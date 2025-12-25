«У большинства женщин такая же судьба»: жизнь и карьера Веры Алентовой

Будущая актриса родилась 21 февраля 1942 года в Архангельской области в семье актеров. При рождении получила фамилию отца Быкова, которую позже сменила на фамилию матери. Вскоре после рождения Алентовой отношения ее родителей разладились, Быков уехал искать лучшей актерской доли, а зимой 1946 года, девочке было три года, он заболел и вскоре умер. После смерти мужа семья «жила на чемоданах»: сначала перебралась в Кривой Рог, еще через несколько лет — в Узбекистан (в театре Ферганы Алентова впервые вышла на сцену), потом — в Алтайский край.

В Барнауле будущая актриса окончила школу и чуть не поступила в медицинский институт, но ее взяли в Алтайский драматический театр﻿, и Алентова решила завалить последний вступительный экзамен и пойти по стопам родителей. Мать, уставшая от бесконечных переездов, не желала такой же судьбы дочери, поэтому настояла, чтобы Алентова попробовала себя в других профессиях, а через год, если не передумает, попробовала бы поступить в театральный институт в Москве. Девушка работала на почте, потом в аптеке и на меланжевом комбинате, а через год подала документы в московский вуз — неудачно. Следующий год Алентова провела с семьей в Орске в Оренбургской области, где работала вместе с матерью в местном театре имени Пушкина, после чего все-таки поступила в Школу-студию МХАТ.

«Я родилась на Русском Севере и прожила там пять с небольшим лет. Потом еще четырнадцать вместе с мамой колесила по стране, жила в разных городах нашего огромного Советского Союза: на Украине, в Узбекистане, в средней полосе России. Наконец, я остановилась в столице и задержалась в ней надолго. В Москве прошла вся моя сознательная жизнь, появились на свет моя дочь и внуки, но Север никогда не покидал меня», — вспоминала актриса в автобиографии.