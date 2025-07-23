«Я просто был собой. И у меня был отличный менеджер»: жизнь Оззи Осборна

«Раньше говорили: «Если собираешься в Сан-Франциско, обязательно вплети в волосы цветы» [цитата из песни-хита 1960-х «San Francisco»]. Где, черт возьми, был этот Сан-Франциско? И единственные цветы, которые мы когда-либо видели в Астоне [район Бирмингема, где родился Осборн], были на гробах, который везли на кладбище», — рассказывал о своем суровом детстве будущий рок-певец.

Родители Осборна Джек и Лиллиан (на фото) работали на заводах, когда отец приходил домой с ночных смен, на смену уходила мать. Семья едва сводила концы с концами. Оззи Осборн был четвертым ребенком из шести, в детстве он плохо учился, страдал от дислексии и СДВГ. «Я всегда чувствовал себя паршиво и боялся всех вокруг, — вспоминал Осборн. — Так что вся моя задача заключалась в том, чтобы вести себя как сумасшедший и смешить людей, чтобы они не набросились на меня».

Еще в школьные годы Осборн начал страдать от депрессии, а в 14 лет впервые совершил попытку самоубийства. Тогда же он в первый раз узнал о «The Beatles»: «Когда я услышал «She Loves You», мой мир вспыхнул, как падающая звезда. Это было божественное переживание... Тогда я мечтал, что Пол Маккартни женится на моей сестре».

Из-за нехватки денег в семье Осборн бросил школу в 15 лет, на протяжении следующих двух подрабатывал, а в 17 лет начал воровать и на два месяца попал в тюрьму. Отец в воспитательных целях отказался вносить залог за сына. Выйдя на свободу, Осборн решил стать рок-звездой. Отец сжалился над сыном и купил ему микрофон и остальное необходимое оборудование.