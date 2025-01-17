«Маги не раскрывают своих секретов»: жизнь и карьера Дэвида Линча
16 января семья загадочного и легендарного режиссера сообщила о его смерти словами: «Смотрите на пончик, а не на дырку в нем». О карьере Дэвида Линча и его мировоззрении — в фотогалерее РБК
На фото: Дэвид Линч на съёмках фильма «Человек-слон», 14 апреля 1980 года.
Линч родился в 20 января 1946 году в городе Миссула в штате Монтана, США. Его мать, преподавательница английского, не давала ему книжки-раскраски, чтобы не ограничивать его воображение. Его отец был ученым-исследователем и занимался сельским хозяйством. Во взрослом возрасте Линч вспоминал, как они вместе они охотились на оленей и даже дикообразов.
Искусство пришло в жизнь Линча сначала в виде увлечения живописью. В школе он посещал занятия в Музее изящных искусств в Бостоне, а в 1966 году поступил в Пенсильванскую академию искусств, где и увлекся кинематографом.
Над дебютным полнометражным фильмом «Голова-ластик», вышедшем в 1977 году, Линч работал в течение семи лет. Фильм стал популярным на полуночных показах в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Однажды одним из восторженных зрителей стал Стюарт Корнфелд, продюсер компании Мела Брукса Brooksfilms. Корнфелд убеждал Брукса нанять Линча, и после просмотра «Головы-ластика», Брукс предложил режиссеру работу. Его следующим фильмом стал «Человек-слон», получивший восемь номинаций на «Оскар».
На фото: Дэвид Линч во время фотосессии для фильма «Простая история», номинированного на «Золотую пальмовую ветвь», 1999 год.
В числе известных работ Линча телесериал «Твин-Пикс», триллеры «Малхолланд Драйв», «Синий бархат», «Шоссе в никуда» и другие фильмы. Он также выступил режиссером экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна», которую считал провальной.
На фото: актриса Наоми Уоттс и Дэвид Линч во время съемок «Малхолланд Драйв», 2001 год.
Хотя Линч говорил, что «никогда по-настоящему не хотел жениться» и иметь детей, называя отношения и семью «помехами», стоящими на пути любимой работы, он был женат четыре раза и оставил после себя двух дочерей и двух сыновей.
На фото: Дэвид Линч в качестве председателя жюри 55-го Каннского кинофестиваля держит режиссерскую хлопушку, 13 мая 2002 года.
На фото: Дэвид Линч с наградой «Золотой лев» перед показом своего фильма «Внутренняя империя» во время 63-го Венецианского кинофестиваля, 6 сентября 2006.
Несмотря на то, что фильмы Линча кажутся нетрадиционными и артхаусными, он удостоился целого ряда популярных наград. В его копилке две «Пальмовые ветви» (за фильмы «Дикие сердцем» и «Малхолланд Драйв»), «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф и почетный «Оскар», а также суммарно 13 номинаций на «Оскар» за фильмы «Малхолланд Драйв», «Синий бархат» и «Человек-слон».
На фото: Дэвид Линч медитирует в Медиа-центре Пейли в Нью-Йорке, 13 декабря 2010 года.
Линч начал практиковать трансцендентальную медитацию в 1973 и занимался ей дважды в день каждый день на протяжении 40 лет. В 2005 году он открыл Фонд Дэвида Линча, чтобы «быть уверенным, что каждый ребенок в любой точке мира, желающий научиться медитировать, сможет это сделать». В рамках работы по обучению медитации фонд проводил лекции и концерты, в том числе с участием мировых знаменитостей.
На фото: Дэвид Линч раздает автографы во время пресс-конференции, посвященной презентации книги «Поймать большую рыбу. Медитация, осознанность и творчество», Москва, 11 апреля 2009 года.
Линч в качестве музыканта выпустил два сольных альбом, с 2011 и 2013 годах. Кроме того, он написал книгу о медитации «Поймать большую рыбу». В 2008 году она была переведена на русский язык.
На фото: режиссер смотрит на свои работы на выставке «Дэвид Линч: Единое поле» в Пенсильванской академии изящных искусств в Филадельфии, в которой раньше учился, 10 сентября 2014.
На фото: Дэвид Линч в фильме Счастливчик, 2017 год.
В последние годы Линч не интересовался киноиндустрией и, по его собственным словам, смотрел только криминальные и автомобильные шоу. «Я никогда не был киноманом. Я люблю делать фильмы, люблю работать. Я не очень люблю куда-то ходить», — объяснял он своей равнодушие.
На фото: фотографии, представленные на выставке «Дэвид Линч: маленькие истории» в художественной галерее в Будапеште, Венгрия, 28 февраля 2019 года.
Линч многократно отвечал отказом на просьбы объяснить свои фильмы. В книге-интервью «Линч о Линче» о своей работе режиссер высказывался так: «Представьте, если бы вы нашли книгу загадок, и вы могли бы начать их разгадывать, но они были бы очень сложными... Вы можете их разгадать. Проблема в том, что вы разгадываете их внутри себя, и даже если вы расскажете кому-то, он не поверит или поймет все не так же, как вы сами».
Десятилетие спустя он повторял в том же духе: «Фильм или телешоу — это как магическое действо, а маги не раскрывают своих секретов». Для него попытка объяснить фильм была «почти преступлением». «Фильм или картина — каждая вещь — имеет свой собственный язык, и неправильно пытаться сказать то же самое словами. Слов здесь нет. Язык фильма, кино, — это тот язык, на котором [произведение искусства] было создано, а на английский язык [это] не переводится», — рассуждал Линч.
На фото: Дэвид Линч в сопровождении маршевого оркестра Голливудской школы Шейкс рекламирует фильм «Внутренняя империя» на перекрестке бульвара Голливуд и проспекта Ла-Брея в Лос-Анджелесе, 13 декабря 2006. Курение вредит вашему здоровью.
Дэвид Линч начал курить в возрасте 8 лет. «Я любил запах табака, вкус табака. Я любил зажигать сигареты. Для меня это было частью работы художника и режиссера», — рассказывал в ноябре 2024 года режиссер о своей привычке, из-за которой в 2020 году у него у него диагностировали эмфизему — хроническое заболевание, которое связано с деструктивными изменениями альвеол в легких и сопровождается одышкой, постоянным кашлем и затруднением дыхания. Из-за заболевания Линч не мог передвигаться без кислородной маски и был фактически привязан к дому.
Бросить курить режиссер смог только через два года после того, как узнал о диагнозе. Ему помог счастливый случай. «Я увидел надпись на стене: «Ты умрешь через неделю, если не прекратишь». Я едва мог двигаться, не задыхаясь. Бросить [курить] было моим единственным выбором», — вспоминал Линч.
На фото: инсталляция режиссера Дэвида Линча «Комната для размышлений» на Миланской мебельной выставке, 18 апреля 2024 год.
Линч верил в реинкарнацию и объяснял свои взгляды так: «Жизнь — это короткое путешествие, но [после смерти] оно всегда продолжается. Мы все встретимся снова. В момент просветления вы осознаете, кто вы есть на самом деле, и обретаете бессмертие. После этого вам уже никогда не придется умирать».
Дэвид Линч скончался 16 января, за 3 дня до своего 79-го дня рождения.
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