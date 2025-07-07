Глава Минтранспорта и Курской области: карьера Романа Старовойта
Утром 7 июля днем был опубликован указ президента об увольнении Романа Старовойта с должности главы Минтраспорта, а днем его тело с огнестрельным ранением обнаружили в Одинцово. Карьера чиновника — в фотогалерее РБК
Роман Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске, детство провел в Ленинградской области.
В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет по специальности инженер-механик, после выпуска работал в инвестиционной сфере: сначала занимал должность исполнительного директора ОАО «Региональное инвестиционное агентство», после — гендиректора компании по управлению активами негосударственного пенсионного фонда «Промышленный», откуда ушел в 2001 году. С 2002 года был гендиректором строительной компании «Стройинвест».
В 2005 году получил работу в правительстве Санкт-Петербурга, где был сначала начальником отдела по работе с инвесторами управления инвестиционных проектов, а в 2007 году стал первым замом председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам.
В 2008 году окончил Северо-Западную академию госслужбы (сейчас — филиал РАНХиГС) по специальности «менеджмент».
На фото: Роман Старовойт во время ввода в эксплуатацию автомобильной развязки «Аэропорт», Сочи, 12 июля 2013 года.
В 2010 году Старовойт перешел на должность замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры правительства России, а два года спустя стал руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Эту должность он занимал до октября 2018 года, когда на 10 дней был назначен замом министра транспорта.
В 2012 году Старовойт стал кандидатом педагогических наук, защитив диссертацию в московском университете МВД России. Также он выпускник второго потока школы губернаторов.
В 2015 году Старовойт стал действительным государственным советником России I класса. Он был награжден орденом Александра Невского, орденом Почета и орденом Дружбы.
Роман Старовойт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и афганским военным и политическим деятелем, генералом Абдулой-Рашидом Дустумом на церемонии открытия музыкальных фонтанов «Грозненское море» в Грозном, октябрь 2015 года.
Старовойт с президентом России Владимиром Путиным во время облета транспортного перехода через Керченский пролив, 8 марта 2016 года.
Роман Старовойт, министр транспорта России Максим Соколов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на церемонии открытия участка автотрассы М-6 «Каспий», Волгоградская область, сентябрь 2016 года.
Старовойт на открытии участка федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» (М-51 «Байкал»), 2018 год.
11 октября 2018 года Старовойт был назначен врио губернатора Курской области (на фото на встрече с президентом).
8 сентября 2019 года победил на выборах губернатора с результатом 81,07%. Возглавлял область около пяти с половиной лет.
Представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и экс-губернатор Курской области Александр Михайлов во время представления врио главы Курской области Романа Старовойта членам областного правительства, 2018 год.
Старовойт на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, Курская область, 2019 год.
В ноябре 2020 года Старовойт вступил в партию «Единая Россия», входил в генсовет партии. Также был членом межведомственной комиссии по историческому просвещению при президенте России.
В мае 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуру Старовойта на пост министра транспорта. Глава правительства отметил, что Старовойт «знает отрасль изнутри» и «имеет большой политический и управленческий опыт».
14 мая Старовойт вступил в должность, сменив на посту Виталия Савельева (на фото Старовойт во время заседания Госдумы по утверждению кандидатур министров).
Старовойт, мэр Волгограда Владимир Марченко и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров осматривают обновленный общественный транспорт, 2024 год.
За время работы Старовойта министром траспорта произошло крушение двух танкеров и разлив мазута в Черном море, а из-за атак дронов в аэропортах участились задержки и отмены рейсов.
Роман Старовойт на XI Международной специализированной выставке «Дорога 2024», Екатеринбург, 2024 год.
Роман Старовойт во время Международного форума «Транспорт России» в Гостином дворе, Москва, 2024 год.
В декабре 2024 года в отставку подал губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он был назначен после ухода Старовойта с этой должности и был его первым заместителем. В апреле Смирнову и его помощнику предъявили обвинения в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, которое началось еще при прошлом губернаторе. Тогда источники РБК сообщали, что в отношении Старовойта подозрений в хищениях не было.
Министр транспорта Роман Старовойт во время ПМЭФ, 2025 год.
Утром 7 июля стало известно, что Старовойт освобожден от должности министра транспорта указом президента России. Причины увольнения в Кремле не пояснили, лишь отметили, что речь не идет об утрате доверия.
Днем появилась информации о самоубийстве чиновника, его тело с огнестрельным ранением нашли вблизи личного автомобиля в подмосковном Одинцово. Старовойту было 53 года.
Еще до отставки Старовойта источники РБК сообщили, что дело о мошенничестве при строительстве защитных сооружений в Курской области рано или поздно дойдет до бывшего главы губернии. После того, как стало известно о смерти чиновника, они рассказали, что в отношении Старовойта действительно шла проверка на предмет причастности к хищениям. По информации «Коммерсанта», накануне гибели экс-губернатораа могли задержать и доставить на допрос.
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