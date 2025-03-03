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Вдова Сайтиева заявила, что перед смертью он выпал из окна

Вдова Бувайсара Сайтиева заявила, что в день смерти он выпал из окна
Сайтиев умер 2 марта в возрасте 49 лет. Его вдова Индира заявила, что оставила мужа дома с братом и детьми и через некоторое время он выпал из окна второго этажа, получив травмы таза и ребер. Правоохранители начали проверку
Бувайсар Сайтиев
Бувайсар Сайтиев (Фото: Александр Нагорный / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев перед смертью выпал из окна квартиры на втором этаже, сказала «МК» вдова спортсмена Индира Сайтиева, отметив, что не понимает, как это произошло.

Ранее в понедельник о возможном падении Сайтиева сообщил телеграм-канал Baza, указав, что квартира была на третьем этаже в доме на Минской улице в Москве.

Индира Сайтиева рассказала, что вышла из дома около 11 часов утра, в квартире оставались муж и его брат, а также двое детей.

«Это случилось в спальне. Вообще у нас пятикомнатная квартира, окна большие, панорамные, но не откидные. Думаю, это просто несчастный случай», — сказала вдова спортсмена. По ее словам, у Сайтиева после падения были травма таза и переломы ребер. «Высота небольшая, так что травмы не такие сильные», — добавила она.

Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что организована проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СК России по Москве и в департамент здравоохранения Москвы.

Кадыров объявил в Чечне трехдневный траур в связи со смертью Сайтиева
Спорт
Бувайсар Сайтиев

Исполнительный директор Федерации вольной борьбы Дагестана Махмуд Магомедов накануне заявил «Спорт-Экспрессу», что у Сайтиева «были проблемы с сердцем», а «до этого он лечил легкие». О кардиологических проблемах борца также писал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Сайтиеву было 49 лет, его похоронят в Дагестане. В Чечне из-за его смерти объявили трехдневный траур.

Сайтиев выиграл Олимпиады в Атланте, Афинах и Пекине, по шесть раз победил на чемпионатах мира и Европы.

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Теги
Анна Сатдинова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
вольная борьба Бувайсар Сайтиев
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