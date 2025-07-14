Путь от актера до режиссера: жизнь и карьера Юрия Мороза
На 69-м году жизни скончался Юрий Мороз, режиссер экранизации «Братьев Карамазовых», а также популярных сериалов «Каменская» и «Содержанки». Причиной мог стать рак. Его творческий путь, от работы в «Ленкоме» и первых ролей в кино до перехода в режиссуру, — в фотогалерее РБК
Юрий Мороз родился в 1956 году в Краснодоне. В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ на курсе Виктора Монюкова и присоединился к труппе столичного «Ленкома». В этом театре он служил до 1987 года.
«Я не был ведущим актером, меня действительно брали в дубль к Саше Абдулову… У меня были и главные роли, но это не сопоставимо с тем же Абдуловым, Янковским… Сказать, что я был неудовлетворен, — нет», — вспоминал он о своем театральном периоде.
Кинодебют актера состоялся в 1980 году в исторической дилогии Сергея Герасимова о Петре I — «Юность Петра» и «В начале славных дней». Одной из самых узнаваемых ролей Мороза стал Тони в мюзикле «Принцесса цирка» (на фото — кадр со съемок). Еще он сыграл почтальона в «Мэри Поппинс, до свидания!», появлялся и в других работах.
На съемках фильма «Пелагия и белый бульдог», 2008 год
Мороз поступил на режиссерский факультет ВГИКа, в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Это решение он принял под впечатлением от общения со студентами мастерской Марлена Хуциева: «Азарт, увлеченность профессией так заразительны… Они все были талантливы. И я решил поступать к Хуциеву… Моя будущая жена Марина Левтова прибегает: «Сергей Аполлинариевич Герасимов набирает мастерскую. Попробуй!» Я пошел и поступил», — рассказывал он журналу «Сеанс».
Юрий Мороз на съемочной площадке, 2008 год
Его первая режиссерская работа — фантастический фильм «Подземелье ведьм», снятый по роману Кира Булычева в 1990 году. «Тогда не было нынешних технологий, чтобы все по-взрослому, как у Булычева написано. Мы были связаны по рукам и ногам, старались как-то выкрутиться. Но вот мы со своими куцыми возможностями — а где-то там, в поднебесье, Лукас со своими «Звездными войнами», — вспоминал он о работе, которую критиковали за плохие спецэффекты.
Как режиссер Мороз снял первые четыре сезона телесериала «Каменская» (он также появился в нескольких сериях в качестве актера) и сериал «Угрюм-река». В 2009 году экранизировал роман Достоевского «Братья Карамазовы».
«Я не пытаюсь оценивать предыдущую картину, но хочу, чтобы те, кому не понравился мой вариант, вернулись к ней и оценили с точки зрения сегодняшнего зрителя. Не такого, каким он был 30–40 лет назад, когда ее смотрел. Тогда, как известно, и деревья были выше, и сахар слаще», — говорил Мороз об экранизации классики.
Среди его работ также телефильм «Пелагия и белый бульдог», в котором он выступил режиссером и продюсером, сериал «Апостол» (входит в топ-250 лучших сериалов «Кинопоиска») и третий сезон «Содержанок», в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.
Первая жена Мороза — актриса Марина Левтова. У них родилась дочь Дарья, которая также пошла по стопам родителей. Левтова погибла в 2000 году в возрасте 40 лет, катаясь на снегоходе
Позднее Мороз женился на актрисе Виктории Исаковой. Их первая дочь умерла в 2003 году в возрасте трех месяцев. В 2015-м у пары родилась дочь Варвара
И Дарья Мороз (на фото), и Исакова снимались в лентах режиссера. Последняя стала главной героиней одной из его последних работ — психологической драмы «Лунатики» (2023 год) о непростых отношениях матери и сына. Мороз был режиссером и автором сценария. За фильм он получил награду за лучшую режиссерскую работу на Международном кинофестивале в Валахии (Румыния)
На вопрос, не смешивается ли рабочее и личное на съемках, Мороз отвечал: «Это профессиональный разговор на рабочей площадке. Уже потом можно прийти домой, что-то обсудить, проговорить какие-то общие вещи. А так это просто работа».
На фото: Юрий Мороз на презентации сериала режиссера Нурбека Эгена «Самка Богомола» на кинофестивале «Кинотавр»
Юрий Мороз — председатель жюри XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске
Юрий Мороз умер 14 июля 2025 года. Как рассказал «РИА Новости» ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, режиссер тяжело болел. Телеграм-канал Mash сообщил, что у Мороза был рак поджелудочной железы
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