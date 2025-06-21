Умерла народная артистка России Валентина Талызина
На 91-м году жизни умерла народная артистка России Валентина Талызина, сообщает Театр Моссовета.
В фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Талызина вместе с Лией Ахеджаковой играли подруг главной героини, также она озвучила главную героиню, Надю, которую играла польская актриса Барбара Брыльска. В 2007 году она сыграла в продолжении фильма, исполнив роль бывшей жены Ипполита.
По данным «Кинопоиска», всего за свою карьеру Талызина исполнила роли в 139 фильмах. Среди других ее знаменитых работ — озвучка мамы Дяди Федора в серии мультфильмов о Простоквашино. В фильме «Большая перемена» (1972 год) она исполнила роль учительницы, в фильме «Гостья из будущего» — сыграла Марию Павловну.
Материал дополняется.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов