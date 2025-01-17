«Маги не раскрывают своих секретов»: жизнь и карьера Дэвида Линча

На фото: Дэвид Линч на съёмках фильма «Человек-слон», 14 апреля 1980 года.

Линч родился в 20 января 1946 году в городе Миссула в штате Монтана, США. Его мать, преподавательница английского, не давала ему книжки-раскраски, чтобы не ограничивать его воображение. Его отец был ученым-исследователем и занимался сельским хозяйством. Во взрослом возрасте Линч вспоминал, как они вместе они охотились на оленей и даже дикообразов.

Искусство пришло в жизнь Линча сначала в виде увлечения живописью. В школе он посещал занятия в Музее изящных искусств в Бостоне, а в 1966 году поступил в Пенсильванскую академию искусств, где и увлекся кинематографом.

Над дебютным полнометражным фильмом «Голова-ластик», вышедшем в 1977 году, Линч работал в течение семи лет. Фильм стал популярным на полуночных показах в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Однажды одним из восторженных зрителей стал Стюарт Корнфелд, продюсер компании Мела Брукса Brooksfilms. Корнфелд убеждал Брукса нанять Линча, и после просмотра «Головы-ластика», Брукс предложил режиссеру работу. Его следующим фильмом стал «Человек-слон», получивший восемь номинаций на «Оскар».