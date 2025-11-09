«Живу — Вижу»: главные работы Эрика Булатова
В воскресенье, 9 ноября, в возрасте 92 лет умер советский и российский концептуалист Эрик Булатов. Он был самым дорогим из ныне живущих художников: в 2008 году его картина «Слава КПСС» была продана за $2,1 млн. Он работал за рубежом, но охотно сотрудничал и с российскими проектами (так, он готовил обложку одного из номеров «РБК Стиль»). Главные работы Булатова, подробности его жизни и факты о нем — в материале РБК
О смерти Булатова сообщили в Российской академии художеств. Близкие художника позже рассказали, что причиной смерти стала эмфизема легких. Эрика Булатова называют основателем соц-арта, направления постмодернистского искусства эпохи застоя, и представителем московского концептуализма. В своем творчестве художник экспериментировал с перспективой, пространством и шрифтами.
На фото — художник на открытии своей выставки «Эрик Булатов. ЖИВУ — ВИЖУ» в Центральном выставочном зале «Манеж», 8 сентября 2014
Картина Булатова «Слава КПСС» была продана в 2008 году на аукционе Philips в Лондоне за рекордную сумму — $2 159 673 (около 175,5 млн руб.). Благодаря этому Булатов до последнего времени был самым дорогостоящим ныне живущим художником. Созданная в 1975 году картина представляет собой квадрат 2х2 м с лозунгом красными буквами на фоне облаков.
На фото — картина на выставке «Коллекция! Современное искусство в СССР и России. 1950-2000» в 2016 году в парижском Центре Жоржа Помпиду
Булатов родился в 1933 году в Свердловске (Екатеринбурге), ребенком переехал с семьей в Москву. Он окончил Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова Академии художеств СССР, где учился у педагога Петра Покаржевского и посещал занятия в мастерских Роберта Фалька и Владимира Фаворского.
На фото — работа Булатова «Картина и зрители» в Новой Третьяковке, 2022
В течение 30 лет Булатов работал книжным иллюстратором, сотрудничал с издательством «Малыш», а 1967 году как иллюстратор детских книг был принят в секцию графики Союза художников СССР. В детскую литератур он попал по совету своего друга, художника Ильи Кабакова, который уже несколько лет работал в Детгизе «…надо идти в детскую иллюстрацию. Там работа более-менее свободная, и там поспокойнее. Заработаете, а потом будете заниматься своим». В 1961 году художников публично раскритиковал известный иллюстратор Евгений Кибрик, обвинивший Кабакова и Булатова в «формализме». В результате они полгода не могли найти работу, несколько лет их не принимали в Союз художников.
На фото — превью выставки «Чудесное путешествие» в МАММ, на которой представлено более 200 книжных изданий и оригинальных рисунков Эрика Булатова и Олега Васильева 1960–1980-х годов
В 1960-х Булатов стал членом нонконформистского художественного объединения «Сретенский бульвар» — вместе со своим другом Ильей Кабаковым и художниками Эрнстом Неизвестным, Юрием Соболевым-Нолевым и другими. В своих работах он продолжал исследовать принципы взаимодействия поверхности и пространства.
На фото — картина «Наше время пришло» на выставке «Эрик Булатов. ЖИВУ — ВИЖУ» в выставочном зале «Манеж» в 2014
Картины Булатова были выдержаны в эстетике соц-арта — постмодернистского направления в советском искусстве, возникшем в эпоху застоя. В нем сочетались альтернативные интерпретации образов и лозунгов коммунистической пропаганды и неожиданные пластические приемы. Булатов разработал теорию взаимодействия картины и пространства, согласно которой картина состоит из двух взаимоисключающих частей: конкретной, реальной плоскости — «картинной плоскости», и некого воображаемого пространства, которое можно построить по одну из сторон этой плоскости.
На фото — посетитель у картины «Советский космос» на выставке «Эрик Булатов. ЖИВУ — ВИЖУ» в «Манеже», 2014
В своем концептуалистском творчестве художник сначала писал фигуры, но потом главным объектом его картин стали слова. Булатов помещал плакатные лозунги (поначалу - из советской идеологии) на бросовые, узнаваемые пейзажи. Позже именно эти работы принесли ему мировую славу.
На фото — картина Булатова «Тучи растут» во время открытия Мультимедиа Арт Музея (МАММ) после капитального ремонта, 2024
В 1973 году Эрик Булатов эмигрировал, и с того времени жил между Москвой и Парижем. Он был «медленным» художником и создал всего около 250 картин. На каждую из них уходило от одного года до двух с половиной лет. В Париже у Булатова была мастерская — «светлая, с высокими потолками, окнами выходит на узенькую улочку». Автор интервью с ним писала, что «мастер работает за любимым стеклянным столом, в окружении набросков и карандашей».
На фото — превью выставки «Чудесное путешествие» в МАММ с иллюстрациями Булатова и Олега Васильева 1960–1980-х годов
На фото — посетительница у картины «Автопортрет» в «Манеже», 2014
Со временем советские лозунги уступили место игре слов. Булатов стал автором таких картин как «Живу — вижу», «Иду», «Тучи растут». «Всё не так страшно», «Враг вдруг друг», «Входа нет», «Вперед» и так далее. «Мое дело как раз совершенно другое, чем дело поп-арта и дело соц-арта. Они старались доказать, что социальная реальность — это единственное, что у нас есть, единственная реальность. Все остальное просто не имеет значения, — объяснял художник. — А я хотел всегда доказать, что социальное пространство ограничено, оно имеет границу, и свобода — всегда за этой границей».
На фото — посетители у картины «Откуда я знаю куда» на выставке «Эрик Булатов. ЖИВУ — ВИЖУ», которая открылась в Центральном выставочном зале «Манеж» в 2014
В 1988-2000 годах выставки произведений Эрика Булатова состоялись в разных городах Швейцарии, Франции, ФРГ, США, Республики Корея. В 90-х он работал в Нью-Йорке.
На фото — выставка Булатова в Базеле, Швейцария, 2025
Произведения художника находятся в Третьяковской галерее, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Московском музее современного искусства, а также в зарубежных музеях — галерее «Альбертина» (Вена, Австрия), музее Людвига (Кельн, Германия), Музее современного искусства Центра Помпиду (Париж) и так далее. Самые масштабные его выставки в России состоялись в Третьяковке (2006) и в «Манеже» (2014).
На фото — картина «Маргарет Рисмондо» (Бульвар Распай) в «Манеже», 2014
В собраниях российских музеев есть всего несколько работ Булатова. В Русском музее хранится одна живописная работа (дар немецкого коллекционера Петера Людвига) и несколько листов графики. Живопись Булатова в Третьяковке — дары художника и благотворительного фонда Потанина 2017 года.
На фото — посетитель у картины «Революция — Перестройка» в «Манеже», 2014
В 2009 году была издана книга Эрика Булатова «Живу дальше» с опубликованными и неопубликованными статьями художника и интервью с ним, а в 2013 году — его книга «Горизонт» (автобиография и интервью).
На фото — открытие персональной выставки художника Э.Булатова, 2016
Одна из самых известных работ Булатова — «Горизонт». Историю ее создания он описывал так: «Мы с Олегом Васильевым были в Доме творчества в Крыму, вместе работали над книжками. Февраль, жуткий холод, ветры, штормы. Я застудил спину. Было жутко больно, пришлось ходить на прогревания в поликлинику. Я лежал на животе перед окном, а за окном — море. Все было бы замечательно, но почему-то вид был перегорожен красной палкой. Она закрывала окно именно там, где у меня должен был быть горизонт. Закрывала мне море. Ужасно раздражала меня эта палка. И вдруг я понял, прямо в голову стукнуло: дурак, тебе ж повезло, тебе буквально показывают твою собственную жизнь, где закрыто именно то, что ты любишь. В общем, был сильный негативный импульс. Но из этого не следует, что картина должна вызывать негативные или позитивные эмоции. Может быть все что угодно».
На фото — пресс-показ выставки «Отечество мое — в моей душе...» в ГМИИ им. А.С.Пушкина, картина Булатова «Горизонт»
В 2015 году для Ельцин-центра в родном Екатеринбурге Булатов создал картину «Свобода», которая логически завершает маршрут по экспозиции музея — с надписью, уходящей в облака. Через пять лет на стене трубного цеха Выксунского завода Объединенной металлургической компании в Нижегородской области появился мурал его авторства площадью 2 500 кв. м. Он объединяет два произведения Булатова: «Стой — иди» и «Амбар в Нормандии».
На фото — выставка «Эрик Булатов. ЖИВУ — ВИЖУ» в «Манеже», 2014
Булатов восхищался авангардистами. «Я годами думал над «Черным квадратом» [Казимира Малевича]. Он так и остался для меня каким-то абсолютом, — говорил он. — В первый раз он поразил меня двусмысленностью: это такое произведение, про которое нельзя ничего однозначного сказать. Мы даже не можем понять, что это за черное. Это дырка черная в белом фоне или это черный предмет, который лежит на белом фоне? Это одновременно и предмет, и пространство. Невероятная работа Малевича».
На фото — открытие выставки «Квадрат и пространство. От Малевича до «ГЭС-2» в Доме культуры «ГЭС-2». Картина Булатова «Чёрный вечер, белый снег»
Свою творческую цель Булатов описывал так: «быть свободным». «Свободным, например, от того искусства, которому меня учили. От государственных заказов, от всего этого принудительного, — пояснял он. — Но поскольку кроме государственных заказов никаких других быть не могло, ни выставлять, ни продавать свои картины я не мог. Значит, я ставил себя в совершенно независимое положение. Оставалось понять, как жить, на что жить».
На фото — картина «Что? Где? Когда?» на открытии выставки художника Эрика Булатова в фойе театра «Мастерская Петра Фоменко», 2016
Художник говорил, что у него так и не появилось учеников. «Не могу, я как-то пытался, — рассказывал он. — В Швейцарии мне предлагали преподавать, но я быстро понял, что нужно вкладывать душу в каждого, потому что каждому мальчишке, девочке, которые пришли учиться, нужны разные вещи. Нельзя их учить одному и тому же. Но чтобы вкладывать душу в каждого, нужно самому перестать работать. Иначе не хватит сил».
На фото — открытие персональной выставки художника Э.Булатова, 2016
Творчеству и жизни художника посвящены книги «Эрик Булатов» (2014, автор Маргарита Тупицына) и «Эрик Булатов. Картина после живописи» (2017, Сергей Попов), документальные фильмы Анатолия Малкина «Эрик Булатов. Иду...» (2017) и «Эрик Булатов. Живу и вижу» (2018).
На фото — выставка «Коллекция! Современное искусство в СССР и России. 1950-2000» в Центре Жоржа Помпиду
