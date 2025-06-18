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Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова

В возрасте 79 лет умерла народная артистка России Наталья Тенякова. Она больше всего известна по роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». Ее муж по фильму и в жизни, Сергей Юрский, умер в 2019 году
Наталья Тенякова
Наталья Тенякова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Умерла актриса, народная артистка России, Наталья Тенякова, сообщил МХТ имени Чехова.

«Потеря фундаментальная, подкашивающая», — сообщили в театре.

Ей было 79 лет.

В театре назвали Тенякову «столпом труппы Художественного театра» и «актрисой — природным явлением». «Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир», — говорится в сообщении МХТ имени Чехова.

Ей было 79 лет. Тенякова больше всего известна по роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». Ее первая роль в кино — младшая сестра Лида в фильме «Старшая сестра». В «Следствие ведут ЗнаТоКи» сыграла завбазой Евдокию Матвеевну Стольникову, в «Грозе над Белой» — Сашу Вихрову. Ее последние роли в кино — мать Базарова в «Отцах и детях» (2008 год) и Мария Кирилловна Обрезкова в фильме «Француз» (2019).

В труппе МХТ Тенякова с 1988 года. Она начинала работу в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. С 1967 года служила в БДТ, с 1979 — в театре Моссовета.

Ее муж в фильме «Любовь и голуби» и в жизни народный артист Сергей Юрский умер в феврале 2019 года. Юрий умер от остановки сердца после продолжительной болезни.

Умер актер Сергей Юрский
Общество
Сергей Юрский

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