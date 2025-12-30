Умер иллюзионист Эмиль Кио

Эмиль Кио — представитель династии иллюзионистов, его отец был одним из самых известных фокусников в СССР и мире. Кио-младший знаменит благодаря номерам с превращением мягкого каната в твердый и выходом из «Запорожца» 18 человек

Эмиль Кио (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

На 88-м году жизни умер народный артист РСФСР, иллюзионист Эмиль Кио, сообщил в своем телеграм-канале директор Большого московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный.

«Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста! Земля Вам пухом», — написал он.

Настоящее имя иллюзиониста — Эмиль Эмильевич Ренард-Кио. Он сын известного советского циркового артиста и фокусника Эмиля Теодоровича Ренарда-Кио, который при жизни тоже выступал под псевдонимом Эмиль Кио.

Кио-старший — народный артист РСФСР, организатор масштабных представлений и разработчик цирковой аппаратуры. Он одним из первых среди фокусников начал работать на арене цирка, которая до этого считалась неудобной для выступления иллюзионистов. Известен своими многочисленными номерами, в том числе «Распиливание женщины», «Таинственный домик», «Гулливер в стране лилипутов», «Шахматы». Гастролировал по СССР и странам Запада. После смерти Кио-старшего в 1965 году его сыновья Эмиль и Игорь продолжили его дело.

Кио-младший начинал работу у отца в качестве ассистента, позднее стал артистом «Союзгосцирка». Он воплотил в жизнь фокус с мягким канатом, который подбрасывается в воздух и становится твердым, после чего на него забирается гимнаст. Еще один трюк — фокус с маленьким «Запорожцем», из которого выходят 18 человек.

У Эмиля Кио был брат Игорь, который тоже работал вместе с их отцом и стал иллюзионистом. Выступал с собственными номерами, совместно с певицей Аллой Пугачевой вел шоу «Аттракцион», в конце 80-х создал «Шоу-иллюзион Игоря Кио», которое организовало его гастроли и выступления других артистов. Игорь Кио умер в 2006 году.

Дети и внуки Эмиля Кио не захотели продолжить династию, поэтому в 2012 году он решил передать свои цирковые номера для исполнения фокуснику Эрнесту Саркисяну. «Я передаю свою аппаратуру, которую Эрнест может использовать у себя, обучаю его. Он видел мои трюки, он все знает. Лучшие трюки, которые никто не смог повторить, я тоже ему передал, надеюсь, не подведет», — отмечал народный артист.