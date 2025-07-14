«Огонь вокруг тебя пылает, а ты снимаешь»: история Александра Митты
Народный артист России Александр Митта умер на 93-м году жизни. Он создал первый советский фильм-катастрофу «Экипаж» и сыграл в «Июльском дожде», снял Владимира Высоцкого в роли прадеда Александра Пушкина. «Друг мой Колька» стал одним из символов «оттепели», другую ленту режиссера про детей наградили на Венецианском фестивале, а в начале нулевых Митта снял один из самых успешных российских сериалов. Жизнь режиссера — в фотогалерее РБК
Александр Митта (настоящая фамилия Рабинович) родился в 1933 году в Москве. Его отец был инженером на автозаводе имени Сталина (впоследствии ЗИЛ), мать работала секретарем парткома Наркомата рыбной промышленности СССР. В 1937 году ее по доносу приговорили к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. На фото — Александр Митта с отцом Наумом и сестрой Еленой, 1938 год.
«[Я рос] с отцом, с детским домом, с домом пионеров — я такой коллективный ребенок. Мое детство прошло в доме пионеров, я там во всех кружках занимался, всем, чем угодно, и это сформировало меня в значительной степени <...> Я только когда стал глубоко взрослым человеком, понял, чего лишился — у меня не было матери», — вспоминал в интервью ТВЦ Митта.
Во время Великой Отечественной войны отец два года работал на Урале на танковом производстве. Александр Митта время эвакуации провел в детском доме. В 1943 году, возвращаясь в Москву, отец забрал его домой. Мать пережила лагеря и вышла на свободу, но по возращении ей был запрещен въезд в столицу. Митта с отцом регулярно ездили ее навещать. «Беда в том, что не позволяли соединяться семьям», - отмечал режиссер.
После школы Александр Митта поступил на архитектурный факультет Московского инженерно-строительного института (сейчас Московский государственный строительный университет). После его окончания в 1955 году он недолго поработал по специальности и поступил во ВГИК на факультет режиссуры. «Мне нравилось рисовать, строить, мне хотелось делать что-то значительное <...> я окончил институт в 1955 году, Сталин уже умер, я понял, что сажать не будут, и подал заявление во ВГИК», — вспоминал он.
Параллельно с учебой в конце 1950-х Митта работал карикатуристом в юмористических журналах «Крокодил» и «Веселые картинки». Тогда же он взял псевдоним Митта.
Кадр из кинофильма «Друг мой, Колька» Александра Митты, 1961 год.
Во ВГИКе Митта был в мастерской режиссера Михаила Ромма, с ним учились Василий Шукшин и Андрей Тарковский. Дипломная работа Митты и его однокурсника Алексея Салтыкова — «Друг мой, Колька» — вышла на экраны в 1961 году, на следующий год после их выпуска из института. Это была экранизация одноименной пьесы Александра Хмелика о «тихом троечнике», который противостоит равнодушию пионервожатых и их формальному отношению к работе. Фильм стал одним из самых успешных в советском прокате начала 1960-х годов.
В 1965 году Митта снял еще одну картину о жизни детей «Звонят, откройте дверь». Режиссер отмечал: «Друг мой, Колька!» был первой картиной, где на детской теме решались социальные проблемы. «Звонят, откройте дверь» — первая картина, где была достаточно радикальная идея о том, что преемственность поколений идет совсем не официальными путями. Она идет от человека к человеку, которые сохраняют в себе лучшее из своего времени. И неважно, коммунист он или беспартийный».
Лента «Звонят, откройте дверь» получила Большой приз на международном кинофестивале детских фильмов в Венеции в 1966 году.
Александр Митта в роли Владика (в центре) и Юрий Визбор в роли Алика (справа) в фильме Марлена Хуциева «Июльский дождь», 1966 год
В 1966 году Александр Митта выступил в роли актера в одном из главных фильмов отепели - «Июльский дождь» своего друга, режиссера Марлена Хуциева — он сыграл молодого интеллектуала Владика. «Очень приятная была картина, потому что в ней было главное — настроение, климат этих людей, этой эпохи», — вспоминал Митта.
В 1969 году вышел фильм Митты «Гори, гори, моя звезда», главные роли в котором сыграли Олег Табаков, Олег Ефремов и Леонид Куравлев. В 1972-м году на экранах показали еще одну работу Митты — музыкальную комедию «Точка, точка, запятая...» по повести Михаила Львовского «Прыжок в высоту» (на фото — кадр из фильма). Лента снова была посвящена детям и школе — в центре внимания оказалась история взросления восьмиклассника Леши Жильцова. Роль отца Леши исполнил Юрий Никулин, роль матери — Татьяна Никулина. В 1973 году Митта получил приз за лучший детский фильм на Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате.
«Открывайте и понимайте реальность вместе с героем, глазами героя. Его вопросы к реальности — те же, что и у вас. Он ищет отгадки вместе с вами. Это сближает», — писал Александр Митта в своей книге «Кино между адом и раем».
В 1976 году Митта закончил работу над фильмом «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» по мотивам пушкинского «Арапа Петра Великого» (на фото — режиссер во время съемки ленты, 1975 год). Главную роль Ибрагима Ганнибала в фильме сыграл Владимир Высоцкий. Как вспоминал Митта, эта роль писалась под Высоцкого, с которым режиссер дружил и жил в одном доме. «Это не про арапа, а про то, как царь и поэт по-разному любят родину. Лучше Высоцкого это никто не сыграет», — делился режиссер.
Самый знаменитый фильм Митты «Экипаж» был закончен в 1979 году. Картину называли «первым советским блокбастером», «первым советским боевиком» и «первым советским фильмом-катастрофой». Он рассказывал историю экипажа самолета, который получил задание совершить сложный рейс в пострадавший от землетрясения город, чтобы эвакуировать жителей. «Аэрофлоту» и Министерству гражданской авиации понравился сценарий, вспоминал Митта, поэтому для съемок его пускали на аэродромы и помогали строить макеты самолетов. Главную сцену взрыва удалось снять не с первого раза: накануне съемок самолет вспыхнул, произошло самовозгорание, и декорации пришлось делать еще раз.
«Огонь вокруг тебя пылает, а ты снимаешь. Артисты снимаются, никакой страховки, ни одной «скорой помощи» рядом. Тогда я не понимал, наверное, этой опасности совершенно. А ведь, в самом деле, могло всякое случиться. Знаете, что самое поразительное? Снимая первый в Союзе фильм катастроф, я понятия не имел об этом жанре. Зарубежные блокбастеры у нас тогда не показывали, и практически все я делал вслепую», — говорил Митта о съемках.
Вскоре после премьеры «Экипажа», в 1980 году, фильм был отмечен призом жюри Всесоюзного кинофестиваля в Душанбе (на фото). Картина собрала большую зрительскую аудиторию — более 71,1 миллиона зрителей — и стала одним из лидеров проката за всю историю советского кино.
Митта во время дискуссии о проблемах российского и западного кинематографа на XVIII Международном кинофестивале в Доме кино, 1993 год.
С 1990-х годов Александр Митта преподавал в киношколе Гамбургского университета (Германия). «Мы работали одной командой и за два года сочинили и сняли 40 фильмов и бесчисленное количество упражнений. В следующие два года еще полсотни. В основном фильмы были по 10, 20, 30 минут — новеллы, где правила действуют особенно жестко. И мы сообща проверяли, как работают правила, чем они помогают, почему с ними лучше, чем без них», — рассказывал он о работе со студентами в книге «Кино между раем и адом».
Также Митта руководил режиссерскими мастерскими на Высших курсах сценаристов и режиссеров в Москве, открыл и возглавил Киношколу своего имени.
Митта был женат на художнице Лилии Майоровой (на фото в 2010 году). Она работала в издательстве «Малыш», иллюстрировала детские книги. Издания с ее иллюстрациями выходили на многих языках. В 1963 году у пары родился сын Евгений. Он тоже связал свою жизнь с искусством — окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова, в 2005 году открыл художественную галерею Paperworks, снял несколько документальных фильмов. В ноябре 2022 года Лилия Майорова скончалась, она прожила в браке с Миттой более 50 лет.
Режиссеры Федор Бондарчук (справа) и Александр Митта с призом «за выдающийся вклад в отечественный кинематограф» на церемонии открытия XXIV кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2013 год.
В 2008 году Александр Митта был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2024 году — III степени.
В 2013 году режиссер снял фильм «Шагал — Малевич» о витебском периоде жизни художника Марка Шагала. Он снята по сценарию самого Митты, в ней рассказывается о творческом конфликте между Шагалом и Казимиром Малевичем.
Александр Митта, получивший специальный приз Совета Академии «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» имени Алексея Германа, на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии «НИКА» в театре имени Моссовета в Москве, 2017 год.
Александр Митта входил в состав президиума Российской академии кинематографических искусств «Ника», был почетным членом Российской академии художеств.
В ноябре 2023 года Митта был экстренно госпитализирован из-за пневмонии, его состояние ухудшилось на фоне перенесенного инсульта. В начале июля 2025 года вновь стало известно о его госпитализации.
Режиссер скончался 14 июля 2025 года в возрасте 92 лет.
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