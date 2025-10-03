СБУ обвинила в убийстве экс-спикера Рады Парубия российские спецслужбы

Признавшийся в убийстве Парубия Сцельников «был завербован» российскими спецслужбами больше года назад и передавал им данные о ВСУ, утверждает СБУ. Ему сообщили о подозрении в госизмене. Мужчина отрицал связь с спецслужбами России

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве Андрея Парубия, 1 сентября 2025 года (Фото: Национальная полиция Украины / Telegram)

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) собрали доказательства того, что признавшийся в убийстве экс-спикера Рады Андрея Парубия житель Львова Михаил Сцельников действовал по поручению российских спецслужб. Об этом СБУ заявила в своем телеграм-канале.

Как утверждает украинское следствие, мужчина «был завербован» больше года назад и с тех пор выполнял задания, в частности собирал и передавал российской стороне информацию о дислокации ВСУ, а также пытался установить время и направления движения железнодорожных эшелонов с горючим.

По данным СБУ, затем Сцельникову поручили убийство Парубия, подготовку к этому профинансировала «российская спецслужба». Для исполнения мужчина отслеживал расписание дня и маршруты народного депутата, также он готовил план побега за границу после совершения убийства.

На основании собранных доказательств Сцельникову сообщили о подозрении по ч.2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее убийство Парубия квалифицировали по ст. 112 УК Украины (посягательство на жизнь народного депутата, совершенное в связи с его государственной деятельностью).

Андрей Парубий — активный участник «оранжевой революции» 2004 года и Евромайдана 2013–2014 годов. В 2014 году был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, а с 2016 по 2019 год — председателем Верховной рады. Выступал за вступление Украины в Евросоюз и НАТО. В 2019 году против него на Украине возбудили несколько уголовных дел. 1 октября президент Владимир Зеленский посмертно присвоил Парубию звание Героя Украины после обращения депутатов Рады.

Парубия застрелили 30 августа во Львове. Убийца, одетый как курьер, скрылся с места преступления. В ночь на 1 сентября украинские власти сообщили о задержании подозреваемого в Хмельницкой области. Сцельников признал вину, назвав свои действия «местью украинской власти». Отвечая на вопрос, почему жертвой стал Парубий, он сказал, что тот «был рядом», допустив, что если бы жил в Виннице, убил бы экс-президента Украины Петра Порошенко.

Сцельников настаивал, что действовал по собственной инициативе и отрицал связь с представителями спецслужб России. Он призывал к скорейшему оглашению приговора. «Хочу просить, чтобы меня обменяли на военнопленного, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына», — сказал мужчина. Суд отправил его под арест.

«Страна» сообщала, что сын Сцельникова погиб весной 2023 года в боях под Бахмутом (российское название — Артемовск, был взят российскими силами в мае 2023-го).

Соратники Парубия предполагали, что его убийство может быть связано с тем, что он «хорошо знал, как устраивать Майданы», то есть с ожиданием политических потрясений на Украине, писала «Страна». Некоторые однопартийцы политика называли среди версий убийства Парубия «руку Кремля».

Сначала в СБУ говорили, что доказательств причастности к убийству нардепа российских спецслужб нет, но такая версия рассматривается. Позже там заявили об «оперативной информации, свидетельствующей о возможной причастности к организации убийства спецслужб России». При этом в Львовской областной прокуратуре, под процессуальным руководством которой проводится расследование, утверждали, что такой информации у ведомства нет.