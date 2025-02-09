«Актера на сцене обязательно выдадут глаза»: карьера Олега Стриженова
На фото: Олег Стриженов с родителями, 1933 год.
Олег Стриженов родился в семье беспартийного военного в 1929 году. Мальчик появился на свет в Благовещенске, поскольку семья постоянно переезжала. Детство он провел сначала в Тифлисе (сейчас Тбилиси), потом в Ленинграде, Харькове и наконец в Москве, где семья жила в военные годы. Мама Стриженова получила прекрасное образование, знала немецкий и французский и держала домашнюю библиотеку, по дореволюционным изданиям из которой Олег знакомился с произведениями русских и зарубежных писателей и поэтов и благодаря которым полюбил литературу.
У Олега было два старших брата. Один из них, Борис, погиб в бою под Сталинградом. Второй — Глеб — тоже стал актером и за свою короткую жизнь успел сыграть в культовых фильмах «Гараж», «Дни Турбиных», «Тегеран-43» и др. Вместе братья сыграли в картинах «Оптимистическая трагедия» и «Миссия в Кабуле». Глеб Стриженов умер в 1985 году.
О своем увлечении кинематографом в детстве Олег Стриженов вспоминал: «Кино, если нас не выгони, мы смотрели бы сутками». Деньги на билеты будущему актеру давала мама. Она строго следила за его успехами в школе и, если сын получал «четверку», обижалась на лень ребенка и лишала его денег «на кино». Олег считал это поистине «суровым наказанием».
Но будущую карьеру Олег выбрал не сразу. Сначала он пошел в училище на художественно-бутафорский факультет, который готовил театральных художников, и только в 1949 году принял решение поступать в Театральное училище им. Щукина при Театре им. Вахтангова. Позже Олег говорил, что профессия артиста больше соответствовала его характеру: «Я человек подвижный, мне трудно долго корпеть над одной картиной, как то делают профессиональные художники. И, наверное, в характере что-то есть особенное. Артистизм, что ли? Хочется больше появляться на людях, участвовать в игре».
В начале лета перед поступлением его вызвали в военкомат, чтобы отправить на службу в армию. Хотя оба брата Олега служили в вооруженных силах и сам он еще во время войны в возрасте 16 лет пошел на трудовой фронт — «строить Павелецкий вокзал и прокладывал железную дорогу для пригородных электричек», идти в армию будущий актер не хотел, ведь это отсрочило бы его обучение. Поэтому, когда Олег отправился в июле на собеседование в училище и сидевший в жюри актер и режиссер Борис Захава пообещал принять Олега, тот еще до официального зачисления выпросил справку о том, что он является студентом. Узнав о зачислении, майор в военкомате воскликнул: «Оплошал я, такого офицера упустил!» Зачислен официально Олег был только месяц спустя. В одно время с ним на старших курсах «Вахтанговской школы» учились ставшие известными актеры Михаил Ульянов, Ролан Быков и Юрий Яковлев.
По окончании училища Олег уехал по распределению в таллинский Театр русской драмы. Когда Стриженова утвердили на роль в его дебютном фильме «Овод» (на фото), из театра талантливого актера не отпустили, поэтому он был вынужден всю неделю работать на «Ленфильме», а на выходные уезжать в Таллин, где два дня подряд играл в спектаклях. Для самого актера такая нагрузка стала в течение карьеры почти привычной. В более поздние годы, будучи гастрольным актером в провинциальных театрах, он мог сыграть на сцене по 20 спектаклей подряд за 10 дней и говорил о себе, что «должен работать на износ».
О работе с режиссером фильма «Овод» Александром Файнциммером Стриженов говорил, что тот «ввел его в «кухню кинематографа»: всегда показывал отснятый материал, приглашал на отбор дублей и даже в монтажную». В дальнейшем это стало стилем работы Стриженов в кино.
Премьера «Овода» состоялась в начале 1955 года, и в один день, когда фильм появился на телеэкранах, к 26-летнему Стриженову пришла всенародная известность. «Спасало от поклонников, что без грима я имел мало сходства со своим героем и на улице меня редко узнавали», — рассказывал актер.
После «Овода» Стриженов вернулся в Москву, где снялся в фильме «Мексиканец» (на фото). В этой истории о мексиканских революционерах Стриженов сыграл с Татьяной Самойловой, для которой фильм был дебютным. Ради этой роли Стриженов занимался у тренера сборной СССР по боксу и «пропадал на тренировках вместе с лучшими боксерами страны».
Однажды в разговоре с Олегом режиссер Александр Довженко назвал «Мексиканца» лучшим фильмом Стриженова, объяснив ему свой выбор так: «Ты в кадре почти весь фильм, а слов у тебя чуть-чуть. Самое дорогое — ты умеешь молчать в фильме. Играть главную роль без слов — это самое трудное и важное…». Эти слова Олег запомнил на всю жизнь и потом часто говорил, что «в кадре очень много значат глаза» — они всегда выдадут на сцене все, что происходит с актером, будь он зол, опустошен или даже пьян.
Стриженов говорил, что съемки для него всегда были радостным событием: «Надо сегодня играть в спектакле — я иду на праздник... Конечно, я уставал, у меня были роли, требовавшие большой физической отдачи. Но я все преодолевал с радостью».
На фото: Олег Стриженов, исполнивший роль Афанасия Никитина в советско-индийском фильме «Хождение за три моря», и премьер-министр Республики Индии Джавахарлал Неру во время пребывания актера в Индии, ноябрь 1956 года. Об этой встрече актер вспоминал, что Неру «оказался удивительно светлым: белые-белые волосы, белая одежда, необыкновенно простым и вместе с тем величественным, очень красивым человек. Его простота, естественность и достоинство потрясали как откровение. Он вел себя со мной так почтительно, внимательно и заинтересованно, как будто это не он, а я был великим государственным деятелем».
После «Мексиканца» Стриженов снялся в картине «Сорок первый», где сыграл белогвардейца. После этого актер оказался заложником «дрянной киношной традиции» — его «сочли эталоном офицера Белой армии» и стали звать на похожие роли. «Если бы я пошел на поводу у режиссеров, мог бы сыграть всех поручиков, существовавших в литературе», — вспоминал он.
Стриженов же хотел экспериментировать и каждый раз создавать на сцене новый образ, ему претило «проверенное искусство», когда актер играет по накатанной, а «не ищет неповторимости, им не движет в творчестве высшая сила». Поэтому, когда Стриженов узнал, что готовятся съемки советско-индийского фильма «Хождение за три моря», он загорелся идеей сыграть тверского купца-путешественника, и в итоге получил желанную роль.
За роль в фильме «Его звали Роберт» 1967 года (на фото) Стриженов получил «Серебряный астероид» на Международном кинофестивале в Триесте. Однако сам актер узнал об этом только спустя 15 лет. «Чаще мне даже не сообщали, в какую страну и с какой целью везут тот или иной фильм, где я играл главную роль, — вспоминал Стриженов. — Кто-то ездил туда, сославшись, что я «занят в производстве», и даже не удосужился по возвращении сообщить мне о награде, и уж тем более никто не передал мне этот «Серебряный астероид» и диплом. У нас существовала вообще некрасивая традиция: люди получали призы за свою работу, чиновники их тут же отбирали и сдавали в Госкино. Потом как-то на выставке в фойе Союза кинематографистов я видел множество наград артистов, в том числе и своих, которые никогда не дошли до адресата».
В 1963 году Стриженова пригласили в МХАТ им. Горького, что было для него «невероятно престижно». Там он играл главные роли в классическом репертуаре: Треплева («Чайка», на фото), Тузенбаха («Три сестры»), Глумова («На всякого мудреца довольно простоты», Незнамова («Без вины виноватые») и другие. Как и в кинематографе, в выборе ролей на сцене актер был очень избирателен и «с первых шагов стал сопротивляться» администрации, которая хотела использовать известного киноактера «на всю катушку».
Стриженов проработал во МХАТе 12 лет и называл это время работы с «выдающимися мастерами старой актерской школы» «сказкой, и школой, и наслаждением». Но пожилые актеры уходили со сцены, приходили новые, и труппа, по словам Стриженова, «распалась». В 1976 году он перешел в Театр-студию киноактера.
На фото: актеры Олег Стриженов и Михаил Яншин в спектакле театра МХАТ имени М.Горького по пьесе А.Н.Островского «На всякого мудреца довольно простоты», 20 ноября 1973 года.
Сравнивая в конце 1990-х фильмы своего времени и современное кино, последнему Стриженов вынес неутешительный вердикт: если в фильмах его эпохи зрители говорили, что «герои зовут к свету, заставляют жить честнее и любить ближних», то «после большинства современных фильмов зрители присылают режиссерам и артистам только предсмертные записки, что «просмотрев вашу бытовуху, решил повеситься». «Я нес зрителю героя с лучшими чертами, такими, как порядочность, честность, любовь к женщине, верность дружбе и, главное, — любовь к своей родине», — говорил актер.
О Стриженове писали, что он был в Советском Союзе «самым деидеологизированным актером». Несмотря на это, он считал себя патриотом. Например, о переезде за границу он говорил как о невозможном: «Ну, нет! Я — наш! По-другому и быть не могло! Я с самого детства помнил слова блистательного российского генерала А. А. Брусилова: «Считаю долгом каждого гражданина не бросать своего народа и жить с ним, чего бы это ни стоило. Скитаться же за границей в роли эмигранта не считал и не считаю для себя возможным и достойным».
Несмотря на усилия Стриженова, вокруг его ролей все же сложился определенный образ, о котором он сам шутил: «Как князь, так сразу ко мне». Однако, когда началась подготовка к съемкам фильма «Война и мир», актер прошел пробы, его утвердили в Министерстве культуры, и после этого он со скандалом отказался от роли. Стриженова уговаривали замминистра культуры Владимир Баскаков и лично министр Екатерина Фурцева. Последняя, надеясь уговорить Стриженова, даже вызвала его на разговор в присутствии представителей отдела культуры ЦК КПСС, директора «Мосфильма» и руководства съемочной группы «Войны и мира», но убедить артиста так и не смогла. Свой отказ он объяснял все тем же нежеланием играть одинаковые роли: «В последнее время в прессе, когда пишут обо мне, заканчивают свои опусы одним и тем же: у Стриженова все хорошо, публика его любит за те роли, которые он играет, но мы ждем от него образ советского положительного героя… Так зачем же вы меня опять в князья, в эполеты? .. Нет! Я буду ждать и искать «советского положительного героя».
Роль князя Стриженов все-таки сыграл, но уже сильно позже — в вышедшем в 1975 году фильме «Звезда пленительного счастья» он исполнил роль декабриста Волконского (на фото).
На фото: Стриженов с женой Лионеллой на 21-м Московском кинофестивале, 1999 год.
Стриженов был женат трижды, последний раз — на актрисе с итальянским именем Лионелла. С момента их первой встречи до свадьбы прошло более 20 лет. Они познакомились в один из дней перед съемками «Мексиканца», когда девушка пришла на площадку вместе с другими любопытствующими. Стриженов заметил Лионеллу и подошел к ней. Девушка ему очень понравилась, но молодые люди не успели договориться о встрече, а на следующий день съемочная группа отплывала в Ялту.
В следующий раз Стриженов увидел Лионеллу случайно во время отдыха в Ялте после работы в фильме 1960 года «Пиковая дама». Там проходили съемки оперетты «Вольный ветер». Оказалось, что главную роль играла Лионелла, которую и увидел Стриженов. Но в этот раз ему вновь нужно было срочно уезжать.
На фото: семья Стриженовых (слева направо): сын актера Александр Стриженов, его жена Екатерина Стриженова, Олег Стриженов с супругой Лионеллой Пырьевой и внучка Александра Стриженова (на первом плане) — на торжественной церемонии награждения премией «Золотой орел».
В следующий раз Лионелла и Олег встретились в январе 1962 года, после съемок фильма «В мертвой петле». Олег был с приятелем в ресторане и заметил сидящую в противоположном углу Лионеллу. Они подошли друг к другу и не расставались весь январь и февраль, а потом Стриженову вновь нужно было уезжать. Вскоре они встретились еще раз на майские праздники. Следующие полтора года они не виделись, и Лионелла за это время вышла замуж за режиссера Ивана Пырьева.
В 1975 году на съемках фильма «Последняя жертва» Стриженов узнал, что одну из ролей будет играть Лионелла. Они встретились, снялись в общей сцене и разошлись как друзья. Потом была случайная встреча с Одессе, где гастролировала группа Лионеллы, и они с Олегом и друзьями провели вечер в ресторане. На утро Лина уехала в Москву, а вскоре туда же приехал Олег. «Мы встретились на первом озвучании «Последней жертвы», где, помню, публично при всей группе сделал ей предложение стать моей женой. Лина ответила: «Да». Больше мы не расставались!» — рассказывал актер.
На фото: Олег Стриженов после получения специального приза премии «Золотой орел» за вклад в отечественный кинематограф.
Олег Стриженов, вспоминая о своих наградах, говорил: «Но что значат все награды и звания? .. Ведь на могильном памятнике их не перечислишь. <...> Зачем? Ведь перед Богом все равны. В стародавние времена говорили об умершем: «Раб Божий…» Лучшее надгробие, на мой взгляд, у прославленного русского полководца в соборе Александра-Невской лавры Петербурга, где на плите лишь три коротких слова: «Здесь лежит Суворов».
Стриженов умер 9 февраля в возрасте 95 лет.
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