Умер актер Владимир Симонов. За что его любила вся страна
В возрасте 68 лет ушел из жизни народный артист Владимир Симонов. Он сыграл почти все главные роли классического репертуара театра, а в его фильмографии больше 150 работ. Причиной смерти актера стало хроническое заболевание, которое развилось на фоне артериальной гипертензии. Каким его запомнит вся страна — в фотогалерее РБК
Спектакль по пьесе Жана Батиста Мольера «Тартюф». В роли Валера — Симонов. 1989 год
Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Куйбышевской (теперь — Самарской) области. Интерес к сцене у будущего артиста пробудила поездка в Ленинград, где он посетил БДТ и Пушкинский театр. «Посмотрев три спектакля, я заболел театром. Иначе не скажешь», — делился Симонов.
Окончив школу, он отправился покорять столицу, но не смог поступить в Щукинское училище с первой попытки. Симонов вернулся домой и два года отучился на отделении режиссуры народного театра в Куйбышевском институте культуры. А после ему все же удалось поступить в Щукинское училище на курс Казанской.
Актеры Дмитрий Кравцов в роли Бригеллы и Владимир Симонов в роли Тартальи после репетиций в театре Вахтангова, 12 ноября 1991 года
Творческий путь Симонова начался в театре Вахтангова. После приглашения Олега Ефремова актер на шесть лет перешел во МХАТ, но в 1989 году вернулся в вахтанговскую труппу. За годы карьеры он переиграл множество ключевых ролей мировой классики от «Принцессы Турандот» до «Отелло» и «Дяди Вани».
Спектакль «Дядя Ваня», Московский театр Et Сetera, 1993 год
По мнению Симонова, актер должен быть в силах воплотить любой образ — «от клопа до лунохода, от раковины до розетки». «Во мне до сих пор это крепко сидит: надо и в кино, и в театре сделать что-то такое, чтобы вызвать невольную реакцию: «Как он это делает?» Вот это для меня — наивысшая цель и похвала», — говорил он.
Премьера антрепризного спектакля «Имаго» на сцене МХАТ им. Чехова, 2002 год
В кино Симонов дебютировал в 1981 году, исполнив роль лейтенанта Володьки в картине «Сашка». Его фильмография насчитывает более сотни работ, в том числе в фильмах и сериалах «Граница: Таежный роман», «Одиноким предоставляется общежитие», «Остановка по требованию», «Достоевский», «Каменская».
На сцене театра Et Cetera, 2005 год
Сам актер скромно оценивал свои достижения в кино. «С театром-то еще более-менее. А с кино? Не думаю, что там я состоялся. Да, у меня много фильмов. Но, может, я просто человек такой, что даже если завтра сыграю что-то выдающееся и получу какого-нибудь «Оскара», так и останется ощущение, что у меня еще все впереди. Сейчас я живу именно с таким чувством, что вся самая интересная штуковина — впереди», — признавался он в интервью.
Прогон спектакля «Мелкий бес» на сцене Театра Вахтангова, 2007 год
Симонов говорил, что театр давал ему «ощущение жизни и смысла», а кино было «средством для поддержания этого смысла». На вопрос о жизненном кредо народный артист отвечал просто: «Думай о лучшем, но всегда будь готов к худшему».
Симонов в спектакле «Троил и Крессида» в постановке Римаса Туминаса в Театре имени Вахтангова, 2008 год
Симонов стал народным артистом России в 2001 году. «Помню, что опоздал на вручение, потому что пробки были жуткие. Тогдашний министр культуры Михаил Швыдкой говорит мне: «Что ж ты, елки-палки?» — вспоминал он. Среди его других наград — ордена Дружбы и Почета.
Предпремьерный прогон спектакля «Дядя Ваня», 2009 год
Симонов также лауреат Российской национальной актерской премии «Фигаро» им. Андрея Миронова в категории «Лучшие из лучших» (2012), а также театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая мужская роль» (2016, «Минетти»).
Владимир Симонов в роли Минетти, за которую он получил «Хрустальную Турандот»
Владимир Симонов в роли Ромула и Артем Пархоменко в роли Пирама в спектакле по пьесе Фридриха Дюрренматта «Ромул Великий», 2021 год
О смерти Симонова стало известно 9 ноября. Актеру было 68 лет. Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что причиной стала сердечная недостаточность.
В 2024 году актер обратился в больницу с кашлем, в процессе обследования врачи выявили у него высокое давление. Сердце артиста работало с перегрузкой, а работа сердечно-сосудистой системы была нарушена. Бывшая подруга Симонова в разговоре с «Московским комсомольцем» рассказала, что у актера регулярно возникали проблемы с давлением и сердцем. По ее словам, у народного артиста России была хроническая бессонница.
Несмотря на болезнь, Симонов активно готовился к спектаклям: 12 ноября он должен был участвовать в постановке «Война и мир».
