Один из главных крутых парней Голливуда: каким был Джин Хэкмен

На фото: Хэкмен в Корпусе морской пехоты США, 31 декабря 1951 года

Джин Хэкмен родился в Калифорнии в 1930 году. Его юношество было тяжелым — отец ушел из семьи, когда будущему актеру было 13 лет, вскоре скончалась мать, и мальчик жил с дальними родственниками.

«Неблагополучные семьи породили множество довольно хороших актеров», — отмечал Хэкмен в поздних интервью.

В подростковом возрасте он часто попадал в неприятности, однажды провел ночь под арестом за мелкую кражу. В 16 лет Хэкмен ушел из школы и, приписав себе пару лет, вступил в Корпус морской пехоты «в поисках приключений».