 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Эвертон 1 1,8 x 3,9 2 4,5 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов. 1-й этап Торпедо Балтика 1 6,2 x 3,9 2 1,58 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Наполи Карабах 1 1,3 x 5,6 2 10 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Ювентус 1 3,2 x 3,85 2 2,07 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Байер 1 1,23 x 6,3 2 12 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Барселона 1 2,35 x 3,95 2 2,65 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Локомотив Спартак 1 2,3 x 3,7 2 2,85 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Копенгаген Кайрат Алматы 1 1,33 x 5,1 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Тоттенхэм 1 1,4 x 4,9 2 7,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетико Интер Милан 1 2,25 x 3,5 2 3,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Бавария 1 2,2 x 3,55 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,25 x 65 2 4,15 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,4 x 59 2 3,05
Спорт⁠,
0

«Герой нашего футбола». На 100-м году умер Никита Симонян

Егор Титов — о Симоняне: Нашему поколению даже не снилось то, что он пережил
Первый вице-президент РФС и легенда «Спартака» Никита Симонян скончался в возрасте 99 лет. Что говорят о его вкладе  в футбол — в материале «РБК Спорт»
Никита Симонян
Никита Симонян (Фото: ТАСС)

Первый вице-президент РФС, бывший футболист и тренер московского «Спартака» Никита Симонян скончался на 100-м году жизни.

Симонян в составе сборной СССР становился олимпийским чемпионом в 1956 году. В 1958 году сборная Советского Союза дебютировала на чемпионате мира, который проходил в Швеции. Симонян был капитаном команды, он забил первый гол советской сборной, поразив ворота англичан.

В чемпионатах СССР Симонян провел в качестве игрока 285 матчей, забил 145 голов. Он становился чемпионом СССР в составе «Спартака» в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах, обладателем Кубка СССР — в 1950 и 1958 годах. Симонян является лучшим бомбардиром в истории «красно-белых» со 160 голами.

В качестве тренера он дважды приводил московский «Спартак» к золотым медалям чемпионата СССР (1962 и 1969), а также один раз — ереванский «Арарат» (1973).

В декабре 1998 года Симонян был избран на должность вице-президента РФС, а затем — первого вице-президента.

12 октября Симоняну исполнилось 99 лет. За два дня до этого президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда — за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

Что говорят о вкладе Симоняна

Александр Алаев, глава Российской премьер-лиги (РПЛ)

«Уход Никиты Павловича Симоняна — огромная утрата для всего российского футбола. Его значимость для нашей игры невозможно описать одним статусом, парой слов. Он не просто лучший бомбардир в истории «Спартака», не просто чемпион СССР и как игрок, и как тренер, не просто олимпийский чемпион 1956 года. Симонян — это человек-явление, символ связи множества поколений. Никита Павлович был героем нашего футбола — кумиром советских мальчишек и примером для подражания тех, кто родился уже в совсем другую эпоху. Никита Павлович уникален: он был успешен как игрок, как тренер, как управляющий, ведь он до последнего дня жизни занимал пост первого вице-президента РФС», — приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.

Михаил Дегтярев, министр спорта, глава Олимпийского комитета России

«Его жизнь — пример целеустремленности и любви к футболу. Легендарный статус Никиты Павловича навсегда останется в истории нашего спорта. От имени спортивного сообщества выражаю глубокие соболезнования родным, близким, футбольной семье», — сказал Дегтярев «Матч ТВ»

Фабио Капелло, бывший тренер сборной России

«Для меня Никита Павлович Симонян навсегда запомнится другом и очень хорошим человеком. Недавно я ему звонил по видеосвязи и поздравлял с 99-летием... А сегодня я узнаю о его смерти... Мне очень грустно. Соболезнования семье и близким Симоняна», — сказал Капелло «СЭ».

Массимо Каррера, бывший тренер «Спартака»

«Я был знаком с Никитой Павловичем Симоняном. Мне очень жаль, что он ушел из жизни... Я приношу свои глубочайшие соболезнования его семье. Он был и навсегда останется легендой «Спартака» и мирового футбола!» — отметил Каррера в беседе с «СЭ».

Станислав Черчесов, главный тренер «Ахмата», бывший вратарь и тренер «Спартака»

«Знал Никиту Павловича еще со времен «Спартака» Орджоникидзе (ныне Владикавказ). «Спартаковская» линия, но это было заочно. Когда переехал в Москву, играл в «Спартаке», мы виделись не очень часто. Но уже в сборной Никита Павлович был начальником команды, мы общались. В последние годы тесно сотрудничали, наши кабинеты были рядом. Каждое утро у меня начиналось с визита к Никите Павловичу. Он был на работе все время, проводил там целый день. Обсуждали чемпионат мира и подготовку, обменивались мнениями. Помнится и жеребьевка, которую он провел. Она была удачная для нас. Меня в Москве нет, но мы постоянно созванивались, было много всего за эти годы. Уход Никиты Павловича — это большая потеря не только для российского, но и для мирового футбола. Мои соболезнования родным, близким и всему футбольному сообществу», — заявил Черчесов «СЭ».

Егор Титов, бывший полузащитник «Спартака»

«Ушел великий человек, легенда. Знал Никиту Павловича лично, общались много раз. Совсем недавно виделись с ним, обнимались. Для всех казалось, что Симонян вечный. В октябре все мы праздновали его 99‑й день рождения, это достойный возраст», — цитирует Титова «Матч ТВ».

«Никита Павлович многое знал, многое помнил, у него была очень четкая речь и ясные мысли. И когда его слушаешь, понимаешь, кто рядом с тобой находится. Нашему поколению даже не снилось то, что пережил Никита Павлович. Он был последним олимпийским чемпионом 1956 года», — отметил Титов.

Наиль Измайлов, президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ)

«Мы давно и очень тепло общались. Никита Павлович часто приезжал на «Спартак». Часто с ним разговаривали о «Спартаке» и о футболе, о жизни. Недавно говорили про ФНЛ, про существующие проблемы, решения, про футбол от Калининграда до Хабаровска. Вспоминали чемпионат СССР с республиками и клубами. Для меня Никита Павлович всегда был воплощением великого футбола, честного, искреннего, с большой человеческой душой, с искренними чувствами и эмоциями. Было важно то, что была возможность обратиться за советом, выслушать мнение, почерпнуть мудрости. И мне, да и всем нам, будет его очень сильно не хватать», — заявил Измайлов «Матч ТВ».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол ФК Спартак Москва Никита Симонян
Материалы по теме
Умер бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Никита Симонян
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 10:58 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 10:58
В Финляндии призвали убрать лазейку для приобретения квартир россиянами Политика, 11:23
Собственник не может выселить субарендаторов. Но есть опасное исключениеПодписка на РБК, 11:23
CNN узнал о беспокойстве Европы, что США не допустят ее к переговорам Политика, 11:22
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 11:15
США сообщили о признании Киевом соответствия мирного плана его интересам Политика, 11:13
В Москве на торги выставили столетнее здание-памятник у дома Юшкова Недвижимость, 11:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Биткоин частично восстановился после обвала. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:09
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 11:04
ФНС увидела сокращение дробления бизнеса после ввода порога в 60 млн руб. Бизнес, 11:02
В МВД назвали основные методы «финансовой самообороны» Общество, 11:01
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 11:00
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 10:50
Как защитить коммерческую тайну в цифровую эпохуПодписка на РБК, 10:47