гостелерадио СССР Сергей Лапин постановил: «Строго наказать, но на телевидении оставить», и ведущего на несколько месяцев отстранили от эфира. В СМИ обсуждалось, что заступиться за него мог сам генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев (по версии — член Политбюро Виктор Гришин). Впоследствии Николаев говорил, что полностью бросил пить.
На фото — телеведущий Юрий Николаев в своей квартире в Москве в 2012 году
Николаев принимал участие и в политике. В июне 1996 года, во время предвыборной молодёжной кампании «Голосуй, или проиграешь» по переизбранию президента Бориса Ельцина вместе с телеведущим Леонидом Якубовичем совершили «Концертно-познавательный перелёт «Ельцин — наш Президент!». На фото они — на Центральном аэродроме столицы перед стартом пятидневного авиаперелета. Во время которого телеведущие провели мероприятия в Нижнем Новгороде, Уфе, Кургане, Кемерове и Новокузнецке, вместе с театральными постановками и выступлениями юных талантов.
Со своей второй женой Элеонорой Гравис телеведущий познакомился в молодости: она была младшей сестрой его близкого друга, актера Рональда Грависа. Поженились они в 1975 году. Во время лечения с ним всегда рядом была супруга. Николаев говорил, что когда в 2000-х годах у него диагностировали рак кишечника, жена самоотверженно поддерживала его. «Самый преданный человек, который был со мной все время. И во время операции она была рядом с операционной», — отмечал Николаев.
На фото — Николаев с супругой на церемонии открытия 30-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) у кинотеатра «Пушкинский»
Знаменитого телеведущего приглашали и за рубеж. На фото — Юрий Николаев с участниками танцевального ансамбля «Контраст» на концерте победителей конкурса «Утренняя Звезда Омска» в Каннах в 2013 году.
За время карьеры Николаев был удостоен множества наград. Так, в 1998 году за заслуги в области музыкального искусства ему присвоили звание народного артиста России, в 2007 году ведущий получил орден Дружбы, а в 2014 году — орден Почета за достижения в развитии отечественного телевидения.
На фото — Николаев награждён орденом Почета в Кремле
В последние годы жизни Николаев часто критиковал современное телевидение. «Главное, что мы потеряли от советского телевидения, — это доброе, душевное отношение к зрителю, — утверждал он. — И надоел крик в ток-шоу. С трудом различаешь, кто и о чем говорит». Ведущий считал, что телевидение перестало развиваться. «Везде практически одноплановые программы: музыкальные, конкурсные, как готовить, как лечиться. И это меня разочаровывает, — подчеркивал он. — Хотя я понимаю, что придумать принципиально новую программу сейчас невозможно: все темы уже исчерпаны. Еще пять лет назад можно было щелкнуть пультом и сразу понять, на какой канал я попадаю. А сейчас ощущение, что ты на одном и том же канале».
На фото — телеведущий Юрий Николаев перед началом церемонии вручения телевизионной премии «ТЭФИ 2017» в номинации «Вечерний прайм» в Москве в 2017 году
