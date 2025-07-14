«Огонь вокруг тебя пылает, а ты снимаешь»: история Александра Митты

Александр Митта (настоящая фамилия Рабинович) родился в 1933 году в Москве. Его отец был инженером на автозаводе имени Сталина (впоследствии ЗИЛ), мать работала секретарем парткома Наркомата рыбной промышленности СССР. В 1937 году ее по доносу приговорили к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. На фото — Александр Митта с отцом Наумом и сестрой Еленой, 1938 год.

«[Я рос] с отцом, с детским домом, с домом пионеров — я такой коллективный ребенок. Мое детство прошло в доме пионеров, я там во всех кружках занимался, всем, чем угодно, и это сформировало меня в значительной степени <...> Я только когда стал глубоко взрослым человеком, понял, чего лишился — у меня не было матери», — вспоминал в интервью ТВЦ Митта.

Во время Великой Отечественной войны отец два года работал на Урале на танковом производстве. Александр Митта время эвакуации провел в детском доме. В 1943 году, возвращаясь в Москву, отец забрал его домой. Мать пережила лагеря и вышла на свободу, но по возращении ей был запрещен въезд в столицу. Митта с отцом регулярно ездили ее навещать. «Беда в том, что не позволяли соединяться семьям», - отмечал режиссер.

После школы Александр Митта поступил на архитектурный факультет Московского инженерно-строительного института (сейчас Московский государственный строительный университет). После его окончания в 1955 году он недолго поработал по специальности и поступил во ВГИК на факультет режиссуры. «Мне нравилось рисовать, строить, мне хотелось делать что-то значительное <...> я окончил институт в 1955 году, Сталин уже умер, я понял, что сажать не будут, и подал заявление во ВГИК», — вспоминал он.

Параллельно с учебой в конце 1950-х Митта работал карикатуристом в юмористических журналах «Крокодил» и «Веселые картинки». Тогда же он взял псевдоним Митта.