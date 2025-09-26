Жизнь и карьера Тиграна Кеосаяна. Фото
В ночь на 26 сентября умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. С начала года он находился в коме, о его смерти сообщила жена Маргарита Симоньян. Чем известен Кеосаян — в фотоматериале РБК
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье режиссера Эдмонда Кеосаяна (среди его работ один из лидеров советского проката боевик «Неуловимые мстители», 1966) и актрисы Лауры Геворкян («Когда наступает сентябрь...» и «Мужчины») (на фото — семья режиссера. Кеосаян в центре внизу, слева — его родители, справа брат — продюсер Давид Кеосаян с женой и дочерью). Хотя его родственники были выходцами из Армении, впоследствии Кеосаян не акцентировал внимание на своей национальности и называл себя «советским человеком».
Учился Кеосаян в московской спецшколе № 23 (с 1989 года — № 1253), потом устроился работать на «Мосфильм» — он вырос в доме на Мосфильмовской улице напротив киностудии. Будучи взрослым, Кеосаян говорил, что, хотя он успел пожить достаточно долго за границей: «и в Нью-Йорке, и в Штутгарте, и в Лондонах-Парижах-Ниццах», Москва для него «все равно лучший город мира».
Проведя год на «Мосфильме», молодой человек поступил на режиссерский факультет ВГИКа, где учился вместе с Иваном Охлобыстиным, Федором Бондарчуком. Александром Башировым и Ренатой Литвиновой. После первого курса, в 1985 году, ушел в армию, служил в войсках ПВО в Балашихе.
На фото — Кеосаян с актером и продюсером Александром Цекало на съемках новогодней программы, 2003 год.
Вернувшись через два года из армии, будущий режиссер почувствовал себя в другой стране — вовсю шла перестройка. Кеосаян рассказывал, что участвовал в августовских событиях 1991 года, хотя позднее расценивал этот шаг крайне критически: «В 25 лет в 1991 году я провел сутки у Белого дома — сейчас я того себя убил бы, просто разорвал бы на куски. По исходу многих лет я понимаю, что стоял и защищал не демократию, а развал той страны, в которой я родился». В другом интервью он говорил: «В 1991 году мы потеряли страну».
С 1989 года Кеосаян появлялся в кино в эпизодических ролях, а в 1992 году представил свой первый фильм — криминальную мелодраму «Катька и Шиз». А пять лет спустя выпустил свой лучший согласно рейтингу «Кинопоиска» фильм — комедию «Бедная Саша», главную роль в которой исполнил Александр Збруев.
Режиссер рассказывал, что в 1990-е прожил в США около двух лет и окончательно вернулся в Россию только в 1998 году. Своей временный переезд Кеосаян объяснял потребностью в самореализации — в те годы кино в России «остановилось».
В начале карьеры Кеосаян активно занимался бизнесом — с братом Давидом (на фото) он создал компанию Gold Vision, которая занималась созданием видеоклипов и рекламных роликов. Вместе с Бондарчуком они снимали клипы для Натальи Ветлицкой, Ирины Аллегровой, Михаила Шуфутинского и других. Впоследствии Кеосаян рассказывал, что с 1988-го года он «прилично зарабатывал», а с 1994-го ездил с собственным водителем.
Следующими работами Кеосаяна в кино стали комедии «Президент и его внучка» с Олегом Табаковым и «Заяц над бездной» (на фото во время премьеры), мюзикл «Ландыш серебристый» и боевик «Мираж». В 1990-2000 годы режиссер также работал над сериалами, в их числе — «Мужская работа» с Федором Бондарчуком, рассказывающая о спецназе в Чечне.
О своем кино Кеосаян говорил, что в нем было «много сказочности». «Своей работой я должен помогать людям жить, а не убивать их окончательно», — говорил он.
Первой женой Кеосаяна была актриса Алена Хмельницкая (на фото справа). Официально супруги провели в браке 11 лет (с 1993-го по 2014 год), но разошлись за полтора года до официального развода.
С 2012 года Тигран Кеосаян состоял в отношениях с главредом информагентства «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян, пара зарегистрировала брак в 2022 году.
От первого брака у Кеосаяна остались дочери Александра (на фото вторая слева) и Ксения. От второго трое детей: дочери Марьяна и Маро и сын Баграт.
«У меня есть принцип: ничего не буду оставлять детям... Я считаю, что детям надо давать удочку, а не рыбу... Дети должны стремиться жить самостоятельно и работать, но знать, что у них есть тыл — родители», — рассказывал режиссер.
С 1998 года Кеосаян появлялся на телевидении в различных проектах, а в 2007 году стал ведущим передачи. Он последовательно вел ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на РЕН ТВ, программу «Ты и я» на канале «Россия» (вместе с первой женой). С 2016 года и до конца 2024 года был ведущим вечерней сатирической «Международной пилорамы», о которой рассказывал: «В своей программе на НТВ я делаю исключительно то, что мне нравится. Мне нравится говорить о политике с иронией. Потому что, ребята, ну нельзя так на полном серьезе!» Скетчи, показываемые в программе, неоднократно подвергались критике в России и за рубежом.
В 2011 году Кеосаян снял мини-сериал «Ялта-45» о работе спецслужб накануне Ялтинской конференции. Три года спустя он срежиссировал сериал «Море. Горы. Керамзит» о жителях сочинского поселка, в который приходит олимпийская стройка, еще через три года — сериал «Актриса» (на фото во время съемок). А в 2018 году выпустил комедию «Крымский мост. Сделано с любовью!» Фильм собрал в прокате около ₽70 млн при бюджете более ₽154 млн, 100 из них выделил Фонд кино на безвозвратной основе. Сценарий для трех последних проектов написала жена режиссера Маргарита Симоньян.
В многочисленных интервью Кеосаян называл себя патриотом. О своей позиции он говорил: «... главный вектор нашего руководства мне созвучен. Может быть, некоторые проблемы решаются половинчато, но сам вектор мой. И поэтому своей задачей как патриот я считаю помогать убирать трудности на пути этого вектора. Если необходима критика, я критикую».
В интервью и выступлениях он называл Россию «имперской страной», Украину — «Подмосковией», и заявлял, что «внутренне не согласился» с тем, что Киев, Душанбе, Ереван и Минск — не одна страна.
Отстаивая свою политическую позицию, Кеосаян говорил: «Я работаю на свои ценности. На то, чтобы мои дети жили в такой стране, какой я хочу ее видеть. Пока что Путин предлагает больше из того, что я хотел бы видеть для своей страны, чем кто-либо еще, кого я слышал». Он не отрицал, что на его политические взгляды повлиял брак с главредом «России сегодня».
Последними работами Кеосаяна в кино стали драма «Бессмертные» (2021) о группе друзей, прошедших вместе Афганскую войну, и мелодрама «Семь дней Петра Семеныча» о человеке, который, узнав о смертельном диагнозе, переосмысляет свою жизнь. Сценарий к последнему Кеосаян и Симоньян написали вместе, фильм вышел в прокат в августе 2025 года.
