От юриста до главы Верховного суда: карьера Ирины Подносовой
На 72-м году жизни умерла глава Верховного суда Ирина Подносова. Она более 35 лет проработала судьей и прошла путь от рядового судьи до главы высшей судебной инстанции. РБК собрал главные факты из биографии Ирины Подносовой
Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. В 1975 году она окончила юридический факультет Ленинградского университета (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет) одновременно с Владимиром Путиным.
После окончания университета она работала в юридическом отделе Леноблисполкома, а после в Вольске (Саратовская область) на заводе строительных изделий. Там она прошла путь от юридического консультанта до начальника отдела.
Позднее Подносова вернулась в Петербург, где начала судейскую карьеру.
С 1990 года работала в Лужском городском суде Ленинградской области — сначала судьей, затем председателем суда. В 2013 году ее назначили зампредседателя Ленинградского областного суда, через четыре года она возглавила инстанцию, а в 2018 году стала председателем Второго апелляционного суда.
В 2020 году Подносова перешла в Верховный суд — стала зампредседателя высшей инстанции, а также возглавила судебную коллегию по экономическим спорам. «Фонтанка» отмечала, что до того у нее не было опыта рассмотрения арбитражных дел, так как она занималась только уголовными, гражданскими и административными делами в судах общей юрисдикции.
На фото: Подносова на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, 2020 год
Верховный суд России с 1991 года бессменно возглавлял Вячеслав Лебедев. После его смерти в феврале 2024 года и обязанности председателя ВС исполнял его первый заместитель Петр Серков. 5 марта ВС объявил прием документов от претендентов на пост главы суда. Подносова стала единственным кандидатом. 17 апреля того же года Совет Федерации утвердил ее в должности председателя Верховного суда.
После назначения она заявила, что планирует бороться с проблемой высокой нагрузки на судей. Об этом ее просил и президент. «Будем работать в этом направлении... может быть, путем освобождения судов от дел, которые могут быть рассмотрены во внесудебном порядке», — отметила Подносова. Для решения проблемы она допускала применение искусственного интеллекта, но подчеркивала: применение ИИ возможно только по бесспорным вопросам, когда работа судьи носит технический характер.
На фото: экс-министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, Ирина Подносова и глава МВД Владимир Колокольцев перед церемонией инаугурации Владимира Путина в Кремле в 2024 году.
22 июля 2025 года Подносова умерла. По словам источника РБК в ее окружении, председатель Верховного суда больше года боролась с тяжелой болезнью. ТАСС пишет, что у нее было онкологическое заболевание.
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