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Легенда рестлинга и Голливуда: жизнь Халка Хогана

Шоумен, рестлер и актер Халк Хоган умер на 72-м году

На 72-м году жизни умер американский рестлер, актер и музыкант Халк Хоган. Более 30 лет был одной из главных звезд американского рестлинга и параллельно снимался в кино. Карьера самого узнаваемого бойца США — в фотогалерее РБК
Настоящее имя Халка Хогана &mdash; Терри Джин Боллеа. Он родился 11 августа 1953 года в городе Огаста&nbsp;в восточной части штата Джорджия. Позднее он с родителями переехал во&nbsp;Флориду, в город Порт-Тампа&nbsp;(на фото &mdash; Терри в детстве). Он&nbsp;начал заниматься рестлингом в 16 лет. Со&nbsp;временем молодой человек&nbsp;стал поклонником популярного рестлера Дасти Роудса, известного как &laquo;Американская мечта&raquo;, и регулярно посещал шоу, проходившие в Тампе. Однако потом на одном из шоу он увидел Суперзвезду Билли Грэма и вдохновился уже им.
Фото: из личного архива

Настоящее имя Халка Хогана — Терри Джин Боллеа. Он родился 11 августа 1953 года в городе Огаста в восточной части штата Джорджия. Позднее он с родителями переехал во Флориду, в город Порт-Тампа (на фото — Терри в детстве).

Он начал заниматься рестлингом в 16 лет. Со временем молодой человек стал поклонником популярного рестлера Дасти Роудса, известного как «Американская мечта», и регулярно посещал шоу, проходившие в Тампе. Однако потом на одном из шоу он увидел Суперзвезду Билли Грэма и вдохновился уже им.

Юноша также серьезно увлекался музыкой и десять лет играл на бас-гитаре в нескольких базирующихся во Флориде рок-группах. Он поступил в Hillsborough Community College и Университет Южной Флориды, но музыка помешала окончить последний. В 1976 году Боллеа&nbsp;и два других музыканта сформировали группу Ruckus, которая стала популярной в районе залива Тампа.
Фото: AP / ТАСС

Юноша также серьезно увлекался музыкой и десять лет играл на бас-гитаре в нескольких базирующихся во Флориде рок-группах. Он поступил в Hillsborough Community College и Университет Южной Флориды, но музыка помешала окончить последний. В 1976 году Боллеа и два других музыканта сформировали группу Ruckus, которая стала популярной в районе залива Тампа.

Многие из рестлеров, которые выступали во Флориде, посещали бары, в которых играли Ruckus. Одними из них стали братья Джек и Джеральд Бриско, которые были поражены физической формой Терри. Они попросили тренера Championship Wrestling from Florida Хиро Мацуду заниматься с новичком. После нескольких месяцев тренировок&nbsp;Джек Бриско вручил Хогану пару борцовских ботинок и сообщил, что на следующей неделе ему предстоит провести свой первый бой (на фото &mdash; Халк Хоган и певица&nbsp;Синди Лопер).
Фото: AP / ТАСС

Многие из рестлеров, которые выступали во Флориде, посещали бары, в которых играли Ruckus. Одними из них стали братья Джек и Джеральд Бриско, которые были поражены физической формой Терри. Они попросили тренера Championship Wrestling from Florida Хиро Мацуду заниматься с новичком. После нескольких месяцев тренировок Джек Бриско вручил Хогану пару борцовских ботинок и сообщил, что на следующей неделе ему предстоит провести свой первый бой (на фото — Халк Хоган и певица Синди Лопер).

10 августа 1977 года в Форт-Майерсе, Флорида, он&nbsp;дебютировал в рестлинге в матче против Брайана Блэра. Псеводним Халк Хоган Боллеа получил позже,&nbsp;во время пребывания в Мемфисе. Там рестлер появился на местном ток-шоу, где он сидел рядом с Лу Ферриньо, звездой телесериала The Incredible Hulk. Ведущий заметил, что Боллеа с ростом 201 см и весом 133 кг фактически переплюнул героя комиксов&nbsp;Халка. В результате Боллеа начал выступать в образе Терри &laquo;Халка&raquo; Боулдера, а иногда &mdash; как Голден Стерлинг&nbsp;(на фото &mdash; Мухаммед Али и Халк Хоган в Мэдисон-сквер-гарден).
Фото: Marty Lederhandler / AP / ТАСС

10 августа 1977 года в Форт-Майерсе, Флорида, он дебютировал в рестлинге в матче против Брайана Блэра. Псеводним Халк Хоган Боллеа получил позже, во время пребывания в Мемфисе. Там рестлер появился на местном ток-шоу, где он сидел рядом с Лу Ферриньо, звездой телесериала The Incredible Hulk. Ведущий заметил, что Боллеа с ростом 201 см и весом 133 кг фактически переплюнул героя комиксов Халка. В результате Боллеа начал выступать в образе Терри «Халка» Боулдера, а иногда — как Голден Стерлинг (на фото — Мухаммед Али и Халк Хоган в Мэдисон-сквер-гарден).

В конце 1979&nbsp;Боллеа был представлен промоутеру Винсенту Джей Макмэну, который был впечатлен его харизмой и формой. Макмэн, желая использовать ирландское имя, дал Боллеа фамилию Хоган, а также хотел, чтобы он покрасил волосы в рыжий цвет. Хоган, утверждающий, что у него волосы уже начали выпадать, отказался их красить, заявив: &laquo;Я буду ирландцем-блондином&raquo;. Уже позже к фирменной прическе&nbsp;добавились желто-красные цвета в одежде, а выходы к рингу стали&nbsp;сопровождаться разрыванием на себе футболки и заигрыванием с толпой в зале&nbsp;(на фото &mdash; бой Халка Хогана с&nbsp; Кэйдзи Муто).
Фото: Yukio Hiraku / AFLO / Global Look Press

В конце 1979 Боллеа был представлен промоутеру Винсенту Джей Макмэну, который был впечатлен его харизмой и формой. Макмэн, желая использовать ирландское имя, дал Боллеа фамилию Хоган, а также хотел, чтобы он покрасил волосы в рыжий цвет. Хоган, утверждающий, что у него волосы уже начали выпадать, отказался их красить, заявив: «Я буду ирландцем-блондином». Уже позже к фирменной прическе добавились желто-красные цвета в одежде, а выходы к рингу стали сопровождаться разрыванием на себе футболки и заигрыванием с толпой в зале (на фото — бой Халка Хогана с 
Кэйдзи Муто).

В 1985 году Хоган стал лицом всего рестлинга, поскольку&nbsp;WWF был объединен c поп-музыкой&nbsp;&mdash; на MTV появился&nbsp;формат The Rock &#39;n&#39; Wrestling Connection, что обеспечило приход рестлинга в те дома, где его раньше не смотрели (на фото &mdash; Халк Хоган в Петре в 2009 году).
Фото: Paul Kane / Getty Images

В 1985 году Хоган стал лицом всего рестлинга, поскольку WWF был объединен c поп-музыкой — на MTV появился формат The Rock 'n' Wrestling Connection, что обеспечило приход рестлинга в те дома, где его раньше не смотрели (на фото — Халк Хоган в Петре в 2009 году).

Матч Хогана с Андре Гигантом 5 февраля 1988 года установил американский телевизионный рекорд по количеству зрителей рестлинга &mdash; 15,2 рейтинга Нильсена и 33 миллиона зрителей. Его коллега Коди Роудс неоднократно говорил, что матч Хогана со Скалой на WrestleMania X8 является величайшим матчем в истории рестлинга и что он олицетворяет собой рестлинг.
Фото: Adam Scull / PHOTOlink / MediaPunch / ТАСС

Матч Хогана с Андре Гигантом 5 февраля 1988 года установил американский телевизионный рекорд по количеству зрителей рестлинга — 15,2 рейтинга Нильсена и 33 миллиона зрителей. Его коллега Коди Роудс неоднократно говорил, что матч Хогана со Скалой на WrestleMania X8 является величайшим матчем в истории рестлинга и что он олицетворяет собой рестлинг.

Популярность Халка Хогана привела к тому, что его часто приглашали на телевидение и в кино. Помимо роли в &laquo;Рокки 3&raquo;, он сыграл в фильмах &laquo;Без правил&raquo; (1989), &laquo;Гремлины 2&raquo; (1990), &laquo;Коммандо из пригорода&raquo; (1991), &laquo;Мистер няня&raquo; (1993), &laquo;Силач Санта-Клаус&raquo; (1996), &laquo;Клуб шпионов&raquo; (1996) и &laquo;Три ниндзя: Жаркий полдень на горе Мега&raquo; (1998) (на фото &mdash; Халк Хоган в роли Шепа&nbsp;Рэмзи из фильма &laquo;Коммандо из пригорода&raquo;).
Фото: KPA / Global Look Press

Популярность Халка Хогана привела к тому, что его часто приглашали на телевидение и в кино. Помимо роли в «Рокки 3», он сыграл в фильмах «Без правил» (1989), «Гремлины 2» (1990), «Коммандо из пригорода» (1991), «Мистер няня» (1993), «Силач Санта-Клаус» (1996), «Клуб шпионов» (1996) и «Три ниндзя: Жаркий полдень на горе Мега» (1998) (на фото — Халк Хоган в роли Шепа Рэмзи из фильма «Коммандо из пригорода»).

Одним&nbsp;из фильмов, в котором Хоган сыграл главную роль, стала американская комедия &laquo;Мистер Няня&raquo; 1993 года. В ней Хоган предстал в роли бывшего рестлера, страдающего от ночных кошмаров, который был вынужден устроиться телохранителем, но в итоге стал няней для двух озорных детей&nbsp;(на фото &mdash; Халк&nbsp;Хоган в фильме &laquo;Мистер Няня&raquo;).
Фото: KPA / Global Look Press

Одним из фильмов, в котором Хоган сыграл главную роль, стала американская комедия «Мистер Няня» 1993 года. В ней Хоган предстал в роли бывшего рестлера, страдающего от ночных кошмаров, который был вынужден устроиться телохранителем, но в итоге стал няней для двух озорных детей (на фото — Халк Хоган в фильме «Мистер Няня»).

Еще один семейный проект с участием рестлера&nbsp;&mdash; фильм&nbsp;&laquo;Маппет-шоу из космоса&raquo;,&nbsp;действующими лицами которого являются персонажи популярного в 70-ые в США &laquo;Маппет-шоу&raquo;.
Фото: Mary Evans / AF Archive / The Jim Henson Company / ТАСС

Еще один семейный проект с участием рестлера — фильм «Маппет-шоу из космоса», действующими лицами которого являются персонажи популярного в 70-ые в США «Маппет-шоу».

Амплуа брутального мужчины, связанного со спортом, Хоган воплощает и в комедии &laquo;Санта с мускулами&raquo; (1996).
Фото: Mary Evans / AF Archive / Cabin Fever / ТАСС

Амплуа брутального мужчины, связанного со спортом, Хоган воплощает и в комедии «Санта с мускулами» (1996).

А в фильме &laquo;Клуб секретных агентов&raquo; (1996)&nbsp;рестлер неожиданно перевоплощается в шпиона, у которого все идет не по плану.
Фото: Mary Evans / AF Archive / Marquee / ТАСС

А в фильме «Клуб секретных агентов» (1996) рестлер неожиданно перевоплощается в шпиона, у которого все идет не по плану.

Помимо больших кинолент, рестлер появлялся и в сериалах, например, &laquo;Спасателях Малибу&raquo; и &laquo;Команде &laquo;А&raquo;&raquo; (в 1985 и 1986), а также в &laquo;Нападении на остров Дьявола&raquo; (1997), &laquo;Острове Маккинси&raquo; (1997). Он также принял участие в сериале &laquo;Крутой Уокер: Правосудие по-техасски&raquo;, &laquo;Маленький Геркулес&raquo; (2005), &laquo;Приключения маленького Геркулеса в 3D&raquo; (2009). И даже создал собственный сериал &laquo;Гром в раю&raquo;.
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Помимо больших кинолент, рестлер появлялся и в сериалах, например, «Спасателях Малибу» и «Команде «А»» (в 1985 и 1986), а также в «Нападении на остров Дьявола» (1997), «Острове Маккинси» (1997). Он также принял участие в сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», «Маленький Геркулес» (2005), «Приключения маленького Геркулеса в 3D» (2009). И даже создал собственный сериал «Гром в раю».

Благотворительная организация &laquo;Make-a-Wish&raquo; называет Хогана самой популярной знаменитостью 1980-х годов, с которой хотели бы увидеться дети. Он был на обложках Sports Illustrated (первый и единственный до 2013 года рестлер), TV Guide и People, а также посещал в The Tonight Show и имел свой собственный субботний мультфильм на CBS под названием Hulk Hogan&rsquo;s Rock &#39;n&#39; Wrestling.
Фото: John Pendygraft / Getty Images

Благотворительная организация «Make-a-Wish» называет Хогана самой популярной знаменитостью 1980-х годов, с которой хотели бы увидеться дети. Он был на обложках Sports Illustrated (первый и единственный до 2013 года рестлер), TV Guide и People, а также посещал в The Tonight Show и имел свой собственный субботний мультфильм на CBS под названием Hulk Hogan’s Rock 'n' Wrestling.

В 1983 Хоган женился на&nbsp;Линде Клэридж&nbsp;и&nbsp;позже у них родились сын Ник и дочь Брук. Спортсмен состоял в браке с первой супругой до 2007 года. В 2008 Хоган вступил в отношения с&nbsp;Дженнифер МакДэниел, они поженились в&nbsp;2010. Однако в 2022 году Хоган снова развелся и вступил в новые отншения через год, обручившись с&nbsp;инструктором по йоге Скай Дейли.&nbsp;Пара поженилась 22 сентября 2023 года.
Фото: Paul Hawthorne / Getty Images

В 1983 Хоган женился на Линде Клэридж и позже у них родились сын Ник и дочь Брук. Спортсмен состоял в браке с первой супругой до 2007 года. В 2008 Хоган вступил в отношения с Дженнифер МакДэниел, они поженились в 2010. Однако в 2022 году Хоган снова развелся и вступил в новые отншения через год, обручившись с инструктором по йоге Скай Дейли. Пара поженилась 22 сентября 2023 года.

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