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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,48%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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«Одна из задач — вернуть искусству достоинство»: памяти Марлена Хуциева
19 марта на 94-м году жизни умер режиссер, обладатель множества международных премий Марлен Хуциев. Каким был режиссер фильмов «Весна на Заречной улице», «Июльский дождь» и других и как боролся с властью — в фотогалерее РБК
Фото: Коньков Александр / ТАСС
Марлен Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе (Грузинская ССР, сегодня Тбилиси). Его отец Мартын Хуциев после революции занял пост заместителя наркома внутренней и внешней торговли СССР, но в 1938 году был осужден по ст. 58 (контрреволюционная деятельность) и расстрелян. Мать — Нина Утенелишвили — была актрисой. Окончив школу, уехал в Москву и поступил на режиссерский факультет ВГИКа
Съемки фильма «Июльский дождь». Режиссер фильма Марлен Хуциев (слева), актеры Евгения Уралова и Александр Белявский на съемочной площадке
(Фото: Валентина Мастюкова / ТАСС)

В 1956 году на экраны вышел фильм «Весна на Заречной улице», снятый вместе с режиссером Феликсом Миронером. История любви рабочего и учительницы вечерней школы стала лидером советского проката и принесла Хуциеву всесоюзную славу. В 1964 году вышел фильм «Мне 20 лет», получивший специальный приз Венецианского кинофестиваля, а также номинацию на «Золотого льва», несмотря на критику Никиты Хрущева, из-за которой картину пришлось переименовать («Застава Ильича»): генсеку не понравилась последняя сцена картины, где 23-летний герой встречается с его 21-летним погибшим на войне отцом. «Застава Ильича» не могла пройти из-за бесконечных поправок, и я переснимал целые сцены, чтобы сохранить мысль, ради которой все делалось», — рассказывал режиссер. Оригинальная версия картины была показана только после перестройки​. Спустя два года, в 1966 году, в ограниченный прокат из-за критики советских чиновников вышла картина «Июльский дождь». Тогда же режиссер подписал письмо 25 деятелей советской науки, литературы и искусства Брежневу против реабилитации Сталина.

В 1970 году еще один фильм Хуциева — «Был месяц май» — взял приз Международного фестиваля телефильмов в Праге

Кадр из фильма «Гори, гори, моя звезда». 1969 год
(Фото: В. Нисанов / РИА Новости)
Хуциев был не только режиссером, но и сценаристом («Июльский дождь» (1966 год), «Послесловие» (1983 год)​, «Бесконечность» 1991 года)​ и актером. Всего в его фильмографии четыре роли, в том числе роль князя в кинофильме «Гори, гори, моя звезда» (1969 год)
Кинорежиссер Марлен Хуциев и президент России Владимир Путин
(Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)
Хуциев был лауреатом множества наград, в том числе и ​Государственной премии РФ. В 2015 году он получил специальный приз фестиваля в Локарно за вклад в мировой кинематограф. «У художника должны быть не только права, но и обязанности. Сегодня одна из важнейших задач — вернуть искусству достоинство и достойное его место», — говорил режиссер в интервью
Кинорежиссер Марлен Хуциев во время выступления на VII съезде Союза кинематографистов Российской Федерации
(Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

В 2008 году Хуциева избрали председателем Союза кинематографистов России. Никита Михалков, возглавлявший союз с 1997 года, назвал решение незаконным, объяснив это тем, что выборы делегатов проходили с нарушениями, на форуме не было кворума для принятия решений. Спустя несколько месяцев решение об избрании Хуциева было оспорено в суде и признано незаконным

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Хуциев стал режиссером 12 картин. Последняя — «Люди 1941 года» — вышла в 2001 году. Несколько лет он работал над фильмом «Невечерняя», но так и не успел завершить его.

Марлен Хуциев умер 19 марта. Ему было 93 года

Автор: Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, Марлен Хуциев
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Умер режиссер Марлен Хуциев
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