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«Я за ворота, а он выпивает уже»: роли Натальи Теняковой

Опубликованы кадры с ролями Натальи Теняковой

«Я за ворота, а он выпивает уже»: роли Натальи Теняковой
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Умерла актриса Наталья Тенякова, наиболее известная по роли бабы Шуры в кинофильме «Любовь и голуби». Прощание с ней пройдет в пятницу, 20 июня, в Московском художественном театре им. А.П. Чехова. Гражданская панихида начнется в 11:00 по адресу: Камергерский переулок, 3. После церемонии актрису похоронят на Троекуровском кладбище рядом с ее супругом, народным артистом Сергеем Юрским, который сыграл в том же фильме ее мужа.

Какие она еще роли сыграла — в видео РБК.

Наталья Тенякова в фильме &laquo;Зеленая карета&raquo;, 1967 год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Наши знакомые&raquo;, 1969 год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Женитьба Белугина&raquo;, 1973&nbsp;год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Любовь и голуби&raquo;, 1984 год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Отцы и дети&raquo;, 2008 год
Наталья Тенякова в&nbsp;спектакле&nbsp;Офелия боится воды, 2018 год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Зеленая карета&raquo;, 1967 год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Наши знакомые&raquo;, 1969 год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Женитьба Белугина&raquo;, 1973&nbsp;год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Любовь и голуби&raquo;, 1984 год
Наталья Тенякова в фильме &laquo;Отцы и дети&raquo;, 2008 год
Наталья Тенякова в&nbsp;спектакле&nbsp;Офелия боится воды, 2018 год
Наталья Тенякова в фильме «Зеленая карета», 1967 год
(Фото: РИА Новости)
Наталья Тенякова в фильме «Наши знакомые», 1969 год
(Фото: РИА Новости)
Наталья Тенякова в фильме «Женитьба Белугина», 1973 год
(Фото: РИА Новости)
Наталья Тенякова в фильме «Любовь и голуби», 1984 год
(Фото: Второе Творческое объединение)
Наталья Тенякова в фильме «Отцы и дети», 2008 год
(Фото: Рекун-синема)
Наталья Тенякова в спектакле "Офелия боится воды", 2018 год
(Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В МХТ им. Чехова назвали ее «столпом труппы» и «актрисой — природным явлением», отметив, что она задавала высочайшую планку в профессии и жизни. Почти за сорок лет работы на сцене МХТ Тенякова исполнила ключевые роли в таких спектаклях, как «Кабала святош», «Вишневый сад», «Лес», «Женитьба», «Офелия боится воды» и других.

В кино актриса наиболее известна также по работам в картинах «Старшая сестра», «Зеленая карета», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Гроза над Белой», «Отцы и дети» и «Француз». До прихода в МХТ Тенякова служила в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, БДТ им. Товстоногова и Театре им. Моссовета.

Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова
Общество
Наталья Тенякова

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