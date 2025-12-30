 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Умер известный иллюзионист Эмиль Кио. Каким его запомнят?

Иллюзиониста Эмиля Кио похоронят на Троекуровском кладбище 2 января

На 88-м году жизни умер иллюзионист Эмиль Кио. Сын великого фокусника, о котором знали во всем мире, он с ранних лет был связан с цирком и стал знаменит благодаря собственным номерам. Каким его запомнят — в галерее РБК
Эмиль Кио родился 12 июля 1938 года в Орджоникидзе (ныне &mdash; Владикавказ) в семье легендарного иллюзиониста Эмиля Теодоровича Кио (старшего). Кио-старший одним из первых начал работать не на сцене, а на арене цирка, которая&nbsp;считалась неудобной для выступления фокусников. Артист впервые использовал некоторые принципы фокусов, которыми его коллеги следуют по сей день.
Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Эмиль Кио родился 12 июля 1938 года в Орджоникидзе (ныне — Владикавказ) в семье легендарного иллюзиониста Эмиля Теодоровича Кио (старшего). Кио-старший одним из первых начал работать не на сцене, а на арене цирка, которая считалась неудобной для выступления фокусников. Артист впервые использовал некоторые принципы фокусов, которыми его коллеги следуют по сей день.

Кио-младший с ранних лет находился в цирке. Когда ему было два года, его привели на постановку отца и посадили в первый ряд. Все было хорошо до того&nbsp;момента, пока на манеж не вышли его отец и мать. &laquo;Мама вошла в ящик, его положили на стол, и папа стал перепиливать этот ящик огромной пилой. Я заплакал, перепрыгнул через барьер и с кулаками набросился на папу&raquo;,&nbsp;&mdash; вспоминал Кио. Позже Кио-младший и сам повторял трюк с распиливанием, причем тоже распиливал собственную супругу.
Фото: Валентин Черединцев / ТАСС

Кио-младший с ранних лет находился в цирке. Когда ему было два года, его привели на постановку отца и посадили в первый ряд. Все было хорошо до того момента, пока на манеж не вышли его отец и мать. «Мама вошла в ящик, его положили на стол, и папа стал перепиливать этот ящик огромной пилой. Я заплакал, перепрыгнул через барьер и с кулаками набросился на папу», — вспоминал Кио.

Позже Кио-младший и сам повторял трюк с распиливанием, причем тоже распиливал собственную супругу.

После смерти отца Эмиль Кио с братом Игорем (на фото&nbsp;слева) продолжили его дело.Как вспоминал Игорь&nbsp;Кио, отец всегда учил их, что для успеха иллюзионисту мало одной техники&nbsp;&mdash; он должен быть артистом.
Фото: Роберт Нетелев / ТАСС

После смерти отца Эмиль Кио с братом Игорем (на фото слева) продолжили его дело.Как вспоминал Игорь Кио, отец всегда учил их, что для успеха иллюзионисту мало одной техники — он должен быть артистом.

Эмиль Кио не стремился к слепому повторению номеров великого отца. Он их усложнял, например&nbsp;придумал номер с &laquo;двойным распиливанием&raquo;, в котором продемонстрировал&nbsp;более сложный вариант классического номера. Еще он усовершенствовал трюк&nbsp;с канатом. При подбрасывании в воздух канат превращался в твердый шест, по которому взбирался гимнаст. После этого канат вновь становился мягким и приземлялся на манеж. Еще одна из находок Кио-младшего&nbsp;&mdash; номер &laquo;Неисчерпаемый автомобиль&raquo;: в&nbsp;нем из маленького &laquo;Запорожца&raquo; появлялось 18 человек.
Фото: Людмила Пахомова / ТАСС

Эмиль Кио не стремился к слепому повторению номеров великого отца. Он их усложнял, например придумал номер с «двойным распиливанием», в котором продемонстрировал более сложный вариант классического номера.

Еще он усовершенствовал трюк с канатом. При подбрасывании в воздух канат превращался в твердый шест, по которому взбирался гимнаст. После этого канат вновь становился мягким и приземлялся на манеж.

Еще одна из находок Кио-младшего — номер «Неисчерпаемый автомобиль»: в нем из маленького «Запорожца» появлялось 18 человек.

Эмиль Кио с супругой Иолантой Ольховиковой &nbsp;цирковой артисткой в шестом поколении. Вместе женой в 2011 году Кио выпустил книгу &laquo;Эмиль КИО Иоланта&raquo; о жизни двух династий.
Фото: Роман Денисов / ТАСС

Эмиль Кио с супругой Иолантой Ольховиковой  цирковой артисткой в шестом поколении. Вместе женой в 2011 году Кио выпустил книгу «Эмиль КИО Иоланта» о жизни двух династий.

В 1990-е Кио получил звание народного артиста РСФСР и был избран председателем Союза цирковых деятелей России.
Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

В 1990-е Кио получил звание народного артиста РСФСР и был избран председателем Союза цирковых деятелей России.

Дети и внуки Эмиля Кио не захотели продолжить династию, поэтому в 2012 году он передал&nbsp;свои цирковые номера для исполнения Эрнесту Саркисяну. &laquo;Я передаю свою аппаратуру, которую Эрнест может использовать у себя, обучаю его. Он видел мои трюки, он все знает. Лучшие трюки, которые никто не смог повторить, я тоже ему передал, надеюсь, не подведет&raquo;, &mdash; отмечал иллюзионист. Прощание с Кио пройдет 2 января. Народного артиста похоронят&nbsp;на Троекуровском кладбище Москвы.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Дети и внуки Эмиля Кио не захотели продолжить династию, поэтому в 2012 году он передал свои цирковые номера для исполнения Эрнесту Саркисяну. «Я передаю свою аппаратуру, которую Эрнест может использовать у себя, обучаю его. Он видел мои трюки, он все знает. Лучшие трюки, которые никто не смог повторить, я тоже ему передал, надеюсь, не подведет», — отмечал иллюзионист.

Прощание с Кио пройдет 2 января. Народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

