Политика⁠,
0

СБУ обвинила в убийстве экс-спикера Рады Парубия российские спецслужбы

Признавшийся в убийстве Парубия Сцельников «был завербован» российскими спецслужбами больше года назад и передавал им данные о ВСУ, утверждает СБУ. Ему сообщили о подозрении в госизмене. Мужчина отрицал связь с спецслужбами России
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве&nbsp;Андрея Парубия, 1 сентября 2025 года
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве Андрея Парубия, 1 сентября 2025 года (Фото: Национальная полиция Украины / Telegram)

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) собрали доказательства того, что признавшийся в убийстве экс-спикера Рады Андрея Парубия житель Львова Михаил Сцельников действовал по поручению российских спецслужб. Об этом СБУ заявила в своем телеграм-канале.

Как утверждает украинское следствие, мужчина «был завербован» больше года назад и с тех пор выполнял задания, в частности собирал и передавал российской стороне информацию о дислокации ВСУ, а также пытался установить время и направления движения железнодорожных эшелонов с горючим.

По данным СБУ, затем Сцельникову поручили убийство Парубия, подготовку к этому профинансировала «российская спецслужба». Для исполнения мужчина отслеживал расписание дня и маршруты народного депутата, также он готовил план побега за границу после совершения убийства.

На основании собранных доказательств Сцельникову сообщили о подозрении по ч.2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее убийство Парубия квалифицировали по ст. 112 УК Украины (посягательство на жизнь народного депутата, совершенное в связи с его государственной деятельностью).

Зеленский присвоил убитому экс-спикеру Рады Парубию звание Героя Украины
Политика
Андрей Парубий

Андрей Парубий — активный участник «оранжевой революции» 2004 года и Евромайдана 2013–2014 годов. В 2014 году был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, а с 2016 по 2019 год — председателем Верховной рады. Выступал за вступление Украины в Евросоюз и НАТО. В 2019 году против него на Украине возбудили несколько уголовных дел.

1 октября президент Владимир Зеленский посмертно присвоил Парубию звание Героя Украины после обращения депутатов Рады.

Парубия застрелили 30 августа во Львове. Убийца, одетый как курьер, скрылся с места преступления. В ночь на 1 сентября украинские власти сообщили о задержании подозреваемого в Хмельницкой области. Сцельников признал вину, назвав свои действия «местью украинской власти». Отвечая на вопрос, почему жертвой стал Парубий, он сказал, что тот «был рядом», допустив, что если бы жил в Виннице, убил бы экс-президента Украины Петра Порошенко.

Сцельников настаивал, что действовал по собственной инициативе и отрицал связь с представителями спецслужб России. Он призывал к скорейшему оглашению приговора. «Хочу просить, чтобы меня обменяли на военнопленного, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына», — сказал мужчина. Суд отправил его под арест.

«Страна» сообщала, что сын Сцельникова погиб весной 2023 года в боях под Бахмутом (российское название — Артемовск, был взят российскими силами в мае 2023-го).

Соратники Парубия предполагали, что его убийство может быть связано с тем, что он «хорошо знал, как устраивать Майданы», то есть с ожиданием политических потрясений на Украине, писала «Страна». Некоторые однопартийцы политика называли среди версий убийства Парубия «руку Кремля».

Сначала в СБУ говорили, что доказательств причастности к убийству нардепа российских спецслужб нет, но такая версия рассматривается. Позже там заявили об «оперативной информации, свидетельствующей о возможной причастности к организации убийства спецслужб России». При этом в Львовской областной прокуратуре, под процессуальным руководством которой проводится расследование, утверждали, что такой информации у ведомства нет.

Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Служба безопасности Украины СБУ российская спецслужба Андрей Парубий госизмена
Андрей Парубий фото
Андрей Парубий
политик, бывший спикер Верховной рады Украины
31 января 1971 года
