Легенда рестлинга и Голливуда: жизнь Халка Хогана

Настоящее имя Халка Хогана — Терри Джин Боллеа. Он родился 11 августа 1953 года в городе Огаста в восточной части штата Джорджия. Позднее он с родителями переехал во Флориду, в город Порт-Тампа (на фото — Терри в детстве).

Он начал заниматься рестлингом в 16 лет. Со временем молодой человек стал поклонником популярного рестлера Дасти Роудса, известного как «Американская мечта», и регулярно посещал шоу, проходившие в Тампе. Однако потом на одном из шоу он увидел Суперзвезду Билли Грэма и вдохновился уже им.