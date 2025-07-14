Путь от актера до режиссера: жизнь и карьера Юрия Мороза

Юрий Мороз родился в 1956 году в Краснодоне. В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ на курсе Виктора Монюкова и присоединился к труппе столичного «Ленкома». В этом театре он служил до 1987 года.

«Я не был ведущим актером, меня действительно брали в дубль к Саше Абдулову… У меня были и главные роли, но это не сопоставимо с тем же Абдуловым, Янковским… Сказать, что я был неудовлетворен, — нет», — вспоминал он о своем театральном периоде.

Кинодебют актера состоялся в 1980 году в исторической дилогии Сергея Герасимова о Петре I — «Юность Петра» и «В начале славных дней». Одной из самых узнаваемых ролей Мороза стал Тони в мюзикле «Принцесса цирка» (на фото — кадр со съемок). Еще он сыграл почтальона в «Мэри Поппинс, до свидания!», появлялся и в других работах.