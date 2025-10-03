СБУ обвинила в убийстве экс-спикера Рады Парубия российские спецслужбы
Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) собрали доказательства того, что признавшийся в убийстве экс-спикера Рады Андрея Парубия житель Львова Михаил Сцельников действовал по поручению российских спецслужб. Об этом СБУ заявила в своем телеграм-канале.
Как утверждает украинское следствие, мужчина «был завербован» больше года назад и с тех пор выполнял задания, в частности собирал и передавал российской стороне информацию о дислокации ВСУ, а также пытался установить время и направления движения железнодорожных эшелонов с горючим.
По данным СБУ, затем Сцельникову поручили убийство Парубия, подготовку к этому профинансировала «российская спецслужба». Для исполнения мужчина отслеживал расписание дня и маршруты народного депутата, также он готовил план побега за границу после совершения убийства.
На основании собранных доказательств Сцельникову сообщили о подозрении по ч.2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Ранее убийство Парубия квалифицировали по ст. 112 УК Украины (посягательство на жизнь народного депутата, совершенное в связи с его государственной деятельностью).
Андрей Парубий — активный участник «оранжевой революции» 2004 года и Евромайдана 2013–2014 годов. В 2014 году был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, а с 2016 по 2019 год — председателем Верховной рады. Выступал за вступление Украины в Евросоюз и НАТО. В 2019 году против него на Украине возбудили несколько уголовных дел.
1 октября президент Владимир Зеленский посмертно присвоил Парубию звание Героя Украины после обращения депутатов Рады.
Парубия застрелили 30 августа во Львове. Убийца, одетый как курьер, скрылся с места преступления. В ночь на 1 сентября украинские власти сообщили о задержании подозреваемого в Хмельницкой области. Сцельников признал вину, назвав свои действия «местью украинской власти». Отвечая на вопрос, почему жертвой стал Парубий, он сказал, что тот «был рядом», допустив, что если бы жил в Виннице, убил бы экс-президента Украины Петра Порошенко.
Сцельников настаивал, что действовал по собственной инициативе и отрицал связь с представителями спецслужб России. Он призывал к скорейшему оглашению приговора. «Хочу просить, чтобы меня обменяли на военнопленного, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына», — сказал мужчина. Суд отправил его под арест.
«Страна» сообщала, что сын Сцельникова погиб весной 2023 года в боях под Бахмутом (российское название — Артемовск, был взят российскими силами в мае 2023-го).
Соратники Парубия предполагали, что его убийство может быть связано с тем, что он «хорошо знал, как устраивать Майданы», то есть с ожиданием политических потрясений на Украине, писала «Страна». Некоторые однопартийцы политика называли среди версий убийства Парубия «руку Кремля».
Сначала в СБУ говорили, что доказательств причастности к убийству нардепа российских спецслужб нет, но такая версия рассматривается. Позже там заявили об «оперативной информации, свидетельствующей о возможной причастности к организации убийства спецслужб России». При этом в Львовской областной прокуратуре, под процессуальным руководством которой проводится расследование, утверждали, что такой информации у ведомства нет.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов