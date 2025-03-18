Бедрос Киркоров: «Я первый в СССР пел под фонограмму! Но всегда голосом»
18 марта от остановки сердца умер певец Бедрос Киркоров. Творческая и личная жизнь артиста — в материале РБК
Бедрос Пилибос Крикорян родился 2 июня 1932 года в городе Варна на берегу Черного моря. Армянскую фамилию родителей в шесть лет Бедрос переделал в «Киркоров», чтобы поступить в болгарскую школу. Члены его семьи были потомственными сапожниками, в юности он несколько лет проработал по этой специальности.
С детства мальчик пел в городском хоре, куда ходил вместе с родителями — оставлять ребенка было не с кем. Став сапожником, Киркоров начал петь в самодеятельном хоре при обувном предприятии. В 18 лет его без музыкального образования приняли стажером в Государственную оперу Варны. Там он репетировал партию Альфреда из оперы Верди «Травиата», но юношу забрали в армию, и к роли он смог вернуться только после службы.
После возвращения Киркоров начал выступать на концертах в Международном доме журналистов, где часто бывали гости из СССР и где певец познакомился с композиторами Арамом Хачатуряном и Арно Бабаджаняном. Последний помог юноше получить музыкальное образование в СССР. В 1962 году Бедрос приехал в Москву, где четыре года спустя окончил отделение музыкальной комедии ГИТИСа.
После окончания ГИТИСа Киркоров попал в джаз-оркестр Эдди Рознера. Выступая с ним в Краснодарском крае в 1964 году, Киркоров познакомился с будущей женой Викторией Лихачевой. Девушка работала переводчиком в МИДе и вместе с матерью пришла на концерт. На следующий день Киркоров сделал предложение, и через месяц пара расписалась. 30 апреля 1967 года у них родился сын Филипп.
С 1966 года участвовал в программе «Мелодии друзей», представлявшей советскому слушателю артистов из стран соцлагеря. В 1970-х — начале 1980-х годов Бедрос Киркоров выступал как солист Московской областной филармонии. Он пел с ведущими советскими оркестрами, и руководитель одного из них Леонид Утесов предложил Киркорову подготовить цикл песен о болгаро-советской дружбе. Так появилась программа «Москва — София, София — Москва», в которой прозвучала самая известная песня Бедроса Киркорова «Алеша».
Бедрос Киркоров рассказывал, что стал первым артистом в СССР, который пел под фонограмму, но это касалось только аккомпанемента — все композиции он исполнял вживую.
В 1992 году Киркоров стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России.
После смерти жены Бедрос Киркоров три года не выступал и не выходил из дома. Однажды сын уговорил отца прийти на концерт, где молодой певец представлял первую сольную программу. Филипп начал петь песню «Посмотри, какая луна» из репертуара отца, но потом решил вызвать на сцену «первого исполнителя». После этого отец с сыном начали выступать вместе (на фото).
В 1997 году Бедрос Киркоров женился повторно, но детей в браке с Людмилой Смирновой не было — единственный ребенок пары умер, прожив лишь неделю.
В 2012 году певцу присвоили почетное звание «Народный артист РФ» (на фото с президентом Владимиром Путиным на церемонии).
У Бедроса Киркорова остались внучка Алла-Виктория и внук Мартин-Кристо. Выражая соболезнования семье, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вспоминал, что самым большим счастьем для Бедроса стало то, что он увидел своих внуков.
Лариса Долина поделилась, что певец «был очень хорошим человеком, и многое Филипп перенял от него: доброту, жизненный оптимизм и талант, конечно». «Талант у него точно от Бедроса», — добавила она.
Катя Лель назвала Бедроса Киркорова «человеком невероятно добрым» и «очень интеллигентным». «В нем было столько теплоты к людям, к этому миру. Рядом с ним было очень уютно и тепло, и чувствовалась мужская надежность, защита. Очень одухотворенный был, творческий человек, безумно талантливый», — вспоминала исполнительница.
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