Один из главных крутых парней Голливуда: каким был Джин Хэкмен
Джин Хэкмен скончался в возрасте 95 лет — его нашли мертвым в собственном доме вместе с женой. РБК вспоминает жизнь и карьеру легенды Голливуда
На фото: Хэкмен в Корпусе морской пехоты США, 31 декабря 1951 года
Джин Хэкмен родился в Калифорнии в 1930 году. Его юношество было тяжелым — отец ушел из семьи, когда будущему актеру было 13 лет, вскоре скончалась мать, и мальчик жил с дальними родственниками.
«Неблагополучные семьи породили множество довольно хороших актеров», — отмечал Хэкмен в поздних интервью.
В подростковом возрасте он часто попадал в неприятности, однажды провел ночь под арестом за мелкую кражу. В 16 лет Хэкмен ушел из школы и, приписав себе пару лет, вступил в Корпус морской пехоты «в поисках приключений».
На фото: Дастин Хоффман и Джин Хэкмен в триллере «Вердикт за деньги», 2003 год
После четырех лет службы молодой человек поступил на факультет журналистики и телепроизводства в Иллинойсе, но отучился лишь полгода, решил стать актером и отправился в Нью-Йорк. Он брался за любую работу, чтобы прокормиться, и позднее назвал этот период одним из самых тяжелых в своей жизни.
В 1956 году Хэкмен вернулся в Калифорнию и поступил на курсы при театре Pasadena Playhouse. Там он познакомился с Дастином Хоффманом — педагоги невысоко ценили способности будущих лауреатов «Оскаров». Они стали близкими друзьями, но вместе появились на экране только спустя полвека — в 2003 году.
На фото: Хэкмен, Уоррен Битти и Фэй Данауэй в фильме «Бонни и Клайд», 1967 год
Первую большую роль Хэкмен получил после 30 лет — сыграл в драме «Лилит» вместе с Уорреном Битти.
Битти понравилось работать вместе и он предложил коллеге роль в фильме «Бонни и Клайд». Картина принесла Хэкмену признание критиков и номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
Звездой Хэкмена сделала роль в триллере Уильяма Фридкина «Французский связной» (French Connection, на фото кадр из фильма). За участие в картине актер получил «Оскар», «Золотой глобус» и британскую премию BAFTA. Критики писали, что Хэкмен создал «новый тип полицейского» — жестокого и мелочного, но человечного даже в своих самых ужасных проявлениях.
«Этот фильм, безусловно, помог мне в карьере, и я благодарен за него», — говорил Хэкмен о роли в 50-ю годовщины выхода ленты, кульминацию которой многие критики считают самой захватывающей погоней в истории кино.
На фото слева направо: Ракель Уэлч, Джин Хэкмен и Клорис Личмен (держит награду за лучшую женскую роль второго плана) на 44-й церемонии вручения «Оскара», 1972 год.
Еще одна важная работа в карьере Хэкмена — психологический триллер «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы. Лента получила главный приз Каннского кинофестиваля и номинацию на «Оскар».
За свою карьеру Хэкмен исполнил почти сотню ролей. Своей любимой он назвал не самую известную роль в фильме «Пугало», где снялся с Аль Пачино (на фото).
На фото: Хэкмен в 1973 году
В 1970-х Хэкмен снимался в таком темпе, что стал известен как самый трудолюбивый актер в Голливуде. Например, его работа в сиквеле «Французского связного» стала одной из четырех картин с его участием, выпущенных в 1975 году.
На фото кадр из фильма «Миссисипи в огне» Алана Паркера, 1988 год. Фильм об убийстве борцов за права человека подвергся критике за искажение реальных событий и расизм. Однако картина получила «Оскар» за лучшую операторскую работу, а Хэкмен — «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за главную роль в нем
На фото: Леонардо Ди Каприо и Хэкмен в фильме «Быстрый и мертвый», 1995 год
Опыт службы и брутальная внешность помогли Хэкмену вживаться в роли военных, разведчиков, детективов и полицейских. Би-би-си называет его одним из величайших «крутых парней» Голливуда.
На фото: кадр из фильма «Достать коротышку» с Джоном Траволта и Джином Хэкменом, 1995 год
Но Хэкмен снимался не только в боевиках, на его счету десятки комедийных ролей, например, в «Молодом Франкенштейне» и фильмах о Супермене. Больше подобных работ пришлось на закат его карьеры («Клетка для пташек», «Достать коротышку», «Сердцеедки»).
На фото: каст фильма Уэса Андерсона «Королевские Тененбаумы» — Люк Вилсон, Гвинет Пэлтроу, Джин Хэкмен, Бен Стиллер, Грант Розенмейер и Джона Мейерсон, 2001 год
Хэкмен не часто давал интервью и признавался, что старается избегать самоанализа. «Что касается моей собственной персоны, кто знает, что это такое?» — отшучивался он.
На фото: Клинт Иствуд и Джин Хэкман на 65-й церемонии вручения «Оскара», 1993 год
Хэкмен получил второй «Оскар», на этот раз за лучшую мужскую роль второго плана, в 1993 году — за оплощение шерифа из маленького городка в вестерне «Непрощенный» Клинта Иствуда.
На фото: Хэкман подписывает копию своей книги «Звезда Пердидо» в магазине Borders в Чикаго, 28 апреля 2000 года
В 2003 году Хэкмен получил «Золотой глобус» за вклад в кинематограф, а в следующем году объявил об уходе из кино. После он почти не появлялся на публике и писал книги.
«На самом деле мне нравится одиночество [в писательском деле]. В чем-то это похоже на актерскую деятельность, но это более личное, и я чувствую, что у меня больше контроля над тем, что я пытаюсь сказать и сделать», — говорил он.
Первой женой Хэкмена была Фэй Малтис, у них родились две дочери и сын. Пара прожила вместо 30 лет. В 1991 году актер женился на пианистке Бетси Аракаве (на фото).
27 февраля 2025 года Хэкмена и его супругу нашли мертвыми в собственном доме в Санта-Фе. Причины смерти не сообщались.