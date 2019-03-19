В 1956 году на экраны вышел фильм «Весна на Заречной улице», снятый вместе с режиссером Феликсом Миронером. История любви рабочего и учительницы вечерней школы стала лидером советского проката и принесла Хуциеву всесоюзную славу. В 1964 году вышел фильм «Мне 20 лет», получивший специальный приз Венецианского кинофестиваля, а также номинацию на «Золотого льва», несмотря на критику Никиты Хрущева, из-за которой картину пришлось переименовать («Застава Ильича»): генсеку не понравилась последняя сцена картины, где 23-летний герой встречается с его 21-летним погибшим на войне отцом. «Застава Ильича» не могла пройти из-за бесконечных поправок, и я переснимал целые сцены, чтобы сохранить мысль, ради которой все делалось», — рассказывал режиссер. Оригинальная версия картины была показана только после перестройки​. Спустя два года, в 1966 году, в ограниченный прокат из-за критики советских чиновников вышла картина «Июльский дождь». Тогда же режиссер подписал письмо 25 деятелей советской науки, литературы и искусства Брежневу против реабилитации Сталина.

В 1970 году еще один фильм Хуциева — «Был месяц май» — взял приз Международного фестиваля телефильмов в Праге