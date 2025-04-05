Умер Паша Техник. Главные факты о жизни и творчестве рэпера
Павел Ивлев, более известный как Паша Техник, родился в 1984 году в Москве. О его семье известно мало — мама работала бухгалтером, а отец работал торговым представителем.
В подростковом возрасте Ивлев увлекся хип-хопом, а в 2001-м основал собственную группу — Kunteynir (читается как «контейнер»). В то же время и появился псевдоним исполнителя — под ником technique он зарегистрировался на рэп-форуме hip-hop.ru.
Группа несколько раз распадалась и воссоединялась. В 2020 году вышел последний альбом Kunteynir — «Дорога в облака». Техник также известен по сольному творчеству. На «Яндекс Музыке» у него больше миллиона прослушиваний за месяц.
Одна из самых узнаваемых фишек Паши Техника — маска гориллы. В ней он выступал на концертах и участвовал в рэп-баттлах Versus.
Техник часто появлялся в YouTube-проектах — приходил в «Лигу плохих шуток», давал интервью Big Russian Boss и «Плюшкам». В 2019 году его пригласили поработать талисманом самарского футбольного клуба «Крыльев Советов» — Крысом Лютиком.
Проблемы с наркотиками
Паша Техник рассказывал, что страдал наркотической зависимостью с 14 лет. В 2008 году его осудили на пять лет по обвинению в хранении и распространении наркотиков. Он вышел на свободу в 2013 году и вернулся к творчеству.
Техник неоднократно проходил лечение в реабилитационных центрах, но не поборол зависимость. В конце 2022 года артист впал в кому после передозировки наркотиками. После этого его вновь поместили в реабилитационный центр.
В конце марта 2025 года рэпера госпитализировали в Таиланде с острым респираторным дистресс-синдромом. Тесты не выявили наличие наркотиков в крови. У музыканта развилась полиорганная недостаточность и гемодинамическая нестабильность — у него оказались поражены легкие почти на 100%. Медики ввели Техника в искусственную кому.
4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть. После нее у артиста некоторое время наблюдалась положительная динамика, но вечером того же дня он умер.
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