 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Жизнь и карьера Тиграна Кеосаяна. Фото

После 9 месяцев в коме скончался режиссер Тигран Кеосаян, ему было 59 лет

В ночь на 26 сентября умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. С начала года он находился в коме, о его смерти сообщила жена Маргарита Симоньян. Чем известен Кеосаян — в фотоматериале РБК
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье режиссера Эдмонда Кеосаяна (среди его работ один из лидеров советского проката боевик &laquo;Неуловимые мстители&raquo;, 1966) и актрисы Лауры Геворкян (&laquo;Когда наступает сентябрь...&raquo; и &laquo;Мужчины&raquo;) (на фото&nbsp;&mdash; семья режиссера. Кеосаян в центре внизу, слева&nbsp;&mdash; его родители, справа брат&nbsp;&mdash; продюсер Давид Кеосаян с женой и дочерью). Хотя его родственники были выходцами из Армении, впоследствии Кеосаян не акцентировал внимание на своей национальности и называл себя &laquo;советским человеком&raquo;. Учился Кеосаян в московской спецшколе №&nbsp;23 (с 1989 года&nbsp;&mdash; №&nbsp;1253), потом устроился работать на &laquo;Мосфильм&raquo;&nbsp;&mdash; он&nbsp;вырос&nbsp;в доме на Мосфильмовской улице напротив киностудии. Будучи взрослым, Кеосаян говорил, что, хотя он успел пожить достаточно долго за границей: &laquo;и&nbsp;в Нью-Йорке, и в Штутгарте, и в Лондонах-Парижах-Ниццах&raquo;, Москва для него &laquo;все равно лучший город мира&raquo;. Проведя год на &laquo;Мосфильме&raquo;, молодой человек&nbsp;поступил на режиссерский факультет ВГИКа, где учился вместе с Иваном Охлобыстиным, Федором Бондарчуком. Александром Башировым и Ренатой Литвиновой. После первого курса, в 1985 году, ушел в армию, служил в войсках ПВО в Балашихе.
Фото: из личного архива

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье режиссера Эдмонда Кеосаяна (среди его работ один из лидеров советского проката боевик «Неуловимые мстители», 1966) и актрисы Лауры Геворкян («Когда наступает сентябрь...» и «Мужчины») (на фото — семья режиссера. Кеосаян в центре внизу, слева — его родители, справа брат — продюсер Давид Кеосаян с женой и дочерью). Хотя его родственники были выходцами из Армении, впоследствии Кеосаян не акцентировал внимание на своей национальности и называл себя «советским человеком».

Учился Кеосаян в московской спецшколе № 23 (с 1989 года — № 1253), потом устроился работать на «Мосфильм» — он вырос в доме на Мосфильмовской улице напротив киностудии. Будучи взрослым, Кеосаян говорил, что, хотя он успел пожить достаточно долго за границей: «и в Нью-Йорке, и в Штутгарте, и в Лондонах-Парижах-Ниццах», Москва для него «все равно лучший город мира».

Проведя год на «Мосфильме», молодой человек поступил на режиссерский факультет ВГИКа, где учился вместе с Иваном Охлобыстиным, Федором Бондарчуком. Александром Башировым и Ренатой Литвиновой. После первого курса, в 1985 году, ушел в армию, служил в войсках ПВО в Балашихе.

На фото&nbsp;&mdash; Кеосаян с актером и продюсером Александром Цекало на съемках новогодней программы, 2003 год. Вернувшись через два года из армии, будущий режиссер почувствовал себя в другой стране&nbsp;&mdash; вовсю шла перестройка. Кеосаян&nbsp;рассказывал, что участвовал&nbsp;в августовских событиях 1991 года, хотя позднее расценивал этот шаг&nbsp;крайне критически: &laquo;В 25 лет в 1991 году я провел сутки у Белого дома&nbsp;&mdash; сейчас я того себя убил&nbsp;бы, просто разорвал&nbsp;бы на куски. По исходу многих лет я понимаю, что стоял и защищал не демократию, а развал той страны, в которой я родился&raquo;. В другом интервью он говорил: &laquo;В 1991 году мы потеряли страну&raquo;. С 1989 года Кеосаян появлялся в кино в эпизодических ролях, а в 1992 году представил свой первый фильм&nbsp;&mdash; криминальную мелодраму &laquo;Катька и Шиз&raquo;. А пять лет спустя выпустил свой лучший согласно рейтингу &laquo;Кинопоиска&raquo;&nbsp;фильм&nbsp;&mdash; комедию &laquo;Бедная Саша&raquo;, главную роль в которой&nbsp;исполнил Александр Збруев. Режиссер рассказывал, что в 1990-е прожил в США около двух лет и окончательно вернулся в Россию только в 1998 году. Своей временный переезд Кеосаян объяснял потребностью в самореализации&nbsp;&mdash; в те годы&nbsp;кино в России &laquo;остановилось&raquo;.
Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

На фото — Кеосаян с актером и продюсером Александром Цекало на съемках новогодней программы, 2003 год.

Вернувшись через два года из армии, будущий режиссер почувствовал себя в другой стране — вовсю шла перестройка. Кеосаян рассказывал, что участвовал в августовских событиях 1991 года, хотя позднее расценивал этот шаг крайне критически: «В 25 лет в 1991 году я провел сутки у Белого дома — сейчас я того себя убил бы, просто разорвал бы на куски. По исходу многих лет я понимаю, что стоял и защищал не демократию, а развал той страны, в которой я родился». В другом интервью он говорил: «В 1991 году мы потеряли страну».

С 1989 года Кеосаян появлялся в кино в эпизодических ролях, а в 1992 году представил свой первый фильм — криминальную мелодраму «Катька и Шиз». А пять лет спустя выпустил свой лучший согласно рейтингу «Кинопоиска» фильм — комедию «Бедная Саша», главную роль в которой исполнил Александр Збруев.

Режиссер рассказывал, что в 1990-е прожил в США около двух лет и окончательно вернулся в Россию только в 1998 году. Своей временный переезд Кеосаян объяснял потребностью в самореализации — в те годы кино в России «остановилось».

В начале карьеры Кеосаян активно занимался бизнесом&nbsp;&mdash; с братом Давидом (на фото) он создал компанию Gold Vision, которая занималась созданием видеоклипов и рекламных роликов. Вместе с Бондарчуком они снимали клипы для Натальи Ветлицкой, Ирины Аллегровой, Михаила Шуфутинского и других. Впоследствии Кеосаян рассказывал, что с 1988-го года он &laquo;прилично зарабатывал&raquo;, а с 1994-го ездил с собственным водителем.
Фото: msimonyan / Telegram

В начале карьеры Кеосаян активно занимался бизнесом — с братом Давидом (на фото) он создал компанию Gold Vision, которая занималась созданием видеоклипов и рекламных роликов. Вместе с Бондарчуком они снимали клипы для Натальи Ветлицкой, Ирины Аллегровой, Михаила Шуфутинского и других. Впоследствии Кеосаян рассказывал, что с 1988-го года он «прилично зарабатывал», а с 1994-го ездил с собственным водителем.

Следующими работами Кеосаяна в кино стали комедии &laquo;Президент и его внучка&raquo; с Олегом Табаковым и &laquo;Заяц над бездной&raquo;&nbsp;(на фото во время премьеры), мюзикл &laquo;Ландыш серебристый&raquo; и боевик &laquo;Мираж&raquo;. В 1990-2000 годы режиссер также работал над сериалами, в их числе&nbsp;&mdash; &laquo;Мужская работа&raquo; с Федором Бондарчуком, рассказывающая о&nbsp;спецназе&nbsp;в Чечне. О своем кино Кеосаян говорил, что в нем было &laquo;много сказочности&raquo;. &laquo;Своей работой я должен помогать людям жить, а не убивать их окончательно&raquo;,&nbsp;&mdash; говорил он.
Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

Следующими работами Кеосаяна в кино стали комедии «Президент и его внучка» с Олегом Табаковым и «Заяц над бездной» (на фото во время премьеры), мюзикл «Ландыш серебристый» и боевик «Мираж». В 1990-2000 годы режиссер также работал над сериалами, в их числе — «Мужская работа» с Федором Бондарчуком, рассказывающая о спецназе в Чечне.

О своем кино Кеосаян говорил, что в нем было «много сказочности». «Своей работой я должен помогать людям жить, а не убивать их окончательно», — говорил он.

Первой женой Кеосаяна была актриса Алена Хмельницкая (на фото справа). Официально супруги провели в браке 11 лет (с 1993-го по 2014 год), но разошлись за полтора года до официального развода.
Фото: Федор Савинцев / ТАСС

Первой женой Кеосаяна была актриса Алена Хмельницкая (на фото справа). Официально супруги провели в браке 11 лет (с 1993-го по 2014 год), но разошлись за полтора года до официального развода.

С 2012 года Тигран Кеосаян состоял в отношениях с главредом информагентства &laquo;Россия сегодня&raquo; Маргаритой Симоньян, пара зарегистрировала брак в 2022 году.
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

С 2012 года Тигран Кеосаян состоял в отношениях с главредом информагентства «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян, пара зарегистрировала брак в 2022 году.

От первого брака у Кеосаяна остались&nbsp;дочери Александра (на фото вторая слева) и Ксения. От второго&nbsp;трое детей: дочери Марьяна и Маро и сын Баграт. &laquo;У меня есть принцип: ничего не буду оставлять детям... Я считаю, что детям надо давать удочку, а не рыбу... Дети должны стремиться жить самостоятельно и работать, но знать, что у них есть тыл&nbsp;&mdash; родители&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказывал режиссер.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

От первого брака у Кеосаяна остались дочери Александра (на фото вторая слева) и Ксения. От второго трое детей: дочери Марьяна и Маро и сын Баграт.

«У меня есть принцип: ничего не буду оставлять детям... Я считаю, что детям надо давать удочку, а не рыбу... Дети должны стремиться жить самостоятельно и работать, но знать, что у них есть тыл — родители», — рассказывал режиссер.

С 1998 года Кеосаян появлялся на телевидении&nbsp;в различных проектах, а в 2007 году стал ведущим передачи. Он последовательно вел&nbsp;ток-шоу &laquo;Вечер с Тиграном Кеосаяном&raquo; на РЕН ТВ, программу &laquo;Ты и я&raquo; на канале &laquo;Россия&raquo; (вместе с первой женой). С 2016 года и до конца 2024 года был ведущим вечерней сатирической &laquo;Международной пилорамы&raquo;, о которой рассказывал: &laquo;В своей программе на НТВ я делаю исключительно то, что мне нравится. Мне нравится говорить о политике с иронией. Потому что, ребята, ну нельзя так на полном серьезе!&raquo; Скетчи, показываемые в программе, неоднократно подвергались критике в России и за рубежом.
Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

С 1998 года Кеосаян появлялся на телевидении в различных проектах, а в 2007 году стал ведущим передачи. Он последовательно вел ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на РЕН ТВ, программу «Ты и я» на канале «Россия» (вместе с первой женой). С 2016 года и до конца 2024 года был ведущим вечерней сатирической «Международной пилорамы», о которой рассказывал: «В своей программе на НТВ я делаю исключительно то, что мне нравится. Мне нравится говорить о политике с иронией. Потому что, ребята, ну нельзя так на полном серьезе!» Скетчи, показываемые в программе, неоднократно подвергались критике в России и за рубежом.

В 2011 году Кеосаян снял мини-сериал &laquo;Ялта-45&raquo; о работе спецслужб накануне Ялтинской конференции. Три года спустя он срежиссировал сериал &laquo;Море. Горы. Керамзит&raquo; о жителях сочинского поселка, в который приходит олимпийская стройка, еще через три года&nbsp;&mdash; сериал &laquo;Актриса&raquo; (на фото во время съемок). А в 2018 году выпустил комедию &laquo;Крымский мост. Сделано с любовью!&raquo; Фильм собрал в прокате около ₽70 млн при бюджете более ₽154 млн, 100 из них выделил Фонд кино на безвозвратной основе. Сценарий для трех последних проектов написала жена режиссера Маргарита&nbsp;Симоньян.
Фото: msimonyan / Telegram

В 2011 году Кеосаян снял мини-сериал «Ялта-45» о работе спецслужб накануне Ялтинской конференции. Три года спустя он срежиссировал сериал «Море. Горы. Керамзит» о жителях сочинского поселка, в который приходит олимпийская стройка, еще через три года — сериал «Актриса» (на фото во время съемок). А в 2018 году выпустил комедию «Крымский мост. Сделано с любовью!» Фильм собрал в прокате около ₽70 млн при бюджете более ₽154 млн, 100 из них выделил Фонд кино на безвозвратной основе. Сценарий для трех последних проектов написала жена режиссера Маргарита Симоньян.

В многочисленных интервью Кеосаян называл себя патриотом. О своей позиции он говорил: &laquo;... главный вектор нашего руководства мне созвучен. Может быть, некоторые проблемы решаются половинчато, но сам вектор мой. И поэтому своей задачей как патриот я считаю помогать убирать трудности на пути этого вектора. Если необходима критика, я критикую&raquo;. В интервью и выступлениях он называл Россию &laquo;имперской страной&raquo;, Украину&nbsp;&mdash; &laquo;Подмосковией&raquo;, и заявлял, что &laquo;внутренне не согласился&raquo; с тем, что Киев, Душанбе, Ереван и Минск&nbsp;&mdash; не одна страна. Отстаивая свою политическую позицию, Кеосаян говорил: &laquo;Я работаю на свои ценности. На то, чтобы мои дети жили в такой стране, какой я хочу ее видеть. Пока что Путин предлагает больше из того, что я хотел&nbsp;бы видеть для своей страны, чем кто-либо еще, кого я слышал&raquo;. Он не отрицал, что на его политические взгляды повлиял брак&nbsp;с главредом &laquo;России сегодня&raquo;.
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В многочисленных интервью Кеосаян называл себя патриотом. О своей позиции он говорил: «... главный вектор нашего руководства мне созвучен. Может быть, некоторые проблемы решаются половинчато, но сам вектор мой. И поэтому своей задачей как патриот я считаю помогать убирать трудности на пути этого вектора. Если необходима критика, я критикую».

В интервью и выступлениях он называл Россию «имперской страной», Украину — «Подмосковией», и заявлял, что «внутренне не согласился» с тем, что Киев, Душанбе, Ереван и Минск — не одна страна.

Отстаивая свою политическую позицию, Кеосаян говорил: «Я работаю на свои ценности. На то, чтобы мои дети жили в такой стране, какой я хочу ее видеть. Пока что Путин предлагает больше из того, что я хотел бы видеть для своей страны, чем кто-либо еще, кого я слышал». Он не отрицал, что на его политические взгляды повлиял брак с главредом «России сегодня».

Последними работами Кеосаяна в кино стали драма &laquo;Бессмертные&raquo; (2021) о группе друзей, прошедших вместе Афганскую войну, и мелодрама &laquo;Семь дней Петра Семеныча&raquo; о человеке, который, узнав о смертельном диагнозе, переосмысляет свою жизнь. Сценарий к последнему Кеосаян и Симоньян написали вместе, фильм вышел в прокат в августе 2025 года.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Последними работами Кеосаяна в кино стали драма «Бессмертные» (2021) о группе друзей, прошедших вместе Афганскую войну, и мелодрама «Семь дней Петра Семеныча» о человеке, который, узнав о смертельном диагнозе, переосмысляет свою жизнь. Сценарий к последнему Кеосаян и Симоньян написали вместе, фильм вышел в прокат в августе 2025 года.

В 2008 году году Кеосаян пережил первый инфаркт, в 2010&nbsp;&mdash; еще один.&nbsp;8 января 2025 года Симоньян&nbsp;сообщила, что ее муж&nbsp;пережил клиническую смерть и впал в кому&nbsp;&mdash; причиной стало &laquo;очень больное сердце&raquo;. Ночью 26 сентября&nbsp;Кеосаян скончался, не приходя в сознание. Режиссеру и телеведущему было 59 лет.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В 2008 году году Кеосаян пережил первый инфаркт, в 2010 — еще один. 8 января 2025 года Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и впал в кому — причиной стало «очень больное сердце». Ночью 26 сентября Кеосаян скончался, не приходя в сознание. Режиссеру и телеведущему было 59 лет.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Яна Мордвинцева, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
мультимедиа Тигран Кеосаян Маргарита Симоньян смерть кино режиссер телеведущий телевидение Россия
Тигран Кеосаян фото
Тигран Кеосаян
режиссер, телеведущий
4 января 1966 года
Материалы по теме
Умер Тигран Кеосаян
Общество
Симоньян сообщила о клинической смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна
Общество
В Армении приостановили вещание радио Sputnik из-за передачи Кеосаяна
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
В ЕС сочли отказом от реальности слова Трампа о возврате Украиной границ Политика, 21:00
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Дембеле опередил Ямаля на 321 балл в голосовании за «Золотой мяч» Спорт, 20:49
Би-би-си рассказала о «Крысогеддоне» в западных странах Общество, 20:37
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Худший клуб КХЛ проиграл седьмой подряд матч Спорт, 20:29
Суд заочно арестовал секс-просветительницу Александру Казанцеву Политика, 20:28
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Чемпион НХЛ лишился капитана из-за травмы колена Спорт, 20:25
Путин на собрании глав регионов назвал ключевую задачу Общество, 20:04
Axios узнал об отказах Трампа продать ракеты Tomahawk для Украины Политика, 20:03
Минэкономики назвало риски для экономического прогноза Экономика, 20:01
«Динамо» впервые после назначения Карпина выиграло два подряд матча в РПЛ Спорт, 20:01
Власти запланировали индексацию зарплат «неуказным» бюджетникам Экономика, 20:00
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55