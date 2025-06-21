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Умерла народная артистка России Валентина Талызина

Среди ее экранных работ — роли в классических советских фильмах «Ирония судьбы», «Гостья из будущего» и Большая перемена». Также именно ей принадлежит голос мамы Дяди Федора в серии мультфильмов о Простоквашино
Валентина Талызина
Валентина Талызина (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

На 91-м году жизни умерла народная артистка России Валентина Талызина, сообщает Театр Моссовета.

В фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Талызина вместе с Лией Ахеджаковой играли подруг главной героини, также она озвучила главную героиню, Надю, которую играла польская актриса Барбара Брыльска. В 2007 году она сыграла в продолжении фильма, исполнив роль бывшей жены Ипполита.

По данным «Кинопоиска», всего за свою карьеру Талызина исполнила роли в 139 фильмах. Среди других ее знаменитых работ — озвучка мамы Дяди Федора в серии мультфильмов о Простоквашино. В фильме «Большая перемена» (1972 год) она исполнила роль учительницы, в фильме «Гостья из будущего» — сыграла Марию Павловну.

Материал дополняется.

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