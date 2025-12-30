Умер известный иллюзионист Эмиль Кио. Каким его запомнят?
На 88-м году жизни умер иллюзионист Эмиль Кио. Сын великого фокусника, о котором знали во всем мире, он с ранних лет был связан с цирком и стал знаменит благодаря собственным номерам. Каким его запомнят — в галерее РБК
Эмиль Кио родился 12 июля 1938 года в Орджоникидзе (ныне — Владикавказ) в семье легендарного иллюзиониста Эмиля Теодоровича Кио (старшего). Кио-старший одним из первых начал работать не на сцене, а на арене цирка, которая считалась неудобной для выступления фокусников. Артист впервые использовал некоторые принципы фокусов, которыми его коллеги следуют по сей день.
Кио-младший с ранних лет находился в цирке. Когда ему было два года, его привели на постановку отца и посадили в первый ряд. Все было хорошо до того момента, пока на манеж не вышли его отец и мать. «Мама вошла в ящик, его положили на стол, и папа стал перепиливать этот ящик огромной пилой. Я заплакал, перепрыгнул через барьер и с кулаками набросился на папу», — вспоминал Кио.
Позже Кио-младший и сам повторял трюк с распиливанием, причем тоже распиливал собственную супругу.
После смерти отца Эмиль Кио с братом Игорем (на фото слева) продолжили его дело.Как вспоминал Игорь Кио, отец всегда учил их, что для успеха иллюзионисту мало одной техники — он должен быть артистом.
Эмиль Кио не стремился к слепому повторению номеров великого отца. Он их усложнял, например придумал номер с «двойным распиливанием», в котором продемонстрировал более сложный вариант классического номера.
Еще он усовершенствовал трюк с канатом. При подбрасывании в воздух канат превращался в твердый шест, по которому взбирался гимнаст. После этого канат вновь становился мягким и приземлялся на манеж.
Еще одна из находок Кио-младшего — номер «Неисчерпаемый автомобиль»: в нем из маленького «Запорожца» появлялось 18 человек.
Эмиль Кио с супругой Иолантой Ольховиковой цирковой артисткой в шестом поколении. Вместе женой в 2011 году Кио выпустил книгу «Эмиль КИО Иоланта» о жизни двух династий.
В 1990-е Кио получил звание народного артиста РСФСР и был избран председателем Союза цирковых деятелей России.
Дети и внуки Эмиля Кио не захотели продолжить династию, поэтому в 2012 году он передал свои цирковые номера для исполнения Эрнесту Саркисяну. «Я передаю свою аппаратуру, которую Эрнест может использовать у себя, обучаю его. Он видел мои трюки, он все знает. Лучшие трюки, которые никто не смог повторить, я тоже ему передал, надеюсь, не подведет», — отмечал иллюзионист.
Прощание с Кио пройдет 2 января. Народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.
