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Один из главных крутых парней Голливуда: каким был Джин Хэкмен

Оскаровского лауреата Джина Хэкмена и его жену нашли мертвыми

Джин Хэкмен скончался в возрасте 95 лет — его нашли мертвым в собственном доме вместе с женой. РБК вспоминает жизнь и карьеру легенды Голливуда
На фото: Хэкмен в Корпусе морской пехоты США, 31 декабря 1951 года Джин Хэкмен родился в Калифорнии в 1930 году. Его юношество было тяжелым&nbsp;&mdash; отец ушел из семьи, когда будущему актеру было 13 лет, вскоре скончалась мать, и мальчик&nbsp;жил с дальними родственниками. &laquo;Неблагополучные семьи породили множество довольно хороших актеров&raquo;,&nbsp;&mdash; отмечал Хэкмен в поздних интервью. В подростковом возрасте он часто попадал в неприятности, однажды провел ночь под арестом за мелкую кражу. В 16 лет Хэкмен ушел из школы и, приписав себе пару лет, вступил в Корпус&nbsp;морской пехоты &laquo;в поисках приключений&raquo;.
Фото: USMC / Wikipedia

На фото: Хэкмен в Корпусе морской пехоты США, 31 декабря 1951 года

Джин Хэкмен родился в Калифорнии в 1930 году. Его юношество было тяжелым — отец ушел из семьи, когда будущему актеру было 13 лет, вскоре скончалась мать, и мальчик жил с дальними родственниками.

«Неблагополучные семьи породили множество довольно хороших актеров», — отмечал Хэкмен в поздних интервью.

В подростковом возрасте он часто попадал в неприятности, однажды провел ночь под арестом за мелкую кражу. В 16 лет Хэкмен ушел из школы и, приписав себе пару лет, вступил в Корпус морской пехоты «в поисках приключений».

На фото: Дастин Хоффман и Джин Хэкмен в триллере &laquo;Вердикт за деньги&raquo;, 2003 год После четырех лет службы молодой человек поступил на факультет журналистики и телепроизводства в Иллинойсе, но отучился лишь полгода, решил стать актером и отправился в Нью-Йорк. Он брался за любую работу, чтобы прокормиться, и позднее назвал этот период одним из самых тяжелых в своей жизни. В 1956 году Хэкмен вернулся в Калифорнию и поступил на курсы при театре Pasadena Playhouse. Там он познакомился с Дастином Хоффманом&nbsp;&mdash; педагоги невысоко ценили способности будущих лауреатов &laquo;Оскаров&raquo;. Они стали близкими друзьями, но вместе появились на экране только спустя полвека&nbsp;&mdash; в 2003 году.
Фото: New Regency Pictures / Global Look Press

На фото: Дастин Хоффман и Джин Хэкмен в триллере «Вердикт за деньги», 2003 год

После четырех лет службы молодой человек поступил на факультет журналистики и телепроизводства в Иллинойсе, но отучился лишь полгода, решил стать актером и отправился в Нью-Йорк. Он брался за любую работу, чтобы прокормиться, и позднее назвал этот период одним из самых тяжелых в своей жизни.

В 1956 году Хэкмен вернулся в Калифорнию и поступил на курсы при театре Pasadena Playhouse. Там он познакомился с Дастином Хоффманом — педагоги невысоко ценили способности будущих лауреатов «Оскаров». Они стали близкими друзьями, но вместе появились на экране только спустя полвека — в 2003 году.

На фото: Хэкмен, Уоррен Битти и Фэй Данауэй в фильме &laquo;Бонни и Клайд&raquo;, 1967 год Первую большую роль Хэкмен получил после 30 лет&nbsp;&mdash; сыграл в драме &laquo;Лилит&raquo; вместе с&nbsp;Уорреном Битти. Битти понравилось работать вместе и он предложил коллеге роль в фильме &laquo;Бонни и Клайд&raquo;. Картина принесла Хэкмену признание критиков и номинацию на &laquo;Оскар&raquo; за лучшую мужскую роль второго плана.
Фото: FSN-D / Global Look Press

На фото: Хэкмен, Уоррен Битти и Фэй Данауэй в фильме «Бонни и Клайд», 1967 год

Первую большую роль Хэкмен получил после 30 лет — сыграл в драме «Лилит» вместе с Уорреном Битти.

Битти понравилось работать вместе и он предложил коллеге роль в фильме «Бонни и Клайд». Картина принесла Хэкмену признание критиков и номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Звездой Хэкмена сделала роль в триллере Уильяма Фридкина &laquo;Французский связной&raquo; (French Connection,&nbsp;на фото кадр из фильма). За участие в картине актер получил &laquo;Оскар&raquo;, &laquo;Золотой глобус&raquo; и британскую премию BAFTA. Критики писали, что Хэкмен создал &laquo;новый тип полицейского&raquo;&nbsp;&mdash; жестокого и мелочного, но человечного даже в своих самых ужасных проявлениях. &laquo;Этот фильм, безусловно, помог мне в карьере, и я благодарен за него&raquo;,&nbsp;&mdash; говорил Хэкмен о роли в 50-ю годовщины выхода ленты, кульминацию которой&nbsp;многие критики считают самой захватывающей погоней в истории кино.
Фото: CAP / FB / Global Look Press

Звездой Хэкмена сделала роль в триллере Уильяма Фридкина «Французский связной» (French Connection, на фото кадр из фильма). За участие в картине актер получил «Оскар», «Золотой глобус» и британскую премию BAFTA. Критики писали, что Хэкмен создал «новый тип полицейского» — жестокого и мелочного, но человечного даже в своих самых ужасных проявлениях.

«Этот фильм, безусловно, помог мне в карьере, и я благодарен за него», — говорил Хэкмен о роли в 50-ю годовщины выхода ленты, кульминацию которой многие критики считают самой захватывающей погоней в истории кино.

На фото слева направо: Ракель Уэлч, Джин Хэкмен и Клорис Личмен (держит награду за лучшую женскую роль второго плана) на 44-й церемонии вручения&nbsp;&laquo;Оскара&raquo;, 1972 год. Еще одна важная работа в карьере Хэкмена&nbsp;&mdash; психологический триллер &laquo;Разговор&raquo; Фрэнсиса Форда Копполы. Лента получила главный приз Каннского кинофестиваля и номинацию на &laquo;Оскар&raquo;.
Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

На фото слева направо: Ракель Уэлч, Джин Хэкмен и Клорис Личмен (держит награду за лучшую женскую роль второго плана) на 44-й церемонии вручения «Оскара», 1972 год.

Еще одна важная работа в карьере Хэкмена — психологический триллер «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы. Лента получила главный приз Каннского кинофестиваля и номинацию на «Оскар».

За свою карьеру Хэкмен исполнил почти сотню ролей. Своей любимой&nbsp;он назвал не самую известную роль в фильме &laquo;Пугало&raquo;, где снялся с Аль Пачино (на фото).
Фото: imago stock&people / Global Look Press

За свою карьеру Хэкмен исполнил почти сотню ролей. Своей любимой он назвал не самую известную роль в фильме «Пугало», где снялся с Аль Пачино (на фото).

На фото: Хэкмен в 1973 году В 1970-х Хэкмен снимался в таком темпе, что стал известен как самый трудолюбивый актер в Голливуде. Например, его работа в сиквеле &laquo;Французского связного&raquo; стала одной из четырех картин с его участием, выпущенных в 1975 году.
Фото: Evening Standard / Getty Images

На фото: Хэкмен в 1973 году

В 1970-х Хэкмен снимался в таком темпе, что стал известен как самый трудолюбивый актер в Голливуде. Например, его работа в сиквеле «Французского связного» стала одной из четырех картин с его участием, выпущенных в 1975 году.

На фото кадр из фильма &laquo;Миссисипи в огне&raquo; Алана Паркера, 1988 год. Фильм об убийстве борцов за права человека подвергся критике за искажение реальных событий и расизм. Однако&nbsp;картина получила &laquo;Оскар&raquo; за лучшую операторскую работу, а Хэкмен&nbsp;&mdash; &laquo;Серебряного медведя&raquo; Берлинского кинофестиваля за главную роль в нем
Фото: imago stock&people / Global Look Press

На фото кадр из фильма «Миссисипи в огне» Алана Паркера, 1988 год. Фильм об убийстве борцов за права человека подвергся критике за искажение реальных событий и расизм. Однако картина получила «Оскар» за лучшую операторскую работу, а Хэкмен — «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за главную роль в нем

На фото: Леонардо Ди Каприо и Хэкмен в фильме &laquo;Быстрый и мертвый&raquo;, 1995 год Опыт службы и брутальная внешность помогли Хэкмену вживаться в роли военных, разведчиков, детективов и полицейских. Би-би-си называет его одним из величайших &laquo;крутых парней&raquo; Голливуда.
Фото: KPA / Global Look Press

На фото: Леонардо Ди Каприо и Хэкмен в фильме «Быстрый и мертвый», 1995 год

Опыт службы и брутальная внешность помогли Хэкмену вживаться в роли военных, разведчиков, детективов и полицейских. Би-би-си называет его одним из величайших «крутых парней» Голливуда.

На фото: кадр из фильма &laquo;Достать коротышку&raquo; с Джоном Траволта и Джином Хэкменом, 1995 год Но Хэкмен снимался не только в боевиках, на его счету десятки комедийных ролей,&nbsp;например, в &laquo;Молодом Франкенштейне&raquo; и фильмах о Супермене. Больше подобных работ пришлось на закат его карьеры (&laquo;Клетка для пташек&raquo;, &laquo;Достать коротышку&raquo;, &laquo;Сердцеедки&raquo;).
Фото: KPA / Global Look Press

На фото: кадр из фильма «Достать коротышку» с Джоном Траволта и Джином Хэкменом, 1995 год

Но Хэкмен снимался не только в боевиках, на его счету десятки комедийных ролей, например, в «Молодом Франкенштейне» и фильмах о Супермене. Больше подобных работ пришлось на закат его карьеры («Клетка для пташек», «Достать коротышку», «Сердцеедки»).

На фото: каст фильма Уэса Андерсона &laquo;Королевские Тененбаумы&raquo;&nbsp;&mdash; Люк Вилсон, Гвинет Пэлтроу, Джин Хэкмен, Бен Стиллер, Грант Розенмейер и&nbsp;Джона Мейерсон, 2001 год Хэкмен не часто давал интервью и признавался, что старается избегать самоанализа. &laquo;Что касается моей собственной персоны, кто знает, что это такое?&raquo; &mdash; отшучивался&nbsp;он.
Фото: KPA / Global Look Press

На фото: каст фильма Уэса Андерсона «Королевские Тененбаумы» — Люк Вилсон, Гвинет Пэлтроу, Джин Хэкмен, Бен Стиллер, Грант Розенмейер и Джона Мейерсон, 2001 год

Хэкмен не часто давал интервью и признавался, что старается избегать самоанализа. «Что касается моей собственной персоны, кто знает, что это такое?» — отшучивался он.

На фото: Клинт Иствуд и Джин Хэкман на 65-й церемонии вручения &laquo;Оскара&raquo;, 1993 год Хэкмен получил второй &laquo;Оскар&raquo;, на этот раз за лучшую мужскую роль второго плана, в 1993 году&nbsp;&mdash; за оплощение шерифа из маленького городка в вестерне &laquo;Непрощенный&raquo; Клинта Иствуда.
Фото: ThexLegacyxCollection / Global Look Press

На фото: Клинт Иствуд и Джин Хэкман на 65-й церемонии вручения «Оскара», 1993 год

Хэкмен получил второй «Оскар», на этот раз за лучшую мужскую роль второго плана, в 1993 году — за оплощение шерифа из маленького городка в вестерне «Непрощенный» Клинта Иствуда.

На фото: Хэкман подписывает копию своей книги &laquo;Звезда Пердидо&raquo; в&nbsp;магазине Borders в Чикаго, 28 апреля 2000 года В 2003 году Хэкмен получил &laquo;Золотой глобус&raquo; за вклад в кинематограф, а в следующем году объявил об уходе из кино. После он почти не появлялся на публике и писал книги. &laquo;На самом деле мне нравится одиночество [в писательском деле]. В чем-то это похоже на актерскую деятельность, но это более личное, и я чувствую, что у меня больше контроля над тем, что я пытаюсь сказать и сделать&raquo;,&nbsp;&mdash; говорил он.
Фото: Tim Boyle / Newsmakers

На фото: Хэкман подписывает копию своей книги «Звезда Пердидо» в магазине Borders в Чикаго, 28 апреля 2000 года

В 2003 году Хэкмен получил «Золотой глобус» за вклад в кинематограф, а в следующем году объявил об уходе из кино. После он почти не появлялся на публике и писал книги.

«На самом деле мне нравится одиночество [в писательском деле]. В чем-то это похоже на актерскую деятельность, но это более личное, и я чувствую, что у меня больше контроля над тем, что я пытаюсь сказать и сделать», — говорил он.

Первой женой Хэкмена была Фэй Малтис, у них родились две дочери и сын. Пара прожила вместо 30 лет. В&nbsp;1991 году актер женился на пианистке Бетси Аракаве (на фото). 27 февраля 2025 года Хэкмена и его супругу нашли мертвыми в собственном доме в Санта-Фе. Причины смерти не сообщались.
Фото: Kevin Winter / Getty Images

Первой женой Хэкмена была Фэй Малтис, у них родились две дочери и сын. Пара прожила вместо 30 лет. В 1991 году актер женился на пианистке Бетси Аракаве (на фото).

27 февраля 2025 года Хэкмена и его супругу нашли мертвыми в собственном доме в Санта-Фе. Причины смерти не сообщались.

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