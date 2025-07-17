Сталинские репрессии, мафия и тьма над Ершалаимом: о чем снимал Юрий Кара

На фото: Юрий Кара и оператор Вадим Семеновых на съемках фильма по роману Фазиля Искандера «Пиры Валтасара», 1989 год.

Вдохновившись примером товарища Юрия Мороза, который из физмат-школы поступил в школу-студию МХАТ, и походив с ним на лекции, Юрий Кара решил стать кинорежиссером (Юрий Мороз умер за два дня до смерти Кары).

Сначала Кара планировал пойти к Ролану Быкову на Высшие курсы сценаристов и режиссеров, но, когда Быков отказался от преподавания, понес документы во ВГИК в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Кара не надеялся поступить, мест было всего шесть, но одно из них в последний момент освободилось, и Кару взяли.