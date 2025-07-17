В Италии погиб совершивший прыжок из стратосферы парашютист Баумгартнер

Феликс Баумгартнер (Фото: Malte Ossowski / IMAGO / SVEN SIMON / Global Look Press)

Австрийский парашютист-экстремал Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая во время полета на параплане у побережья Адриатического моря в Центральной Италии, передает Kurier.

Инцидент произошел в Порто-Сант-Эльпидио итальянской провинции Марке. Как уточняет Kronen Zeitung со ссылкой на спасателей, Баумгартнер потерял контроль над парапланом, почувствовав себя плохо. Аппарат рухнул в бассейн местного отеля, парашютист погиб на месте, пострадала сотрудница гостиницы, ее госпитализировали с травмами шеи.

При этом, как пишет итальянское агентство ANSA, Баумгартнер к моменту падения параплана на территорию отеля был уже мертв. Супруге, которая была вместе с Баумгартнером, сообщили о смерти супруга.

На своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) Баумгартнер несколько дней назад выложил пост с фотографией из Италии, где он летит на параплане, подписав сообщение: «Где вы отдыхаете в этом году?» Это последний пост на его странице в этой соцсети.

Баумгартнер приобрел всемирную известность в 2012 году благодаря своему прыжку из стратосферы. Он установил три мировых рекорда, прыгнув с высоты свыше 38 км и развив скорость 1173 км/ч. Уникальный прыжок был осуществлен в рамках проекта Red Bull Stratos с приземлением в пустыне штата Нью-Мехико в США, за полетом следили 8 млн интернет-зрителей.