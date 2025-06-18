«Я за ворота, а он выпивает уже»: роли Натальи Теняковой

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Умерла актриса Наталья Тенякова, наиболее известная по роли бабы Шуры в кинофильме «Любовь и голуби». Прощание с ней пройдет в пятницу, 20 июня, в Московском художественном театре им. А.П. Чехова. Гражданская панихида начнется в 11:00 по адресу: Камергерский переулок, 3. После церемонии актрису похоронят на Троекуровском кладбище рядом с ее супругом, народным артистом Сергеем Юрским, который сыграл в том же фильме ее мужа.

Какие она еще роли сыграла — в видео РБК.

Наталья Тенякова в фильме «Зеленая карета», 1967 год (Фото: РИА Новости) Наталья Тенякова в фильме «Наши знакомые», 1969 год (Фото: РИА Новости) Наталья Тенякова в фильме «Женитьба Белугина», 1973 год (Фото: РИА Новости) Наталья Тенякова в фильме «Любовь и голуби», 1984 год (Фото: Второе Творческое объединение) Наталья Тенякова в фильме «Отцы и дети», 2008 год (Фото: Рекун-синема) Наталья Тенякова в спектакле "Офелия боится воды", 2018 год (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В МХТ им. Чехова назвали ее «столпом труппы» и «актрисой — природным явлением», отметив, что она задавала высочайшую планку в профессии и жизни. Почти за сорок лет работы на сцене МХТ Тенякова исполнила ключевые роли в таких спектаклях, как «Кабала святош», «Вишневый сад», «Лес», «Женитьба», «Офелия боится воды» и других.

В кино актриса наиболее известна также по работам в картинах «Старшая сестра», «Зеленая карета», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Гроза над Белой», «Отцы и дети» и «Француз». До прихода в МХТ Тенякова служила в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, БДТ им. Товстоногова и Театре им. Моссовета.