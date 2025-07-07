Глава Минтранспорта и Курской области: карьера Романа Старовойта

Роман Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске, детство провел в Ленинградской области.

В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет по специальности инженер-механик, после выпуска работал в инвестиционной сфере: сначала занимал должность исполнительного директора ОАО «Региональное инвестиционное агентство», после — гендиректора компании по управлению активами негосударственного пенсионного фонда «Промышленный», откуда ушел в 2001 году. С 2002 года был гендиректором строительной компании «Стройинвест».

В 2005 году получил работу в правительстве Санкт-Петербурга, где был сначала начальником отдела по работе с инвесторами управления инвестиционных проектов, а в 2007 году стал первым замом председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам.

В 2008 году окончил Северо-Западную академию госслужбы (сейчас — филиал РАНХиГС) по специальности «менеджмент».