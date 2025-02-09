«Актера на сцене обязательно выдадут глаза»: карьера Олега Стриженова

Но будущую карьеру Олег выбрал не сразу. Сначала он пошел в училище на художественно-бутафорский факультет, который готовил театральных художников, и только в 1949 году принял решение поступать в Театральное училище им. Щукина при Театре им. Вахтангова. Позже Олег говорил, что профессия артиста больше соответствовала его характеру: «Я человек подвижный, мне трудно долго корпеть над одной картиной, как то делают профессиональные художники. И, наверное, в характере что-то есть особенное. Артистизм, что ли? Хочется больше появляться на людях, участвовать в игре».

В начале лета перед поступлением его вызвали в военкомат, чтобы отправить на службу в армию. Хотя оба брата Олега служили в вооруженных силах и сам он еще во время войны в возрасте 16 лет пошел на трудовой фронт — «строить Павелецкий вокзал и прокладывал железную дорогу для пригородных электричек», идти в армию будущий актер не хотел, ведь это отсрочило бы его обучение. Поэтому, когда Олег отправился в июле на собеседование в училище и сидевший в жюри актер и режиссер Борис Захава пообещал принять Олега, тот еще до официального зачисления выпросил справку о том, что он является студентом. Узнав о зачислении, майор в военкомате воскликнул: «Оплошал я, такого офицера упустил!» Зачислен официально Олег был только месяц спустя. В одно время с ним на старших курсах «Вахтанговской школы» учились ставшие известными актеры Михаил Ульянов, Ролан Быков и Юрий Яковлев.

По окончании училища Олег уехал по распределению в таллинский Театр русской драмы. Когда Стриженова утвердили на роль в его дебютном фильме «Овод» (на фото), из театра талантливого актера не отпустили, поэтому он был вынужден всю неделю работать на «Ленфильме», а на выходные уезжать в Таллин, где два дня подряд играл в спектаклях. Для самого актера такая нагрузка стала в течение карьеры почти привычной. В более поздние годы, будучи гастрольным актером в провинциальных театрах, он мог сыграть на сцене по 20 спектаклей подряд за 10 дней и говорил о себе, что «должен работать на износ».

О работе с режиссером фильма «Овод» Александром Файнциммером Стриженов говорил, что тот «ввел его в «кухню кинематографа»: всегда показывал отснятый материал, приглашал на отбор дублей и даже в монтажную». В дальнейшем это стало стилем работы Стриженов в кино.

Премьера «Овода» состоялась в начале 1955 года, и в один день, когда фильм появился на телеэкранах, к 26-летнему Стриженову пришла всенародная известность. «Спасало от поклонников, что без грима я имел мало сходства со своим героем и на улице меня редко узнавали», — рассказывал актер.