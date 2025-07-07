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Самоубийство Старовойта ,  
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Глава Минтранспорта и Курской области: карьера Романа Старовойта

7 июля в возрасте 53 лет погиб бывший министр транспорта Роман Старовойт
Сюжет
Самоубийство Старовойта

Утром 7 июля днем был опубликован указ президента об увольнении Романа Старовойта с должности главы Минтраспорта, а днем его тело с огнестрельным ранением обнаружили в Одинцово. Карьера чиновника — в фотогалерее РБК
Роман Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске, детство провел в Ленинградской области. В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет по специальности инженер-механик, после выпуска работал в инвестиционной сфере: сначала занимал должность исполнительного директора ОАО &laquo;Региональное инвестиционное агентство&raquo;, после&nbsp;&mdash; гендиректора компании по управлению активами негосударственного пенсионного фонда &laquo;Промышленный&raquo;, откуда ушел в 2001 году. С 2002 года был гендиректором строительной компании &laquo;Стройинвест&raquo;. В 2005 году получил работу в правительстве Санкт-Петербурга, где был сначала начальником отдела по работе с инвесторами управления инвестиционных проектов, а в 2007 году стал первым замом председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам. В 2008 году окончил Северо-Западную академию госслужбы (сейчас&nbsp;&mdash; филиал РАНХиГС) по специальности &laquo;менеджмент&raquo;.
Фото: из личного архива

Роман Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске, детство провел в Ленинградской области.

В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет по специальности инженер-механик, после выпуска работал в инвестиционной сфере: сначала занимал должность исполнительного директора ОАО «Региональное инвестиционное агентство», после — гендиректора компании по управлению активами негосударственного пенсионного фонда «Промышленный», откуда ушел в 2001 году. С 2002 года был гендиректором строительной компании «Стройинвест».

В 2005 году получил работу в правительстве Санкт-Петербурга, где был сначала начальником отдела по работе с инвесторами управления инвестиционных проектов, а в 2007 году стал первым замом председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам.

В 2008 году окончил Северо-Западную академию госслужбы (сейчас — филиал РАНХиГС) по специальности «менеджмент».

На фото: Роман Старовойт во время ввода в эксплуатацию&nbsp;автомобильной развязки &laquo;Аэропорт&raquo;, Сочи, 12 июля 2013 года. В 2010 году Старовойт перешел на должность замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры правительства России, а два года спустя стал руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Эту должность он занимал до октября 2018 года, когда на 10 дней был назначен замом министра транспорта.
Фото: Олег Нечаев / ТАСС

На фото: Роман Старовойт во время ввода в эксплуатацию автомобильной развязки «Аэропорт», Сочи, 12 июля 2013 года.

В 2010 году Старовойт перешел на должность замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры правительства России, а два года спустя стал руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Эту должность он занимал до октября 2018 года, когда на 10 дней был назначен замом министра транспорта.

В 2012 году Старовойт стал кандидатом педагогических наук, защитив диссертацию в московском университете МВД России. Также он выпускник второго потока школы губернаторов.
Фото: Екатерина Кочетова для РБК

В 2012 году Старовойт стал кандидатом педагогических наук, защитив диссертацию в московском университете МВД России. Также он выпускник второго потока школы губернаторов.

В 2015 году Старовойт стал действительным государственным советником России I класса. Он был&nbsp;награжден орденом Александра Невского, орденом Почета и орденом Дружбы.
Фото: Екатерина Кочетова для РБК

В 2015 году Старовойт стал действительным государственным советником России I класса. Он был награжден орденом Александра Невского, орденом Почета и орденом Дружбы.

Роман Старовойт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и афганским военным и политическим деятелем, генералом Абдулой-Рашидом Дустумом на церемонии открытия музыкальных фонтанов &laquo;Грозненское море&raquo; в Грозном, октябрь 2015 года.
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Роман Старовойт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и афганским военным и политическим деятелем, генералом Абдулой-Рашидом Дустумом на церемонии открытия музыкальных фонтанов «Грозненское море» в Грозном, октябрь 2015 года.

Старовойт с президентом России Владимиром Путиным во время облета транспортного перехода через Керченский пролив, 8 марта 2016 года.
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Старовойт с президентом России Владимиром Путиным во время облета транспортного перехода через Керченский пролив, 8 марта 2016 года.

Роман Старовойт, министр транспорта России&nbsp;Максим Соколов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на церемонии открытия участка автотрассы М-6 &laquo;Каспий&raquo;, Волгоградская область, сентябрь 2016 года.
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Роман Старовойт, министр транспорта России Максим Соколов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на церемонии открытия участка автотрассы М-6 «Каспий», Волгоградская область, сентябрь 2016 года.

Старовойт на открытии участка федеральной автомобильной дороги Р-254 &laquo;Иртыш&raquo; (М-51 &laquo;Байкал&raquo;), 2018 год.
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Старовойт на открытии участка федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» (М-51 «Байкал»), 2018 год.

11 октября 2018 года Старовойт был назначен врио губернатора Курской области (на фото на встрече с президентом). 8 сентября 2019 года победил на выборах губернатора с результатом 81,07%. Возглавлял область около пяти с половиной лет.
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

11 октября 2018 года Старовойт был назначен врио губернатора Курской области (на фото на встрече с президентом).

8 сентября 2019 года победил на выборах губернатора с результатом 81,07%. Возглавлял область около пяти с половиной лет.

Представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и экс-губернатор Курской области Александр Михайлов во время представления врио главы Курской области Романа Старовойта членам областного правительства, 2018 год.
Фото: пресс-служба губернатора Курской области / ТАСС

Представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и экс-губернатор Курской области Александр Михайлов во время представления врио главы Курской области Романа Старовойта членам областного правительства, 2018 год.

Старовойт на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, Курская область, 2019 год.
Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Старовойт на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, Курская область, 2019 год.

В ноябре 2020 года Старовойт вступил в партию &laquo;Единая Россия&raquo;, входил в генсовет партии. Также был членом межведомственной комиссии по историческому просвещению при президенте России.
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

В ноябре 2020 года Старовойт вступил в партию «Единая Россия», входил в генсовет партии. Также был членом межведомственной комиссии по историческому просвещению при президенте России.

В мае 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуру Старовойта на пост министра транспорта. Глава правительства&nbsp;отметил, что Старовойт &laquo;знает отрасль изнутри&raquo; и &laquo;имеет большой политический и управленческий опыт&raquo;. 14 мая Старовойт вступил в должность, сменив на посту Виталия Савельева (на фото Старовойт во время заседания Госдумы по утверждению кандидатур министров).
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В мае 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуру Старовойта на пост министра транспорта. Глава правительства отметил, что Старовойт «знает отрасль изнутри» и «имеет большой политический и управленческий опыт».

14 мая Старовойт вступил в должность, сменив на посту Виталия Савельева (на фото Старовойт во время заседания Госдумы по утверждению кандидатур министров).

Старовойт, мэр Волгограда Владимир Марченко и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров осматривают обновленный&nbsp;общественный&nbsp;транспорт, 2024 год. За время работы Старовойта министром&nbsp;траспорта произошло крушение двух танкеров и разлив мазута в Черном море, а&nbsp;из-за атак дронов в аэропортах участились задержки и отмены рейсов.
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Старовойт, мэр Волгограда Владимир Марченко и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров осматривают обновленный общественный транспорт, 2024 год.

За время работы Старовойта министром траспорта произошло крушение двух танкеров и разлив мазута в Черном море, а из-за атак дронов в аэропортах участились задержки и отмены рейсов.

Роман Старовойт&nbsp;на&nbsp;XI Международной специализированной выставке&nbsp;&laquo;Дорога 2024&raquo;, Екатеринбург, 2024 год.
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Роман Старовойт на XI Международной специализированной выставке «Дорога 2024», Екатеринбург, 2024 год.

Роман Старовойт во время Международного форума &laquo;Транспорт России&raquo; в Гостином дворе, Москва,&nbsp;2024 год. В декабре 2024 года в отставку подал губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он был назначен после ухода Старовойта&nbsp;с этой должности и был его первым заместителем. В апреле Смирнову и его помощнику предъявили обвинения в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной,&nbsp;которое&nbsp;началось еще при прошлом губернаторе. Тогда&nbsp;источники РБК сообщали, что в отношении Старовойта подозрений в хищениях не было.
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Роман Старовойт во время Международного форума «Транспорт России» в Гостином дворе, Москва, 2024 год.

В декабре 2024 года в отставку подал губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он был назначен после ухода Старовойта с этой должности и был его первым заместителем. В апреле Смирнову и его помощнику предъявили обвинения в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, которое началось еще при прошлом губернаторе. Тогда источники РБК сообщали, что в отношении Старовойта подозрений в хищениях не было.

Министр транспорта Роман Старовойт во время ПМЭФ, 2025 год. Утром 7 июля стало известно, что Старовойт освобожден от должности министра транспорта указом президента России. Причины увольнения в Кремле не пояснили, лишь&nbsp;отметили, что речь не идет об утрате доверия. Днем появилась информации о самоубийстве чиновника, его тело с огнестрельным ранением нашли вблизи личного автомобиля в подмосковном Одинцово. Старовойту было 53 года. Еще до отставки Старовойта источники РБК сообщили, что дело о мошенничестве при строительстве защитных сооружений в Курской области рано или поздно дойдет до бывшего главы&nbsp;губернии. После того, как стало известно о смерти&nbsp;чиновника, они&nbsp;рассказали, что в отношении Старовойта действительно шла&nbsp;проверка на предмет причастности к хищениям. По информации &laquo;Коммерсанта&raquo;, накануне гибели&nbsp;экс-губернатораа могли задержать и доставить на допрос.
Фото: Алексей Даничев / ТАСС

Министр транспорта Роман Старовойт во время ПМЭФ, 2025 год.

Утром 7 июля стало известно, что Старовойт освобожден от должности министра транспорта указом президента России. Причины увольнения в Кремле не пояснили, лишь отметили, что речь не идет об утрате доверия.

Днем появилась информации о самоубийстве чиновника, его тело с огнестрельным ранением нашли вблизи личного автомобиля в подмосковном Одинцово. Старовойту было 53 года.

Еще до отставки Старовойта источники РБК сообщили, что дело о мошенничестве при строительстве защитных сооружений в Курской области рано или поздно дойдет до бывшего главы губернии. После того, как стало известно о смерти чиновника, они рассказали, что в отношении Старовойта действительно шла проверка на предмет причастности к хищениям. По информации «Коммерсанта», накануне гибели экс-губернатораа могли задержать и доставить на допрос.

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Алексей Васильев, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
мультимедиа Роман Старовойт Министерство транспорта Курская область самоубийство Россия
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