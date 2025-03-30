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Умер Ричард Чемберлен, звезда сериала «Сегун»

На 91-м году жизни умер американский актер Ричард Чемберлен

Ричард Чемберлен в своём доме на Мауи, Гавайи, 2007&nbsp;г.
Ричард Чемберлен&nbsp;в&nbsp;телесериале &laquo;Доктор Килдэр&raquo;, 1963 г.
Ричард Чемберлен, 1965 г.
Ричард Чемберлен&nbsp;во время съёмок фильма&nbsp;&laquo;Юлий Цезарь&raquo;, 12 июня 1969 г.
Ричард Чемберлен&nbsp;на телевизионных съёмках в роли Гамлета, 20 мая 1970 г.
Ричард Чемберлен, 11 августа 1972 г.
Рэйчел Уорд и Ричард Чемберлен в телевизионном сериале &laquo;Поющие в терновнике&raquo;, 1983&nbsp;г.
Ричард Чемберлен&nbsp;в фильме&nbsp;&laquo;Копи царя Соломона&raquo;, в 1985 г.
Ричард Чемберлен в фильме &laquo;Ночь охотника&raquo;, 1991 г.
Ричард Чемберлен в своём доме на Мауи, Гавайи, 2007&nbsp;г.
Ричард Чемберлен&nbsp;в&nbsp;телесериале &laquo;Доктор Килдэр&raquo;, 1963 г.
Ричард Чемберлен, 1965 г.
Ричард Чемберлен&nbsp;во время съёмок фильма&nbsp;&laquo;Юлий Цезарь&raquo;, 12 июня 1969 г.
Ричард Чемберлен&nbsp;на телевизионных съёмках в роли Гамлета, 20 мая 1970 г.
Ричард Чемберлен, 11 августа 1972 г.
Рэйчел Уорд и Ричард Чемберлен в телевизионном сериале &laquo;Поющие в терновнике&raquo;, 1983&nbsp;г.
Ричард Чемберлен&nbsp;в фильме&nbsp;&laquo;Копи царя Соломона&raquo;, в 1985 г.
Ричард Чемберлен в фильме &laquo;Ночь охотника&raquo;, 1991 г.
Ричард Чемберлен в своём доме на Мауи, Гавайи, 2007 г.
Ричард Чемберлен в телесериале «Доктор Килдэр», 1963 г.
Ричард Чемберлен, 1965 г.
(Фото: Joe Shere / Reuters)
Ричард Чемберлен во время съёмок фильма «Юлий Цезарь», 12 июня 1969 г.
(Фото: David Cairns/Daily Express / Hulton Archive / Getty Images)
Ричард Чемберлен на телевизионных съёмках в роли Гамлета, 20 мая 1970 г.
(Фото: McCarthy / Daily Express / Getty Images)
Ричард Чемберлен, 11 августа 1972 г.
(Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images)
Рэйчел Уорд и Ричард Чемберлен в телевизионном сериале «Поющие в терновнике», 1983 г.
(Фото: Hulton Archive / Getty Images)
Ричард Чемберлен в фильме «Копи царя Соломона», в 1985 г.
(Фото: KPA / Global Look Press)
Ричард Чемберлен в фильме «Ночь охотника», 1991 г.
(Фото: IFTN / imago-images.de / Global Look Press)

Умер американский актер Ричард Чемберлен, известный своими работами в сериалах «Сегун» и «Поющие в терновнике», сообщает издание Variety со ссылкой на пресс-секретаря актера Харлана Болла. Ему было 90 лет.

Как рассказал Болл, Чемберлен умер в субботу, 29 марта, в 23:15 по местному времени (30 марта 12:15 мск) из-за осложнений после перенесенного инсульта.

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Дэнис Арндт в 2016 году

Чемберлен родился 31 марта 1934 года в Лос-Анджелесе. Его дебют в кино состоялся в 1960 году в фильме ужасов «Тайна пурпурного рифа», а первым крупным студийным фильмом Чемберлена стал «Гром барабанов».

В начале 1960-х годов компания MGM заключила с молодым актером контракт, ему досталась роль доктора Килдэра в одноименном сериале, который сразу стал хитом. В принесшем Чемберлену известность сериале «Сегун» он снялся в 1980 году.

Помимо актерской деятельности, пения и живописи он был экоактивистом, в том числе выступал за спасение реки Туолумн в Сакраменто и Вашингтоне. Благодаря его усилиям река попала под защиту Национальной системы диких и живописных рек США.

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