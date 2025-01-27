Умер Игорь Янковский

На 74-м году жизни умер представитель актерской династии Янковских, медиаменеджер Игорь Янковский — один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), которую возглавил в 2004 году

Игорь Янковский (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В возрасте 73 лет умер актер и медиаменеджер Игорь Янковский — сын народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянник народного артиста СССР Олега Янковского, сообщает издание Sostav. Два источника РБК на рекламном рынке подтвердил эту информацию.

По данным телеграм-канала Shot, предварительно, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Янковского госпитализировали в тяжелом состоянии несколько дней назад, пишет канал. Mash утверждает, что предварительной причиной смерти стали осложнения на фоне цирроза печени. По информации канала, у него также были двусторонняя пневмония, отек легких и мозга. Mash уточняет, что Янковского госпитализировали 8 января, он умер в реанимации вечером 26 января.

Игорь Янковский — один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). В 1992 году он стал соучредителем и руководителем коммуникационной группы «Максима». С 1996 года был президентом Международного фестиваля рекламы. В 2004-м выступил соучредителем и руководителем агентства «Рекламный картель». В том же году возглавил АКАР.

Янковский родился в 1951 году. В 1974-м он окончил театральное училище имени Бориса Щукина, после чего до 1992 года работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Также Янковский снимался в кино и сериалах, в частности «Следствие ведут ЗнаТоКи» (1975) и телефильме «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» («Приключения принца Флоризеля», 1981). Также появился в одном из эпизодов тележурнала «Ералаш» и был ведущим программы «Алчность» на НТВ.