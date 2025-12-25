«У большинства женщин такая же судьба»: жизнь и карьера Веры Алентовой
В возрасте 83 лет скончалась актриса Вера Алентова. Более 60 лет она играла на сцене и прославилась, исполнив роль простой и независимой Кати, в судьбе которой женщины от Франции до Индии узнавали себя. Карьера и жизнь звезды фильма «Москва слезам не верит» — в фотогалерее РБК
Будущая актриса родилась 21 февраля 1942 года в Архангельской области в семье актеров. При рождении получила фамилию отца Быкова, которую позже сменила на фамилию матери. Вскоре после рождения Алентовой отношения ее родителей разладились, Быков уехал искать лучшей актерской доли, а зимой 1946 года, девочке было три года, он заболел и вскоре умер. После смерти мужа семья «жила на чемоданах»: сначала перебралась в Кривой Рог, еще через несколько лет — в Узбекистан (в театре Ферганы Алентова впервые вышла на сцену), потом — в Алтайский край.
В Барнауле будущая актриса окончила школу и чуть не поступила в медицинский институт, но ее взяли в Алтайский драматический театр, и Алентова решила завалить последний вступительный экзамен и пойти по стопам родителей. Мать, уставшая от бесконечных переездов, не желала такой же судьбы дочери, поэтому настояла, чтобы Алентова попробовала себя в других профессиях, а через год, если не передумает, попробовала бы поступить в театральный институт в Москве. Девушка работала на почте, потом в аптеке и на меланжевом комбинате, а через год подала документы в московский вуз — неудачно. Следующий год Алентова провела с семьей в Орске в Оренбургской области, где работала вместе с матерью в местном театре имени Пушкина, после чего все-таки поступила в Школу-студию МХАТ.
«Я родилась на Русском Севере и прожила там пять с небольшим лет. Потом еще четырнадцать вместе с мамой колесила по стране, жила в разных городах нашего огромного Советского Союза: на Украине, в Узбекистане, в средней полосе России. Наконец, я остановилась в столице и задержалась в ней надолго. В Москве прошла вся моя сознательная жизнь, появились на свет моя дочь и внуки, но Север никогда не покидал меня», — вспоминала актриса в автобиографии.
Во время вступительных экзаменов в школу-студию Алентова познакомилась с «взъерошенным молодым человеком» — своим будущим мужем Владимиром Меньшовым. После получения диплома девушка рассчитывала, что ее возьмут во МХАТ, но не сложилось. «В 1965 году я пришла работать в театр имени Пушкина, полагая, что задержусь в нем ненадолго», — вспоминала актриса. В Пушкинском театре Алентова выступала на протяжении 60 лет до самой смерти.
Учась на четвертом курсе, Алентова дебютировала в кино, исполнив роль второго плана в драме «Дни летные» о летчиках-испытателях (на фото). Вскоре после окончания ВУЗа Алентову пригласили сыграть главную роль в фильме «Звезды и солдаты» венгерского режиссера Миклоша Янчо. Действие происходило во время Гражданской войны, и советская власть решили, что русская женщина не могла выдать коммунистов «белым», понимая, что их расстреляют, и главную роль вынудили отдать актрисе-польке, рассказывала Алентова. Эпизодическую роль в фильме она все-таки сыграла, но активную работу на экране не продолжила — из-за большой занятости на сцене и позиции его главного режиссера Бориса Равенских.
Однокурсники Вера Алентова и Владимир Меньшов поженились в 1963 году, свадьбу отпраздновали в студенческом общежитии очень скромно. В 1969 году у супругов родилась дочь Юлия — будущая актриса, режиссер и телеведущая. Бытовые проблемы и разногласия портили отношения супругов — когда дочери было три года, Меньшов и Алентова разошлись на несколько лет, но не развелись, и позже вновь решили жить вместе.
«Считается, что студенческие браки — это браки «пробные» и быстро распадаются, но мы уцелели. Когда мы только начинали жить вместе, Володя сказал, чтобы я не ждала от него в подарок бриллиантов, потому что дети в Индии голодают! Он меня ужасно этим насмешил, потому что я и не ждала подарков — знала, что его состояние складывается только из стипендии. С чего бы мне думать о бриллиантах? Да и вообще я совершенно равнодушна к драгоценностям. Он так искренне это сказал, а я так искренне смеялась, что мы запомнили эту фразу на всю жизнь. Когда через много лет я приехала на кинофестиваль в Индию, то действительно увидела оборванных нищих детей под окнами роскошных витрин с бриллиантами, и в этом действительно было какое-то поражающее несправедливостью несоответствие», — вспоминала Алентова.
В 2011 году Алентова вместе с мужем сыграла в спектакле «Любовь. Письма», срежиссированном их дочерью Юлией (на фото). Даже через несколько десятилетий брака отношения супругов оставались конфликтными. «Мы громко обсуждаем и часто бываем не согласны друг с другом. Но в главном направлении мы, естественно, идем вместе», — объясняла актриса. — Мой муж — это неотделимое уже от меня что-то. Мы уже как единый человек». Меньшов умер в июле 2021 года от последствий ковида.
Первой главной ролью в кино для Алентовой стала работа в сериале «Такая короткая долгая жизнь» Константина Худякова в 1975 году. Съемки продолжались год, Алентова сыграла нехарактерную для себя роль деревенской девушки и позже гордилась своим перевоплощением: «Некоторые мои театральные партнеры говорили, что поначалу меня в роли Насти [главной героини] не узнали. И это счастье для актера нашей школы». Сериал был хорошо принят прессой и публикой. Вскоре Алентова получила еще одну роль — в фильме «Рождение» об установлении советской власти в Армении.
Всемирную славу Алентовой принесла роль Катерины в фильме «Москва слезам не верит» о трех девушках, приехавших покорять столицу. Фильм снял Владимир Меньшов, это была его вторая полноформатная режиссерская работа. Для сценария был взят материал, написанный для конкурса фильмов о Москве, на который никто не обратил внимания, а Меньшов решил его доработать и позже признавался: «Катерина — это я. Я сам прошел такой же путь».
Алентовой сценарий не нравился, поэтому ее муж рассматривал на главную роль Маргариту Терехову и Ирину Купченко, но когда обе отказались от съемок, утвердили Алентову. «И сыграла [я] роль-судьбу, и полюбили зрители мою положительную Катерину, потому что у большинства наших женщин такая же судьба, разве что в руководители не все выбиваются. А остальное — как у Катерины: тащат на себе детей, часто в одиночку. Но… полюбили мою Катю везде — не было страны, где бы ко мне не подошла пошептаться женщина со словами, что эта история про нее. Так было и во Франции, и в Канаде, и в Индии… И даже в Гвинее. Когда в мою сторону робко направилась темнокожая дама в экзотическом ярком тюрбане, у меня мелькнула мысль: «Неужели?» Через юную переводчицу она доверительно сказала то, что мне уже приходилось слышать множество раз: эта история — про меня!», — рассказывала актриса об универсальности и «общечеловечности» получившегося образа.
После выхода фильм стал хитом, за первый год его посмотрели около 90 миллионов советских зрителей, а Алентова была признана лучшей актрисой года по результатам опроса читателей журнала «Советский экран». Картина была номинирована на главную награду Берлинского кинофестиваля, а в 1981-м получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке — в тот год на эту награду претендовали еще четыре ленты, включая работы Франсуа Трюффо и Акиры Куросавы. В том же году Алентовой присудили приз за лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Брюсселе.
На сайте Пушкинского театра перечислены 30 спектаклей с участием Алентовой, в числе которых «Шоколадный солдатик» по пьесе Бернарда Шоу (первый спектакль с ее участием, шел более 300 раз), «Аленький цветочек» по Сергею Аксакову, «Я-женщина» по Виктору Мережко, «Счастливые дни» по пьесе Сэмюэля Беккета и «Пули над Бродвеем» по Вуди Аллену. Также Алентова в 1990–2000-е годы сотрудничала с Театром Антона Чехова.
С 2009 года преподавала во ВГИКа, где у них с супругом была актерско-режиссерская мастерская. «Сейчас у нас третий выпуск. И я заметила, что студенты стали свободными... Сейчас раскованность такая, что порой хорошо бы сковать обратно... Но с другой стороны, свобода — это достоинство. Когда у тебя свобода физическая, это ведет к свободе мысли», — рассказывала о современной молодежи Алентова.
После роли Екатерины Алентова снялась в драме «Время желаний» Юлия Райзмана, экранизации повести Бориса Васильева «Завтра была война», комедии «Ширли-мырли» Владимира Меньшова и многих других — всего в более чем 30 фильмах и сериалах. Но призванием актрисы оставался театр. «Настоящие актеры — это сцена», так я считала. Я, по сути, и осталась театральной актрисой», — говорила о себе 78-летняя Алентова.
За роль во «Времени желаний» Алентова была удостоена звания лауреата Государственной премии РСФСР, а в 1992 году она стала Народной артисткой России.
«Я никуда не бегу, я фаталист. Считаю, что все мне положенное будет моим. То, что обойдет — не мое. Сколько отведено, столько и проживу. Будет новая работа, значит, будет. Не будет — значит, нет... Опять же это не всеядность, а понимание, как ни странно, достаточно глубоких, философских вещей, несвойственное молодости... По маминой линии в моем роду три или четыре поколения священнослужителей. От меня родные это тщательно скрывали — боялись навредить... Но, очевидно, какие-то вещи, даже не очень осязаемые, по наследству тоже передаются. Откуда такой покой в юном возрасте и понимание, что то, что твое, будет твоим, а то, что проходит мимо, пусть проходит? .. Возможно, там наверху кто-то из предков-священников и вложил в мою головку эту мысль. Мы ведь ничего не знаем: оттуда по-прежнему никто не возвращался», — рассказывала Алентова в одном из интервью.
Актриса умерла 25 декабря 2025 года в возрасте 83 лет.
