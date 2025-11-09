 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер актер Владимир Симонов. За что его любила вся страна

Стала известна возможная причина смерти актера Владимира Симонова

В возрасте 68 лет ушел из жизни народный артист Владимир Симонов. Он сыграл почти все главные роли классического репертуара театра, а в его фильмографии больше 150 работ. Причиной смерти актера стало хроническое заболевание, которое развилось на фоне артериальной гипертензии. Каким его запомнит вся страна — в фотогалерее РБК
Спектакль по пьесе Жана Батиста Мольера &laquo;Тартюф&raquo;. В роли Валера&nbsp;&mdash; Симонов. 1989 год Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Куйбышевской (теперь&nbsp;&mdash; Самарской) области. Интерес к сцене у будущего артиста пробудила поездка в Ленинград, где он посетил БДТ и Пушкинский театр. &laquo;Посмотрев три спектакля, я заболел театром. Иначе не скажешь&raquo;,&nbsp;&mdash; делился Симонов. Окончив школу, он отправился покорять столицу, но не смог поступить в Щукинское училище с первой попытки. Симонов вернулся домой и два года отучился на отделении режиссуры народного театра в Куйбышевском институте культуры. А после ему все&nbsp;же удалось поступить в Щукинское училище на курс Казанской.
Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Спектакль по пьесе Жана Батиста Мольера «Тартюф». В роли Валера — Симонов. 1989 год

Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Куйбышевской (теперь — Самарской) области. Интерес к сцене у будущего артиста пробудила поездка в Ленинград, где он посетил БДТ и Пушкинский театр. «Посмотрев три спектакля, я заболел театром. Иначе не скажешь», — делился Симонов.

Окончив школу, он отправился покорять столицу, но не смог поступить в Щукинское училище с первой попытки. Симонов вернулся домой и два года отучился на отделении режиссуры народного театра в Куйбышевском институте культуры. А после ему все же удалось поступить в Щукинское училище на курс Казанской.

Актеры Дмитрий Кравцов в роли Бригеллы&nbsp;и Владимир Симонов в роли Тартальи после репетиций в театре Вахтангова, 12 ноября 1991 года Творческий путь Симонова начался в театре Вахтангова. После приглашения Олега Ефремова актер на шесть лет перешел во МХАТ, но в 1989 году вернулся в вахтанговскую труппу. За годы карьеры он переиграл множество ключевых ролей мировой классики от &laquo;Принцессы Турандот&raquo; до &laquo;Отелло&raquo; и &laquo;Дяди Вани&raquo;.
Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС

Актеры Дмитрий Кравцов в роли Бригеллы и Владимир Симонов в роли Тартальи после репетиций в театре Вахтангова, 12 ноября 1991 года

Творческий путь Симонова начался в театре Вахтангова. После приглашения Олега Ефремова актер на шесть лет перешел во МХАТ, но в 1989 году вернулся в вахтанговскую труппу. За годы карьеры он переиграл множество ключевых ролей мировой классики от «Принцессы Турандот» до «Отелло» и «Дяди Вани».

Спектакль &laquo;Дядя Ваня&raquo;, Московский театр Et Сetera, 1993 год По мнению Симонова, актер должен быть в силах воплотить любой образ&nbsp;&mdash; &laquo;от клопа до лунохода, от раковины до розетки&raquo;. &laquo;Во мне до сих пор это крепко сидит: надо и в кино, и в театре сделать что-то такое, чтобы вызвать невольную реакцию: &laquo;Как он это делает?&raquo;&nbsp;Вот это для меня&nbsp;&mdash; наивысшая цель и похвала&raquo;,&nbsp;&mdash; говорил он.
Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Спектакль «Дядя Ваня», Московский театр Et Сetera, 1993 год

По мнению Симонова, актер должен быть в силах воплотить любой образ — «от клопа до лунохода, от раковины до розетки». «Во мне до сих пор это крепко сидит: надо и в кино, и в театре сделать что-то такое, чтобы вызвать невольную реакцию: «Как он это делает?» Вот это для меня — наивысшая цель и похвала», — говорил он.

Премьера антрепризного спектакля &laquo;Имаго&raquo; на сцене МХАТ&nbsp;им. Чехова, 2002 год В кино Симонов дебютировал в 1981 году, исполнив роль лейтенанта Володьки в картине &laquo;Сашка&raquo;. Его фильмография насчитывает более сотни работ, в том числе в фильмах и сериалах &laquo;Граница: Таежный роман&raquo;, &laquo;Одиноким предоставляется общежитие&raquo;, &laquo;Остановка по требованию&raquo;, &laquo;Достоевский&raquo;, &laquo;Каменская&raquo;.
Фото: Татьяна Балашова / ТАСС

Премьера антрепризного спектакля «Имаго» на сцене МХАТ им. Чехова, 2002 год

В кино Симонов дебютировал в 1981 году, исполнив роль лейтенанта Володьки в картине «Сашка». Его фильмография насчитывает более сотни работ, в том числе в фильмах и сериалах «Граница: Таежный роман», «Одиноким предоставляется общежитие», «Остановка по требованию», «Достоевский», «Каменская».

На сцене театра Et Cetera, 2005 год Сам актер скромно оценивал свои достижения в кино. &laquo;С театром-то еще&nbsp;более-менее. А с кино? Не думаю, что там я состоялся. Да, у меня много фильмов. Но, может, я просто человек такой, что даже если завтра сыграю что-то выдающееся и получу какого-нибудь &laquo;Оскара&raquo;, так и останется ощущение, что у меня еще&nbsp;все&nbsp;впереди. Сейчас я живу именно с таким чувством, что вся самая интересная штуковина&nbsp;&mdash; впереди&raquo;,&nbsp;&mdash; признавался он в интервью.
Фото: Александр Куров / ТАСС

На сцене театра Et Cetera, 2005 год

Сам актер скромно оценивал свои достижения в кино. «С театром-то еще более-менее. А с кино? Не думаю, что там я состоялся. Да, у меня много фильмов. Но, может, я просто человек такой, что даже если завтра сыграю что-то выдающееся и получу какого-нибудь «Оскара», так и останется ощущение, что у меня еще все впереди. Сейчас я живу именно с таким чувством, что вся самая интересная штуковина — впереди», — признавался он в интервью.

Прогон спектакля &laquo;Мелкий бес&raquo; на сцене Театра Вахтангова, 2007 год Симонов говорил, что театр давал ему &laquo;ощущение жизни и смысла&raquo;, а кино было &laquo;средством для поддержания этого смысла&raquo;.&nbsp;На вопрос о жизненном кредо народный артист&nbsp;отвечал просто: &laquo;Думай о лучшем, но всегда будь готов к худшему&raquo;.
Фото: Александр Саверкин / ТАСС

Прогон спектакля «Мелкий бес» на сцене Театра Вахтангова, 2007 год

Симонов говорил, что театр давал ему «ощущение жизни и смысла», а кино было «средством для поддержания этого смысла». На вопрос о жизненном кредо народный артист отвечал просто: «Думай о лучшем, но всегда будь готов к худшему».

Симонов в спектакле &laquo;Троил и Крессида&raquo; в постановке Римаса Туминаса в Театре имени Вахтангова, 2008 год Симонов стал народным артистом России в 2001 году. &laquo;Помню, что опоздал на вручение, потому что пробки были жуткие. Тогдашний министр культуры Михаил Швыдкой говорит мне: &laquo;Что&nbsp;ж ты, елки-палки?&raquo;&nbsp;&mdash; вспоминал он. Среди его других наград&nbsp;&mdash; ордена&nbsp;Дружбы и Почета.
Фото: Олег Дьяченко / ТАСС

Симонов в спектакле «Троил и Крессида» в постановке Римаса Туминаса в Театре имени Вахтангова, 2008 год

Симонов стал народным артистом России в 2001 году. «Помню, что опоздал на вручение, потому что пробки были жуткие. Тогдашний министр культуры Михаил Швыдкой говорит мне: «Что ж ты, елки-палки?» — вспоминал он. Среди его других наград — ордена Дружбы и Почета.

Предпремьерный прогон спектакля &laquo;Дядя Ваня&raquo;, 2009 год Симонов&nbsp;также лауреат Российской национальной актерской премии &laquo;Фигаро&raquo; им. Андрея Миронова в категории &laquo;Лучшие из лучших&raquo; (2012), а также театральной премии &laquo;Хрустальная Турандот&raquo; в номинации &laquo;Лучшая мужская роль&raquo; (2016, &laquo;Минетти&raquo;).
Фото: Александр Куров / ТАСС

Предпремьерный прогон спектакля «Дядя Ваня», 2009 год

Симонов также лауреат Российской национальной актерской премии «Фигаро» им. Андрея Миронова в категории «Лучшие из лучших» (2012), а также театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая мужская роль» (2016, «Минетти»).

Владимир Симонов в роли Минетти, за которую он получил &laquo;Хрустальную Турандот&raquo;
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Владимир Симонов в роли Минетти, за которую он получил «Хрустальную Турандот»

Владимир Симонов в роли Ромула и Артем Пархоменко в роли Пирама в спектакле по пьесе Фридриха Дюрренматта &laquo;Ромул Великий&raquo;, 2021 год О смерти Симонова стало известно 9 ноября. Актеру было 68 лет. Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что причиной стала сердечная недостаточность. В 2024 году актер обратился в больницу с кашлем, в процессе обследования врачи выявили у него высокое давление. Сердце артиста работало с перегрузкой, а работа сердечно-сосудистой системы была нарушена. Бывшая подруга Симонова в разговоре с &laquo;Московским комсомольцем&raquo; рассказала, что у актера регулярно возникали проблемы с давлением и сердцем. По ее словам, у народного артиста России была хроническая бессонница. Несмотря на болезнь, Симонов активно готовился к спектаклям: 12 ноября он должен был участвовать в постановке &laquo;Война и мир&raquo;.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Владимир Симонов в роли Ромула и Артем Пархоменко в роли Пирама в спектакле по пьесе Фридриха Дюрренматта «Ромул Великий», 2021 год

О смерти Симонова стало известно 9 ноября. Актеру было 68 лет. Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что причиной стала сердечная недостаточность.

В 2024 году актер обратился в больницу с кашлем, в процессе обследования врачи выявили у него высокое давление. Сердце артиста работало с перегрузкой, а работа сердечно-сосудистой системы была нарушена. Бывшая подруга Симонова в разговоре с «Московским комсомольцем» рассказала, что у актера регулярно возникали проблемы с давлением и сердцем. По ее словам, у народного артиста России была хроническая бессонница.

Несмотря на болезнь, Симонов активно готовился к спектаклям: 12 ноября он должен был участвовать в постановке «Война и мир».

