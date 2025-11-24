«Герой нашего футбола». На 100-м году умер Никита Симонян

Егор Титов — о Симоняне: Нашему поколению даже не снилось то, что он пережил

Первый вице-президент РФС и легенда «Спартака» Никита Симонян скончался в возрасте 99 лет. Что говорят о его вкладе в футбол — в материале «РБК Спорт»

Никита Симонян (Фото: ТАСС)

Первый вице-президент РФС, бывший футболист и тренер московского «Спартака» Никита Симонян скончался на 100-м году жизни.

Симонян в составе сборной СССР становился олимпийским чемпионом в 1956 году. В 1958 году сборная Советского Союза дебютировала на чемпионате мира, который проходил в Швеции. Симонян был капитаном команды, он забил первый гол советской сборной, поразив ворота англичан. В чемпионатах СССР Симонян провел в качестве игрока 285 матчей, забил 145 голов. Он становился чемпионом СССР в составе «Спартака» в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах, обладателем Кубка СССР — в 1950 и 1958 годах. Симонян является лучшим бомбардиром в истории «красно-белых» со 160 голами. В качестве тренера он дважды приводил московский «Спартак» к золотым медалям чемпионата СССР (1962 и 1969), а также один раз — ереванский «Арарат» (1973). В декабре 1998 года Симонян был избран на должность вице-президента РФС, а затем — первого вице-президента.

12 октября Симоняну исполнилось 99 лет. За два дня до этого президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда — за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

Что говорят о вкладе Симоняна

Александр Алаев, глава Российской премьер-лиги (РПЛ)

«Уход Никиты Павловича Симоняна — огромная утрата для всего российского футбола. Его значимость для нашей игры невозможно описать одним статусом, парой слов. Он не просто лучший бомбардир в истории «Спартака», не просто чемпион СССР и как игрок, и как тренер, не просто олимпийский чемпион 1956 года. Симонян — это человек-явление, символ связи множества поколений. Никита Павлович был героем нашего футбола — кумиром советских мальчишек и примером для подражания тех, кто родился уже в совсем другую эпоху. Никита Павлович уникален: он был успешен как игрок, как тренер, как управляющий, ведь он до последнего дня жизни занимал пост первого вице-президента РФС», — приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.

Михаил Дегтярев, министр спорта, глава Олимпийского комитета России

«Его жизнь — пример целеустремленности и любви к футболу. Легендарный статус Никиты Павловича навсегда останется в истории нашего спорта. От имени спортивного сообщества выражаю глубокие соболезнования родным, близким, футбольной семье», — сказал Дегтярев «Матч ТВ»

Фабио Капелло, бывший тренер сборной России

«Для меня Никита Павлович Симонян навсегда запомнится другом и очень хорошим человеком. Недавно я ему звонил по видеосвязи и поздравлял с 99-летием... А сегодня я узнаю о его смерти... Мне очень грустно. Соболезнования семье и близким Симоняна», — сказал Капелло «СЭ».

Массимо Каррера, бывший тренер «Спартака»

«Я был знаком с Никитой Павловичем Симоняном. Мне очень жаль, что он ушел из жизни... Я приношу свои глубочайшие соболезнования его семье. Он был и навсегда останется легендой «Спартака» и мирового футбола!» — отметил Каррера в беседе с «СЭ».

Станислав Черчесов, главный тренер «Ахмата», бывший вратарь и тренер «Спартака»

«Знал Никиту Павловича еще со времен «Спартака» Орджоникидзе (ныне Владикавказ). «Спартаковская» линия, но это было заочно. Когда переехал в Москву, играл в «Спартаке», мы виделись не очень часто. Но уже в сборной Никита Павлович был начальником команды, мы общались. В последние годы тесно сотрудничали, наши кабинеты были рядом. Каждое утро у меня начиналось с визита к Никите Павловичу. Он был на работе все время, проводил там целый день. Обсуждали чемпионат мира и подготовку, обменивались мнениями. Помнится и жеребьевка, которую он провел. Она была удачная для нас. Меня в Москве нет, но мы постоянно созванивались, было много всего за эти годы. Уход Никиты Павловича — это большая потеря не только для российского, но и для мирового футбола. Мои соболезнования родным, близким и всему футбольному сообществу», — заявил Черчесов «СЭ».

Егор Титов, бывший полузащитник «Спартака»

«Ушел великий человек, легенда. Знал Никиту Павловича лично, общались много раз. Совсем недавно виделись с ним, обнимались. Для всех казалось, что Симонян вечный. В октябре все мы праздновали его 99‑й день рождения, это достойный возраст», — цитирует Титова «Матч ТВ».

«Никита Павлович многое знал, многое помнил, у него была очень четкая речь и ясные мысли. И когда его слушаешь, понимаешь, кто рядом с тобой находится. Нашему поколению даже не снилось то, что пережил Никита Павлович. Он был последним олимпийским чемпионом 1956 года», — отметил Титов.

Наиль Измайлов, президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ)

«Мы давно и очень тепло общались. Никита Павлович часто приезжал на «Спартак». Часто с ним разговаривали о «Спартаке» и о футболе, о жизни. Недавно говорили про ФНЛ, про существующие проблемы, решения, про футбол от Калининграда до Хабаровска. Вспоминали чемпионат СССР с республиками и клубами. Для меня Никита Павлович всегда был воплощением великого футбола, честного, искреннего, с большой человеческой душой, с искренними чувствами и эмоциями. Было важно то, что была возможность обратиться за советом, выслушать мнение, почерпнуть мудрости. И мне, да и всем нам, будет его очень сильно не хватать», — заявил Измайлов «Матч ТВ».