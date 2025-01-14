Ректор Школы-студии МХАТ сообщил об отказе Добровольской от хосписа

Евгения Добровольская (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Скончавшаяся народная артистка России Евгения Добровольская, похороны которой пройдут сегодня, отказалась от хосписа, она отмечала свой 60-летний юбилей в больнице. Об этом сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, его слова с церемонии прощания передает «РИА Новости».

«Она не согласилась быть в хосписе. Она хотела быть в больнице. Врачи пытались спасти ее, но не смогли», — сказал Золотовицкий.

В день рождения Добровольская попросила коллег, которые приехали ее поздравить, привезти рояль, чтобы петь песни и читать стихи, добавил он.

Добровольская умерла 10 января. Ей было 60 лет. В МХТ сообщали, что актриса последний год «боролась с тяжелой болезнью».

Добровольская родилась в 1964 году. Она училась в ГИТИСе, где окончила курс Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова. Актриса играла в МХАТ им. М. Горького, театре Олега Табакова и «Современнике-2». С 1991 года стала выступать в МХТ им. А.П. Чехова. На телевидении и в кино она запомнилась ролями в «Королеве Марго», «Время года зима» и «Небесном суде».

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Прощание с Добровольской проходит 14 января на основной сцене МХТ им. Чехова. Оно началось в 10:00. В 13:00 состоится отпевание в храме Святителя Николая на Трех Горах.

Народную артистку похоронят на Троекуровском кладбище.