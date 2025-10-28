 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Актер Роман Попов умер на 41-м году жизни

Актер из «Полицейского с Рублевки» Роман Попов умер в 40 лет от рака
В возрасте 40 лет умер актер Роман Попов. У него случился рецидив рака мозга. Зрителю артист был знаком по роли следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки» и его спин-оффе «Детективное агентство Мухича»
Роман Попов
Роман Попов (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Актер Роман Попов умер 28 октября в возрасте 40 лет, сообщил его концертный директор Илья Новиков в беседе с ТАСС.

«Это правда», — сказал он, добавив, что о дате прощания будет сообщено дополнительно.

В августе в своем телеграм-канале артист признался, что у него случился рецидив рака головного мозга. Он отмечал, что из-за этого ослеп на один глаз. 

В 2018-м Попов пережил сложную операцию после обнаружения злокачественной опухоли. Он долго восстанавливался с помощью противосудорожной терапии.

Попов родился в Конотопе в 1985 году. Он поступил на психолого-педагогический факультет в Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской. Еще в студенчестве увлекся КВН, а после переезда в Сочи в 2003-м начал комедийную карьеру. Спустя некоторое время вместе с Оганесом Григоряном образовал юмористический дуэт «20:14. Город Сочи». Команда была финалистом нескольких сезонов проекта «Comedy Баттл».

Артист также снялся в более чем 30 проектах, в том числе в сериале «Полицейский с Рублевки» и его спин-оффе «Детективное агентство Мухича». В обоих проектах он сыграл роль следователя Игоря Мухича. У артиста остались жена и трое детей.

