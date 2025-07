«Я просто был собой. И у меня был отличный менеджер»: жизнь Оззи Осборна

После ухода из Black Sabbath Осборн начал сольную карьеру, свой первый альбом «Blizzard of Oz» с культовой песней Crazy Train он выпустил в 1980 году. За ним последовал «Diary of a Madman» 1981 года, он разошелся тиражом более пяти миллионов копий. В 1991 году вышел альбом «No More Tears».