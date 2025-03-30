Умер Ричард Чемберлен, звезда сериала «Сегун»
Умер американский актер Ричард Чемберлен, известный своими работами в сериалах «Сегун» и «Поющие в терновнике», сообщает издание Variety со ссылкой на пресс-секретаря актера Харлана Болла. Ему было 90 лет.
Как рассказал Болл, Чемберлен умер в субботу, 29 марта, в 23:15 по местному времени (30 марта 12:15 мск) из-за осложнений после перенесенного инсульта.
Чемберлен родился 31 марта 1934 года в Лос-Анджелесе. Его дебют в кино состоялся в 1960 году в фильме ужасов «Тайна пурпурного рифа», а первым крупным студийным фильмом Чемберлена стал «Гром барабанов».
В начале 1960-х годов компания MGM заключила с молодым актером контракт, ему досталась роль доктора Килдэра в одноименном сериале, который сразу стал хитом. В принесшем Чемберлену известность сериале «Сегун» он снялся в 1980 году.
Помимо актерской деятельности, пения и живописи он был экоактивистом, в том числе выступал за спасение реки Туолумн в Сакраменто и Вашингтоне. Благодаря его усилиям река попала под защиту Национальной системы диких и живописных рек США.
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