Сталинские репрессии, мафия и тьма над Ершалаимом: о чем снимал Юрий Кара
16 июля в возрасте 70 лет скончался от инфаркта режиссер Юрий Кара. Дипломной работой «Завтра была война» он открыл для советского зрителя тему сталинских репрессий, а лидер проката «Воры в законе» стал первым фильмом в СССР о мафии. Карьера Кары — в фотогалерее РБК
Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Сталино (ныне Донецк) в семье кандидата физико-математических наук и учительницы младших классов. Пошел по стопам отца и сначала отучился в физико-математической школе, а потом переехал в столицу, где в 1978 году окончил физико-химический факультет Московского института стали и сплавов. После вуза по распределению работал три года инженером-радиофизиком в родном городе в научно-исследовательском институте, где, как отец, стал кандидатом физико-математических наук.
На фото: Юрий Кара и оператор Вадим Семеновых на съемках фильма по роману Фазиля Искандера «Пиры Валтасара», 1989 год.
Вдохновившись примером товарища Юрия Мороза, который из физмат-школы поступил в школу-студию МХАТ, и походив с ним на лекции, Юрий Кара решил стать кинорежиссером (Юрий Мороз умер за два дня до смерти Кары).
Сначала Кара планировал пойти к Ролану Быкову на Высшие курсы сценаристов и режиссеров, но, когда Быков отказался от преподавания, понес документы во ВГИК в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Кара не надеялся поступить, мест было всего шесть, но одно из них в последний момент освободилось, и Кару взяли.
В 1987 году в качестве дипломной работы Кара снял экранизацию повести Бориса Васильева о сталинских репрессиях «Завтра была война» (на фото кадр из фильма). По воспоминаниям Кары, когда Васильев увидел первый отснятый материал, он расплакался и обнял начинающего режиссера. Работа принесла ему первый успех и до сих пор, согласно рейтингу «Кинопоиска», остается его лучшим фильмом. За него Кара получил Золотую медаль имени А. Довженко, а также несколько призов на международных кинофестивалях.
Всего в кресле режиссера Юрий Кара снял 14 фильмов, среди которых две экранизации произведений Фазиля Искандера «Воры в законе» 1988 года (кадр на фото) и «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» 1989 года.
Первый стал дебютом для актрисы Анны Самохиной, в нем рассказывалось о главе абхазской мафии и девушке, которая сбежала из дома и стала его любовницей. Сам режиссер называл фильм «историей про Кармен». Лента была воспринята неоднозначно, в советской прессе о режиссере писали как о «камикадзе»: «Он решил поработать на ту вечно позорную область искусства, что именуется массовой культурой. Которая и есть конъюнктура, коммерция, кич». А массовой аудитории фильм нравился — он стал лидером проката, за год число зрителей достигло 39,4 млн человек.
О начале работы над картиной «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» (на фото кадр со съемок), Кара вспоминал так: «Мы первыми рассказали о мафии, а теперь первыми решили рассказать о Сталине».
Найти актера на роль советского вождя было трудно, многие отказывались, Вахтанг Кикабидзе, например, прямо сказал, что у него в сталинские времена пострадали родственники. В итоге образ генералиссимуса воплотил Алексей Петренко, талант которого в сочетании с гротескным сюжетом Искандера дал режиссеру «одновременно и зловещего, и смешного персонажа».
После фильма о Сталине Кара обратился к сюжету Михаила Булгакова о Мастере и Маргарите. «Я не отдавал себе отчета, в какие глубины нырнул, — вспоминал режиссер. — Понимание пришло позже. Раз десять собирался бросить, но какая-то сила вытягивала за шкирку из пропасти, находились и новые спонсоры, и артисты». Роль Мастера играл Виктор Раков, Маргариты — Анастасия Вертинская (на фото), Иешуа — Николай Бурляев, Воланда — Валентин Гафт (это был третий фильм режиссера, в котором Гафт играл главные роли).
Хотя это была первая снятая экранизация романа, на экраны она вышла только спустя почти двадцать лет. Сначала возникли разногласия с продюсерами, потом — с наследниками Булгакова. Многосерийная адаптация Владимира Бортко вышла раньше, Кара говорил о ней так: «И это скорее радиопостановка, а не кино: они добросовестно экранизировали весь текст». Еще критичнее режиссер отзывался о «примитивной» трактовке романа в экранизации 2023 года, в которой «вся христианская тема романа — это так, просто театральная постановка».
После «Мастера и Маргариты» Кара выпустил два мини-сериала: «Звезда эпохи» и «Репортеры», а также картины «Я — кукла», «Интересные мужчины» (на фото во время съемок) и «Гамлет XXI века». Последний фильм режиссера «Главный» про Сергея Королёва вышел в 2015 году. В 2020 году Кара рассказывал, что у него лежат двадцать разработанных проектов, под которые он не может найти деньги. Ни один из них реализовать не удалось.
В 2005 году Кара получил звание «Заслуженный деятель искусств России», в 2015 году — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2022 году — орден «За заслуги в культуре и искусстве»
Юрий Кара (справа) на съемках фильма «Гамлет XXI века», 2007 год.
Одним из нереализованных проектов Кары стал фильм по роману Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры», который режиссер хотел снимать в космосе. Из-за разногласий продюсеров деньги выделены не были. Продюсированием картины тогда занимался, среди прочих, Константин Эрнст, который позже работал над фильмом «Вызов», снятом на борту МКС.
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