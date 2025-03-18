Бедрос Киркоров: «Я первый в СССР пел под фонограмму! Но всегда голосом»

Бедрос Пилибос Крикорян родился 2 июня 1932 года в городе Варна на берегу Черного моря. Армянскую фамилию родителей в шесть лет Бедрос переделал в «Киркоров», чтобы поступить в болгарскую школу. Члены его семьи были потомственными сапожниками, в юности он несколько лет проработал по этой специальности.

С детства мальчик пел в городском хоре, куда ходил вместе с родителями — оставлять ребенка было не с кем. Став сапожником, Киркоров начал петь в самодеятельном хоре при обувном предприятии. В 18 лет его без музыкального образования приняли стажером в Государственную оперу Варны. Там он репетировал партию Альфреда из оперы Верди «Травиата», но юношу забрали в армию, и к роли он смог вернуться только после службы.

После возвращения Киркоров начал выступать на концертах в Международном доме журналистов, где часто бывали гости из СССР и где певец познакомился с композиторами Арамом Хачатуряном и Арно Бабаджаняном. Последний помог юноше получить музыкальное образование в СССР. В 1962 году Бедрос приехал в Москву, где четыре года спустя окончил отделение музыкальной комедии ГИТИСа.