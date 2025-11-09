Умер актер Владимир Симонов. За что его любила вся страна

Спектакль по пьесе Жана Батиста Мольера «Тартюф». В роли Валера — Симонов. 1989 год

Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Куйбышевской (теперь — Самарской) области. Интерес к сцене у будущего артиста пробудила поездка в Ленинград, где он посетил БДТ и Пушкинский театр. «Посмотрев три спектакля, я заболел театром. Иначе не скажешь», — делился Симонов.

Окончив школу, он отправился покорять столицу, но не смог поступить в Щукинское училище с первой попытки. Симонов вернулся домой и два года отучился на отделении режиссуры народного театра в Куйбышевском институте культуры. А после ему все же удалось поступить в Щукинское училище на курс Казанской.