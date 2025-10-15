Трамп посмертно наградил Чарли Кирка госмедалью в день его рождения

Президент США Дональд Трамп посмертно наградил правого активиста Чарли Кирка президентской медалью Свободы. Видео с церемонии публикует ABC.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память бесстрашного борца за свободу, любимого лидера, который вдохновил следующее поколение, как никто прежде, и американского патриота глубочайших убеждений, высочайшего уровня и высочайшего калибра, покойного, великого Чарли Кирка», — сказал Трамп.

Награждение произошло в день, когда Кирку исполнилось бы 32 года. Награду приняла вдова Эрика Кирк, которая со слезами на глазах произнесла слова о жизни и наследии своего мужа.

Кирк известен как сооснователь организации Turning Point USA (TPUSA), которая занимается продвижением консервативных идей, принципов свободного рынка, ограничения роли государства и традиционных ценностей в школах и университетах страны.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в Университете долины Юта. Трамп первым сообщил о смерти Кирка — позднее в тот же день, а на следующий день заявил, что наградит Кирка Президентской медалью Свободы, назвав основателя Turning Point USA «гигантом своего поколения».

Спустя два дня Трамп сообщил, что убийца Кирка задержан. Позже The Washington Post (WP) сообщила, что задержанный — 22-летний Тайлер Робинсон, он любил видеоигры, был сдержанным, но в последние годы «политизировался».