Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова
Умерла актриса, народная артистка России, Наталья Тенякова, сообщил МХТ имени Чехова.
«Потеря фундаментальная, подкашивающая», — сообщили в театре.
Ей было 79 лет.
В театре назвали Тенякову «столпом труппы Художественного театра» и «актрисой — природным явлением». «Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир», — говорится в сообщении МХТ имени Чехова.
Ей было 79 лет. Тенякова больше всего известна по роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». Ее первая роль в кино — младшая сестра Лида в фильме «Старшая сестра». В «Следствие ведут ЗнаТоКи» сыграла завбазой Евдокию Матвеевну Стольникову, в «Грозе над Белой» — Сашу Вихрову. Ее последние роли в кино — мать Базарова в «Отцах и детях» (2008 год) и Мария Кирилловна Обрезкова в фильме «Француз» (2019).
В труппе МХТ Тенякова с 1988 года. Она начинала работу в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. С 1967 года служила в БДТ, с 1979 — в театре Моссовета.
Ее муж в фильме «Любовь и голуби» и в жизни народный артист Сергей Юрский умер в феврале 2019 года. Юрий умер от остановки сердца после продолжительной болезни.
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