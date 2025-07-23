«Я просто был собой. И у меня был отличный менеджер»: жизнь Оззи Осборна
В возрасте 76 лет умер основатель и вокалист «Black Sabbath» Оззи Осборн. Звучание песен и его характерный разносторонний вокал заложили фундамент для нового жанра хеви-метал. Карьера и личная жизнь Принца тьмы — фотогалерее РБК
Джон Майкл Осборн (на фото в 1984 году) родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме, Англия. Прозвище «Оззи» он получил еще в школе, оно появилось как сокращение от фамилии, которое наложилось на увлечение историями о волшебнике страны Оз.
«Раньше говорили: «Если собираешься в Сан-Франциско, обязательно вплети в волосы цветы» [цитата из песни-хита 1960-х «San Francisco»]. Где, черт возьми, был этот Сан-Франциско? И единственные цветы, которые мы когда-либо видели в Астоне [район Бирмингема, где родился Осборн], были на гробах, который везли на кладбище», — рассказывал о своем суровом детстве будущий рок-певец.
Родители Осборна Джек и Лиллиан (на фото) работали на заводах, когда отец приходил домой с ночных смен, на смену уходила мать. Семья едва сводила концы с концами. Оззи Осборн был четвертым ребенком из шести, в детстве он плохо учился, страдал от дислексии и СДВГ. «Я всегда чувствовал себя паршиво и боялся всех вокруг, — вспоминал Осборн. — Так что вся моя задача заключалась в том, чтобы вести себя как сумасшедший и смешить людей, чтобы они не набросились на меня».
Еще в школьные годы Осборн начал страдать от депрессии, а в 14 лет впервые совершил попытку самоубийства. Тогда же он в первый раз узнал о «The Beatles»: «Когда я услышал «She Loves You», мой мир вспыхнул, как падающая звезда. Это было божественное переживание... Тогда я мечтал, что Пол Маккартни женится на моей сестре».
Из-за нехватки денег в семье Осборн бросил школу в 15 лет, на протяжении следующих двух подрабатывал, а в 17 лет начал воровать и на два месяца попал в тюрьму. Отец в воспитательных целях отказался вносить залог за сына. Выйдя на свободу, Осборн решил стать рок-звездой. Отец сжалился над сыном и купил ему микрофон и остальное необходимое оборудование.
В 1968 году Оззи Осборн (на фото на музыкальном фестивале в Бразилии в 1985 году) вместе с гитаристом Тони Айоми, бас-гитаристом Теренсом Батлером и барабанщиком Биллом Уордом основал группу, которая позже получила название Black Sabbath в честь фильма ужасов 1963 года. В 1969 году они сочинили первую одноименную песню, а в 1970 году выпустили дебютный альбом с тем же названием. В то же время Оззи пристрастился к наркотикам. Мировую известность группе принес второй альбом Paranoid, записанный полгода спустя.
В 1978 году Осборн ушел из группы. Употребление наркотиков и алкоголя заставили певца отправиться на лечение в психиатрическую больницу. В это же время отец Осборна умер от рака, и музыканту нужно было пережить утрату. Вскоре Осборн вернулся в группу, но в апреле 1979 года ушел окончательно из-за продолжавшихся проблем с наркотиками и конфликтов с другими музыкантами.
Первой женой Осборна в 1971 году стала Тельма Райли, которую он увидел в гардеробе одного из баров и влюбился с первого взгляда. У них родились двое детей: Джессика и Льюис. Также Осборн усыновил сына Тельмы от первого брака Эллиота.
«Я был заядлым наркоманом и алкоголиком, от меня было толку не больше, чем от пепельницы на мотоцикле. Мой отец жестоко обращался с моей мамой, а я часто давал пощечины своей первой жене, потому что считал, что так и должны поступать мужчины», — вспоминал Осборн. С Райли Осборн расстался спустя 10 лет брака.
На фото: Осборн с продюсером и виджеем MTV, 1982 год.
После развода, в 1981 году, Осборн шокировал руководителей Columbia Records, собравшихся в конференц-зале в Лос-Анджелесе, вытащив из кармана голубя и откусив ему голову. Год спустя, во время тура в поддержку своего второго сольного альбома Diary of a Madman, он, думая, что это игрушка, таким же образом обезглавил мертвую летучую мышь, которую фанат бросил на сцену. После музыканту пришлось пройти курс лечения от бешенства, но эта выходка стала одним из неотъемлемых атрибутов его образа.
Размышляя о том, что останется после его смерти, Осборн однажды сказал: «Я знаю, что будет написано на моем надгробии, и от этого никуда не деться: «Здесь покоится Оззи Осборн, бывший вокалист Black Sabbath, который откусил голову летучей мыши».
Оригинальный состав «Black Sabbath», 20 сентября 1998 года.
После ухода из Black Sabbath Осборн начал сольную карьеру, свой первый альбом «Blizzard of Oz» с культовой песней Crazy Train он выпустил в 1980 году. За ним последовал «Diary of a Madman» 1981 года, он разошелся тиражом более пяти миллионов копий. В 1991 году вышел альбом «No More Tears».
В 1989 году Осборн выступал в Москве на Международном музыкальном фестивале мира на стадионе «Лужники».
Второй женой Осборна стала дочь менеджера Black Sabbath Шэрон Арден (на фото), она уговорила его заняться сольной карьерой после ухода из группы. Арден и Осборн поженились 4 июля 1982 года. Год спустя родилась дочь Айми, еще через год — Келли, а в 1985 году — сын Джек. До самой смерти жена оставалась менеджером Осборна. «Это была моя судьба — быть тем, кто я есть. Я просто был самим собой. И у меня был отличный менеджер», — вспоминал музыкант.
На фото: доктор-сексопатолог Рут Вестхаймер дурачится с Оззи Осборном.
В 2002 году Осборн с семьей (на фото) приняли участие в реалити-шоу на MTV «Семейка Осборнов». Программа получила премию «Праймтайм Эмми» и стала одним из самых популярных шоу за всю историю MTV. Также оно стало образцом для более поздних программ, таких как «Семейство Кардашьян».
Осборн во время встречи с фанатами в магазине комиксов в Западном Голливуде, 15 марта 1994 года.
В 1996 году Шэрон и Оззи Осборны основали ежегодный музыкальный фестиваль хеви-метала и хард-рока Ozzfest. Он проводился в США, Европе и даже Японии. В разное время там выступали такие культовые музыканты как Slipknot, System of a Down, Korn, Linkin Park и Marilyn Manson.
Оззи Осборн пять раз получал музыкальную премию «Грэмми», в 2002 году он удостоился звезды на Аллее славы в Голливуде (на фото). В 2006 году состав Black Sabbath был включен в Зал славы рок-н-ролла США. В 2010 году число проданных дисков, записанных с участием Осборна, превысило 100 млн копий.
«В любой день жанр хеви-метала с таким же успехом можно было бы назвать «музыкальной производной от Black Sabbath», — говорил о роли Осборна и его группы в формировании современных музыкальных стилей барабанщик Metallica Ларс Ульрих, вводя Black Sabbath в Зал славы рок-н-ролла в 2006 году.
А гитарист Queen Брайан Мэй однажды описал Осборна как «певца, который вопил так, что приводил в отчаяние родителей детей».
В 2002 году Осборн (на фото с тогдашним принцем Великобритании Чарльзом) был в числе музыкантов, выступавших на концерте в Букингемском дворце, посвященном 50-летнему юбилею правления Елизаветы II. Вместе с гитаристом Black Sabbath Тони Айоми и барабанщиком Genesis Филом Коллинзом он исполнил песню «Paranoid».
Выступление Осборна сильно выделялось на фоне более спокойных выходов на сцену Эрика Клэптона и Пола Маккартни, несмотря на то, что эпатажный музыкант перед выступлением пообещал себя хорошо вести: «Я не хочу провести остаток своей жизни в Тауэре. Я не должен спускать штаны и не должен сквернословить, иначе, возможно, откроется дверь-ловушка [и я провалюсь со сцены прямиком в Тауэр]».
В 2013 году Осборн выпустил первый за 35 лет, прошедших с ухода из группы, студийный альбом с Black Sabbath, который назывался «13».
Толпа зрителей во время концерта Осборна на хеви-метал фестивале вблизи Гамбурга, 2011 год.
У Осборна было множество проблем со здоровьем. В 2019 году певец рассказал, что годом ранее у него диагностировали болезнь Паркинсона. Это произошло после операции на шее и позвоночнике. До этого его госпитализировали со стафилококковой инфекцией, пневмонией, в 2003 году он попал на мотоцикле в аварию и сломал шейный позвонок. Из-за проблем со здоровьем Осборн неоднократно отменял свои туры и концерты.
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