Умер Игорь Янковский
В возрасте 73 лет умер актер и медиаменеджер Игорь Янковский — сын народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянник народного артиста СССР Олега Янковского, сообщает издание Sostav. Два источника РБК на рекламном рынке подтвердил эту информацию.
По данным телеграм-канала Shot, предварительно, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Янковского госпитализировали в тяжелом состоянии несколько дней назад, пишет канал. Mash утверждает, что предварительной причиной смерти стали осложнения на фоне цирроза печени. По информации канала, у него также были двусторонняя пневмония, отек легких и мозга. Mash уточняет, что Янковского госпитализировали 8 января, он умер в реанимации вечером 26 января.
Игорь Янковский — один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). В 1992 году он стал соучредителем и руководителем коммуникационной группы «Максима». С 1996 года был президентом Международного фестиваля рекламы. В 2004-м выступил соучредителем и руководителем агентства «Рекламный картель». В том же году возглавил АКАР.
Янковский родился в 1951 году. В 1974-м он окончил театральное училище имени Бориса Щукина, после чего до 1992 года работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Также Янковский снимался в кино и сериалах, в частности «Следствие ведут ЗнаТоКи» (1975) и телефильме «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» («Приключения принца Флоризеля», 1981). Также появился в одном из эпизодов тележурнала «Ералаш» и был ведущим программы «Алчность» на НТВ.
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