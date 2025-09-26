Жизнь и карьера Тиграна Кеосаяна. Фото

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье режиссера Эдмонда Кеосаяна (среди его работ один из лидеров советского проката боевик «Неуловимые мстители», 1966) и актрисы Лауры Геворкян («Когда наступает сентябрь...» и «Мужчины») (на фото — семья режиссера. Кеосаян в центре внизу, слева — его родители, справа брат — продюсер Давид Кеосаян с женой и дочерью). Хотя его родственники были выходцами из Армении, впоследствии Кеосаян не акцентировал внимание на своей национальности и называл себя «советским человеком».

Учился Кеосаян в московской спецшколе № 23 (с 1989 года — № 1253), потом устроился работать на «Мосфильм» — он вырос в доме на Мосфильмовской улице напротив киностудии. Будучи взрослым, Кеосаян говорил, что, хотя он успел пожить достаточно долго за границей: «и в Нью-Йорке, и в Штутгарте, и в Лондонах-Парижах-Ниццах», Москва для него «все равно лучший город мира».

Проведя год на «Мосфильме», молодой человек поступил на режиссерский факультет ВГИКа, где учился вместе с Иваном Охлобыстиным, Федором Бондарчуком. Александром Башировым и Ренатой Литвиновой. После первого курса, в 1985 году, ушел в армию, служил в войсках ПВО в Балашихе.