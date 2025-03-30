Умер Ричард Чемберлен, звезда сериала «Сегун»

На 91-м году жизни умер американский актер Ричард Чемберлен

Ричард Чемберлен в своём доме на Мауи, Гавайи, 2007 г. Ричард Чемберлен в телесериале «Доктор Килдэр», 1963 г. Ричард Чемберлен, 1965 г. (Фото: Joe Shere / Reuters) Ричард Чемберлен во время съёмок фильма «Юлий Цезарь», 12 июня 1969 г. (Фото: David Cairns/Daily Express / Hulton Archive / Getty Images) Ричард Чемберлен на телевизионных съёмках в роли Гамлета, 20 мая 1970 г. (Фото: McCarthy / Daily Express / Getty Images) Ричард Чемберлен, 11 августа 1972 г. (Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images) Рэйчел Уорд и Ричард Чемберлен в телевизионном сериале «Поющие в терновнике», 1983 г. (Фото: Hulton Archive / Getty Images) Ричард Чемберлен в фильме «Копи царя Соломона», в 1985 г. (Фото: KPA / Global Look Press) Ричард Чемберлен в фильме «Ночь охотника», 1991 г. (Фото: IFTN / imago-images.de / Global Look Press)

Умер американский актер Ричард Чемберлен, известный своими работами в сериалах «Сегун» и «Поющие в терновнике», сообщает издание Variety со ссылкой на пресс-секретаря актера Харлана Болла. Ему было 90 лет.

Как рассказал Болл, Чемберлен умер в субботу, 29 марта, в 23:15 по местному времени (30 марта 12:15 мск) из-за осложнений после перенесенного инсульта.

Чемберлен родился 31 марта 1934 года в Лос-Анджелесе. Его дебют в кино состоялся в 1960 году в фильме ужасов «Тайна пурпурного рифа», а первым крупным студийным фильмом Чемберлена стал «Гром барабанов».

В начале 1960-х годов компания MGM заключила с молодым актером контракт, ему досталась роль доктора Килдэра в одноименном сериале, который сразу стал хитом. В принесшем Чемберлену известность сериале «Сегун» он снялся в 1980 году.

Помимо актерской деятельности, пения и живописи он был экоактивистом, в том числе выступал за спасение реки Туолумн в Сакраменто и Вашингтоне. Благодаря его усилиям река попала под защиту Национальной системы диких и живописных рек США.