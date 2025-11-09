Картина Булатова «Слава КПСС» была продана в 2008 году на аукционе Philips в Лондоне за рекордную сумму — $2 159 673 (около 175,5 млн руб.). Благодаря этому Булатов до последнего времени был самым дорогостоящим ныне живущим художником. Созданная в 1975 году картина представляет собой квадрат 2х2 м с лозунгом красными буквами на фоне облаков.

На фото — картина на выставке «Коллекция! Современное искусство в СССР и России. 1950-2000» в 2016 году в парижском Центре Жоржа Помпиду