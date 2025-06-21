Причиной смерти Валентины Талызиной стала онкология

Народная артистка России Валентина Талызина умерла от онкологического заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к окружению актрисы источник.

«У нее был рак», — цитирует агентство собеседника.

По информации источника, Талызина умерла после продолжительной болезни.

Врачи диагностировали артистке рак поджелудочной железы, пишет телеграм-канал Shot. Весной ее состояние ухудшилось, в марте к ней приезжала скорая — Талызина жаловалась на тошноту и боли. Последнее время она лечилась дома, отмечает телеграм-канал. В то же время в марте сама Талызина сообщения о своем диагнозе опровергала.

Валентина Талызина умерла 21 июня, ей было 90 лет. Прощание с народной артисткой состоится в Театре Моссовета, в котором она работала много лет. По словам близкого друга актрисы Владека Дармана, Талызину похоронят 24 июня на Ваганьковском кладбище.

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