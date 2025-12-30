Умер известный иллюзионист Эмиль Кио. Каким его запомнят?

Кио-младший с ранних лет находился в цирке. Когда ему было два года, его привели на постановку отца и посадили в первый ряд. Все было хорошо до того момента, пока на манеж не вышли его отец и мать. «Мама вошла в ящик, его положили на стол, и папа стал перепиливать этот ящик огромной пилой. Я заплакал, перепрыгнул через барьер и с кулаками набросился на папу», — вспоминал Кио.

Позже Кио-младший и сам повторял трюк с распиливанием, причем тоже распиливал собственную супругу.