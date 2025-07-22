От юриста до главы Верховного суда: карьера Ирины Подносовой

Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. В 1975 году она окончила юридический факультет Ленинградского университета (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет) одновременно с Владимиром Путиным.

После окончания университета она работала в юридическом отделе Леноблисполкома, а после в Вольске (Саратовская область) на заводе строительных изделий. Там она прошла путь от юридического консультанта до начальника отдела.

Позднее Подносова вернулась в Петербург, где начала судейскую карьеру.

С 1990 года работала в Лужском городском суде Ленинградской области — сначала судьей, затем председателем суда. В 2013 году ее назначили зампредседателя Ленинградского областного суда, через четыре года она возглавила инстанцию, а в 2018 году стала председателем Второго апелляционного суда.